Играя спичками экономики

ПРИНСТОН – В прошлом году, в это время, Международный валютный фонд отчитался о разочаровывающем росте мирового ВВП на 3,1% в 2015 году, и пообещал, что в 2016 и 2017 году рост мог бы увеличиться. Но это ожидание, как я уже объяснял в то время, было нереальным. И, естественно, в 2016 году, согласно оценкам, мировой ВВП снова вырос лишь на 3,1%, в то время как темпы роста мировой торговли существенно замедлились, с 2,7% до анемичных 1,9%. Эти цифры описывают нестабильную мировую экономику.

И несмотря на это, МВФ вновь прогнозирует, что рост мирового ВВП существенно улучшится в течение следующих двух лет, и что рост мировой торговли увеличится в два раза. МВФ приписывает большую часть ожидаемого улучшения в мировой экономике, особенно в 2017 году, более сильному росту ВВП в Соединенных Штатах. Этот оптимизм относительно экономики США опирается на положительные показатели бизнеса и потребительского доверия, и росту цен на акции в ожидании налогового стимулирования и дерегулирования.

Но этот энтузиазм упускает из виду более глубокое разрушение, которое сейчас идет полным ходом. Администрация Президента США Дональда Трампа будет препятствовать экономическому росту, когда она начнет отменять торговые соглашения, а рост также получит еще больший удар, когда США начнут разрушать нормы и институты, которые регулируют рынки. Хуже того, Трамп будет менять правила игры в то время, когда мировая экономика и без того нестабильна, Китай сталкивается с массивным раздутым пузырем в своем финансовом секторе, а Европа не справляется с неминуемой катастрофой в Итальянском банковском секторе.

Безусловно, международные торговые соглашения, поддерживаемые мощными интересами, становятся все более навязчивыми. Как отметил сенатор от штата Вермонт и кандидат от Демократической партии на праймериз, Берни Сандерс, когда он выступил против Транс-Тихоокеанского партнерства 12-стран (ТТП), подобные сделки, как правило, в основном направлены на защиту интересов крупных транснациональных корпораций. Гарвардский экономист Дэни Родрик, разделяет это мнение, и подверг резкой критике некоторых своих коллег-экономистов, за одобрение “пропаганды”, которая описывает такие сделки, как “соглашения о свободной торговле”. От этих сделок выигрывают лишь немногие, в то же время они наносят ущерб благосостоянию экономически уязвимому населению.

Оппонент Трампа на президентских выборах, Хиллари Клинтон, ��акже выступала против ТТП, поэтому недавнее решение Трампа отказаться от сделки было политически неизбежным. Но, даже желательные изменения сопровождаются издержками переходного периода, и эти затраты будут расти, поскольку новая администрация опасным образом подрывает основные принципы рыночной экономики.

Трамп играет с огнем, когда он угрожает наложить тарифы на импорт, чтобы “сделать Америку снова великой”. Тарифы незамедлительно навредят американским потребителям, и оборонительные, ответные реакции других стран могли бы привести к фатальным последствиям для и без того слабой мировой торговли, тем самым перекрывая один из важнейших источников глобального процветания.

Тактика запугивания Трампа, в отношении отдельных фирм, может оказаться еще более опасной. По данным The Wall Street Journal, Трамп стал главной “Озабоченностью” Американских производителей. Как приводится в газете “Члены совета пытаются выяснить, у кого есть друзья в [этой] новой администрации”, “а целевые группы были созданы, чтобы следить за его аккаунтом в Twitter”. Перспектива компаний “внезапно сталкивающихся с новой, непредсказуемой силой в своей деятельности”, должна заставить каждого, кто прогнозирует новый рассвет дерегуляции, подумать дважды. Такое активное вмешательство в деятельность фирм является основой всех регуляций.

В блестящем эссе, профессор права Гарвардского университета Касс Санстейн утверждает, что непредсказуемое вторжение Трампа в дела компаний приведет к подрыву самой рыночной экономики. Произвольно отбирая определенные предприятия для продвижения своих “команд”, Трамп разрушит основные принципы рынка прозрачности и справедливости. “В мире президентских сделок,” пишет Санстейн, “компании будут иметь отвратительные стимулы – снискать президентскую благосклонность бесчисленными способами, действовать стратегически, и давать свои собственные обещания и угрозы.”

Тем не менее, мираж экономической уверенности может продолжиться, поскольку, как недавно отметил лауреат Нобелевской премии экономист Роберт Шиллер, одна иллюзия может увековечить другую. Но заклинание в конечном итоге будет снято.

Уже сейчас финансовые рынки начинают свидетельствовать об убеждении, что Федеральной резервной системе США, которая практически не изменила свои экономические перспективы, займет больше времени, чтобы поднять процентные ставки, чем ожидалось ранее, поскольку экономический рост будет более слабым, чем предполагалось. Протекционистские меры Трампа ослабят мировую торговлю, увеличат внутреннюю инфляцию и укрепление доллара, в результате чего пострадают экспортные отрасли Америки. В конечном счете, и в еще большем масштабе, произвольные политические решения Трампа подорвут международные институты и нормы, лежащие в основе США и глобальной экономики, что приведет к массовому долговременному ущербу.

Эти риски происходят в то время, когда Китайские и Европейские модели роста трещат по швам. Китай позволил продлиться своему пузырю рынка недвижимости подпитанного кредитами, делая его все более уязвимым к оттоку капитала. В Европе, экономическая и социальная трагедия Греции, хотя больше не привлекает глобального внимания, продолжает углубляться.

Но реальной глобальной линией разлома является Итальянская экономика, которая не росла практически целое поколение. Фискально загруженное правительство Италии пытается поддержать неплатежеспособные банки, поскольку сталкивается с популистским политическим движением. На данный момент, одна небрежно зажженная спичка – будь то в Риме, в другой части Европы, или в Вашингтоне, округ Колумбия – могла бы разжечь глобальный пожар.