إخفاقات التمثيل السياسي في أميركا وآفاق الديمقراطية

نيويورك ــ مع اقتراب موعد تنصيب رئيس الولايات المتحدة المنتخب دونالد ترامب، ربما يكون أفضل سبيل لتقييم الإدارة القادمة التركيز على العوامل الجوهرية التي أدت إلى فوزه. الواقع أن ترامب لم يُنتَخَب في فراغ، وفيما تتشكل أجندته، يمكننا أن نبدأ قياس تأثيرها على الاقتصاد السياسي الذي سمحت أحواله بترشحه لمنصب الرئيس.
لقد فاز ترامب من خلال تحدي مصداقية المؤسسات السياسية والأكاديمية، وتسليط الضوء بلا هوادة على التناقضات بين وصفها للاقتصاد السياسي في الولايات المتحدة والواقع الذي يعيشه العديد من الناخبين. ومثله كمثل بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي، بدأ يجتذب حشودا كبيرة عن طريق الانفصال عن التيار الرئيسي في حزبه. وفي حين حاولت هيلاري كلينتون والمنافسون من الحزب الجمهوري مثل جيب بوش وماركو روبيو بناء تحالفات قائمة على قضايا ثقافية وتقاليد حزبية، رَكَّز ترامب وساندرز بشكل مباشر على الأمور الأكثر أهمية بالنسبة للناخبين: الاقتصاد السياسي حيث رَوَّج المسؤولون المنتخبون بقوة لرخاء عريض القاعدة يشمل كل فئات الناخبين.
ولكن كيف أغفل المرشحون الآخرون مثل هذا الموضوع المركزي؟ في اعتقادي أنهم لم يغفلوا عنه؛ ولكن جهودهم لاجتذاب مجموعة واسعة من الناخبين كانت مقيدة بفِعل النظام الذي يجعل من الصعب للغاية تمويل حملة سياسية جديرة بالثقة من دون الخنوع للشريحة الأكثر ثراءً في المجتمع الأميركي. فقد دعا النظام إلى التمرد، وكان ترامب وساندرز ــ عن طريق التمويل الذاتي وجمع الأموال على مستوى القاعدة، على التوالي ــ في وضع مثالي لقيادة التمرد.
كان المرشحون الآخرون أيضا مقيدين بعقيدة الحزب، التي منعت الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء لفترة طويلة من معالجة التفاوتات الهيكلية التي تعيب الاقتصاد الأميركي بشكل مباشر. إذ يستلزم القيام بهذا توخي الصراحة بشأن القضايا الصعبة مثل التكنولوجيات المعطلة للنظم القائمة والعولمة. كما يتطلب الأمر مواجهة تركة عقود من اتفاقيات التجارة الحرة المصممة من قِبَل جماعات الضغط وأصحاب المصالح، فضلا عن الهيئات التنظيمية، وعمليات الإنقاذ، والسياسات الضريبية التي كانت تضخ المكاسب الاقتصادية إلى أعلى سلم الدخل، في حين تفرض التقشف على الميزانية في الاستجابة لاحتياجات أغلب الأميركيين. وقد تردد صدى القصة التي أذاعها ترامب عن نظام "زائف" بين الناخبين أكثر من أي شيء آخر سمعوه من قادتهم السياسيين منذ فترة طويلة.
ويشير هذا إلى انحراف ثان وثيق الصِلة: ففي نظر العديد من الناخبين، لا يحظى إجماع "الخبراء" بشأن العولمة بأي قدر من المصداقية. فقد روج خبراء الاقتصاد بشكل خاص للتجارة الحرة والأسواق العالمية باعتبارها خير محض لا تشوبه شائبة. وباستثناءات قليلة، مثل داني رودريك من هارفارد ومايكل سبنس الحائز على جائزة نوبل، لم تبدر عن أحد أية إشارة إلى نزوح العديد من العمال وحرمانهم من أي تعويض تقريبا، وأن العولمة السريعة قد تنهك النسيج الاجتماعي الأميركي بما يتجاوز قدرته على التحمل. ولكن أي خبير حقيقي في الاقتصاد السياسي الأميركي يستطيع أن يرى بكل وضوح أن الولايات المتحدة لن تقدم التعويض الكافي لأولئك المتضررين بفِعل المنافسة الأجنبية.
يعود قسم كبير من هذا الارتباك إلى علاقة التجارة الحرة الأميركية مع الصين، الدولة البالغة الضخامة التي يقل نصيب الفرد في دخلها كثيرا عن نظيره في الولايات المتحدة. وتشير دراسة حديثة أجراها ديفيد أوتور من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وباحثون آخرون إلى أن الضائقة الاجتماعية الناجمة عن التجارة بين الولايات المتحدة والصين أفضت إلى استقطاب السياسات الأميركية، وربما زادت من تأييد مجموعة بعينها من الناخبين للساسة المناهضين للهجرة من أمثال ترامب.
في مقال نُشِر عام 1922 بعنوان "العِلم الكئيب" اقترح هـ. ل. مِنكِن لماذا يتجاهل خبراء الاقتصاد التأثيرات الاجتماعية السلبية التي قد تخلفها العولمة على اقتصاد متقدم مثل اقتصاد الولايات المتحدة. فزعم مِنكِن أن مثل هذه الانحرافات تعزز من قوة أولئك الذين يمتلكون القوة بالفعل. وسواء كان ذلك عن وعي أو من دون وعي، يعلم الخبراء أنهم يستطيعون كسب الود والبقاء بعيدا عن المتاعب إما بالتزام الصمت أو التأكيد على السياسات التي تجعل الأقوياء أفضل حالا.
ولكن في نهاية المطاف لابد أن تتبدل الأحوال. فمع تركز الثروات على نحو غير مسبوق، لابد أن تبدأ الدولة التي تعاني من انعدام الأمن الاقتصادي على نطاق واسع في البحث عن كِباش فداء ــ وكان الخبراء والمفكرون أنفسهم هدفا مثاليا هذه المرة.
وأصبحت أزمة التمثيل المزدوجة هذه ــ على المستويين السياسي والفِكري ــ بمثابة مشروب سام. فلم يحظ منتقدو سياسات ترامب بأي قبول لدى أنصاره، لأنهم ينتمون إلى فئة الخبراء الذين فقدوا ثقتهم. وهذا العجز في المصداقية من شأنه أن يعطي ترامب نطاقا عريضا من حرية العمل والتصرف، ولكنه يفرض عليه أيضا التحديات مع انتقاله من الحملة الانتخابية إلى الحكم.
بوصفه رئيسا، سوف يحتاج ترامب إلى ابتكار علاجات للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي وصفها. ولكن لكي يفعل هذا، يتعين عليه أن يعمل من داخل نفس النظام "الزائف" الذي خاض حملته ضده، وسوف يكون لزاما عليه أن يصوغ سياسات عملية وملائمة حقا وقادرة على إحداث تأثير إيجابي على حياة الأميركيين.
من المؤكد أن الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون ربما يعمل مع ترامب لتنفيذ نسخة مصغرة من الصفقة الجديدة التي أقرها فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن من المرجح في حال عدم إصلاح النظام "الزائف" أن يعود التوسع المالي الذي اقترحه ترامب مرة أخرى بالفوائد بشكل غير متناسب على الأثرياء، من دون أن "تتقاطر هذه الفوائد إلى الأسفل" باتجاه بقية الأميركيين. كانت "الشراكات بين القطاعين العام والخاص" محل إشادة باعتبارها وسيلة لتوجيه رأس المال نحو جهود إعادة البناء الوطنية؛ ولكن مثل هذه التدابير يمكن التلاعب بها، وكثيرا ما تُفضي إلى نتائج تضمن المكسب للأثرياء والخسارة لدافعي الضرائب من ذلك النوع الذي استفاد منه أباطرة وال ستريت ووادي السليكون في السنوات الأخيرة. ومن المؤكد أن هذا ليس ما انجذب إليه أنصار ترامب عندما أعلن أنه يريد "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
كان ثلاثة وعشرون من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين (بالإضافة إلى اثنين من المستقلين الذين يجتمعون بالديمقراطيين)، وثمانية فقط من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين، يمكن إعادة انتخابهم في عام 2018. وإذا أقر الجمهوريون في العامين المقبلين حزمة نمو متوافقة مع مبادئ جون ماينارد كينز تعمل على إحكام الضوابط على أسواق العمل وزيادة الأجور، فربما يصبح بوسعهم تأمين قبضتهم على السلطة لسنوات عديدة مقبلة. وهذا بدوره من شأنه أن يمكنهم من تعيين قضاة جدد في المحكمة العليا على استعداد لتجاهل أو تقويض حقوق النساء والعمال، وحماية البيئة، والتعليم العام. ونظرا للّغة التي استخدمها ترامب أثناء حملته الانتخابية فسوف تكون النتيجة هزلية، إن لم تكن مأساوية.
الواقع أن ترامب، ربيب الثروة الموروثة، لديه الآن الفرصة للفوز بمكان له في التاريخ. ولا نملك إلا أن نأمل أن يرتفع إلى مستوى التحدي، وأن يتخيل دوره بوصفه مصلحا للعيوب التي تشوب الديمقراطية الأميركية، لا أن يرتضي بالإشراف على إبرام مجموعة من "الصفقات" مع الأقوياء ولصالحهم. الواقع أن أميركا القادرة على توسيع قاعدة الرخاء الاقتصادي وجعل نظامها السياسي أكثر ديمقراطية تتطلب فرض الإصلاحات الكفيلة بالحد من سلطة المال وزيادة القدرة على الاستجابة للمواطنين.
أي شيء أقل من هذا سوف يشكل فشلا من قِبَل ترامب في احترام أولئك الذين أتوا به إلى السلطة. والواقع أن الفشل في الارتقاء إلى مستوى المبادئ المؤسِّسة لأميركا كان سببا لفترة طويلة في خلق التوتر الذي يعطي الزخم للتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وإذا أبطل ترامب هذه المبادئ ــ وإذا تحول استدعاء هذه المبادئ، في ظل حالة القنوط واليأس التي تتبع ذلك، إلى عمل عاطفي أو رومانسي ــ فإن ثمن إخفاقات التمثيل التي أدت إلى انتخاب ترامب سيكون باهظا حقا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (17)
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Comment Commented slightly optimistic
The international financial system is relatively undisciplined. In his essay it's time for smart regulation Javier Solana concludes that "we need global rules to underpin economic and financial stability".
But we have had rules. The 2008 financial crisis showed they were ignored by 'developed nations'. Audit claimed it was dissuaded by national government from reporting its criticisms to national and international shareholders. Banks were later bailed out big time. Being threatened with treason can have a sobering effect on an unprotected audit process.
Any changes surely would first have to protect audit in global finance from national governments. Has the Global Finance Project pursued this basic weakness? Read more
Comment Commented Jose araujo
Obama had a mandate to change, and he failed on the basis that supported him.
Never, like in this election, was the conditions set to go after the 1%, but Hilary and the Democrats decided to catter to them, and completly ignore the inequalities in the US.
In the end the 1% won with Trump...Maybe Bernie will be president... Read more
Comment Commented Jeremy Edwards
Sorry to break it to you Rob, but Trump is neither capable nor willing to build a just economy. Read more
Comment Commented Louis Stouch
Trump and Sanders set their sights squarely on what mattered most to voters: a political economy in which elected officials strongly promoted a broad-based prosperity that included them. ............
Ah, duh, but shouldn't that be EXCLUDED them, as in EXCLUDED the average working Joe? Read more
Comment Commented Steve Hurst
Folks continually talk about Trump winning but the reality is the Incumbents lost which is a whole different ball game. Read more
Comment Commented M M
And the whole democratic machine..chocking...and no one talks about it... Read more
Comment Commented Ravi Joshi
An accurate analysis on the rise of Trump but to believe that Trump would work for the poor instead of making deals with the rich seems hard to digest and goes against the grain of Trump's nature and character. One of his first acts would be abolish Obamacare and how will that help the poor? Read more
Comment Commented Derrick Baragwanath
Bernie Sanders will be waiting in the wings. When Donald Trump fails to deliver to the disenfranchised blue collar working class people will search for a more genuine candidate. Enter Bernie Sanders. He has already established his credentials and now only needs to wait on failure. Read more
Comment Commented Michael Parsons
Bernie Sanders is just another example of the failure of 'parliamemntary socialism' to deloiver, ever. Like the president of France, another 'socialist' busy undermining employment conditions by by-passing the elected chamber. Read more
Comment Commented Petey Bee
+1 Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
A balanced view I think. But if the election of a rank vulgarian boor like Donald Trump is prerequisite to working on America's structural and systemic problems, I/m not sure it's worth it. The U.S. shares this planet with others, and they too will be saddled with a portion of the high price of Trumps failures, when and if they come to pass. Read more
Comment Commented M M
Many hidden nuiances in this article. Putting aside the author' s opinion of Trump, these US elections were about the great divide between the electorates and their public representatives. And the political leadership who decided to live in denial and to continue living in denial. Read more
Comment Commented M M
Curtis, you are very wrong about your interpretations of the events and of my opinion. This is not the first time this has happened. The same happened between al gore and Bush Jr, albeit to a lesser extent, why Obama did nothing to correct this anomaly during his TWO terms in office? If he had played les golf anhe would have had time to focus more on the affairs of the nation, including this issue. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
No, strictly speaking the American electoral system has spoken -- and against the wishes of the majority of the electorate. But you knew that -- although you choose to ignore it because it doesn't fit your narrative. That would be OK if you did it thoughtfully.
Otherwise, I suspect the Trump Tantrum is going to carry a high price for all of us. We'll see.
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Comment Commented M M
Curtis, democracy has spoken and in a democracy, any democracy, there are winners and losers...such as life. And by no mean I am saying that democracy can be fair. Read more
Comment Commented Curtis Carpenter
Yes, the "screw you" voters had their say. But now that they've had their moment to relieve themselves -- will their man make things any better for them or their families?
We'll see -- but so far, not looking good is it? Read more
Comment Commented Robert Johnson
Bullesye. As Zappa would have said "The Crux of the Biscuit. Read more
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