Бык по имени Трамп в лавке под названием Китай

КЕМБРИДЖ (США) – Некоторые из наиболее злобных заявлений будущего президента США Дональда Трампа были направлены в адрес Китая. Он обвинил Китай в «изнасиловании» Соединённых Штатов своей торговой политикой, а также в «выдумке» глобального потепления с целью подорвать конкурентоспособность США. Почему же тогда многие китайские политические советники и комментаторы сохраняют спокойствие по поводу будущего американо-китайских отношений?

Их логика, по-видимому, такова: Трамп – бизнесмен, а (перефразируя американского президента Калвина Кулиджа) главный бизнес Китая – это бизнес. Следовательно, Китай сработается с признанным мастером сделок, таким как Трамп, намного лучше, чем с якобы «идеологически мотивированной» Хиллари Клинтон.

Многие люди удивились бы, увидев, что Клинтон кто-то считает идеологически мотивированной. В то же время трудно найти доказательства утверждению, будто бизнесмены являются воплощением прагматизма, особенно если вспомнить, сколько влиятельных деловых лидеров США преданы различным идеологиям. Братья Кох, например, упорно цепляются за непрактичные и полностью развенчанные либертарианские идеи; многие руководители компаний из списка Fortune 500 инстинктивно встают на сторону республиканцев, хотя экономика США постоянно демонстрирует лучшие показатели при президентах-демократах. Не стоит забывать и о печально знаменитом, безрассудном совете Эндрю Уильяма Меллона бывшему президенту США Герберту Гуверу накануне Великой депрессии: «ликвидировать трудовые ресурсы, ликвидировать акции, ликвидировать фермеров, ликвидировать недвижимость».

Известие о телефонном разговоре Трампа с президентом Тайваня Цай Инвэнь, наверное, уничтожило любые остаточные надежды на то, что будущая администрация США не станет «быком в лавке китайского фарфора». Этот телефонный разговор нарушил протокольное правило (избегать прямых контактов между США и Тайванем на президентском уровне), которого американские президенты из обеих партий тщательно придерживались на протяжении четырёх десятилетий.

Дипломатический инцидент Трампа вызвал шок во всей Азии, который он затем ещё и усугубил, спросив в серии твитов, а консультировался ли Китай с США накануне девальвации своей валюты или накануне строительства крупной военной базы в Южно-Китайском море.

Но поставив под сомнение политику «Одного Китая», Трамп начал играть с огнём. Острожный и искусный менеджмент, которым занимались администрации как республиканцев, так и демократов, помогал сохранять хрупкий мир между Китаем и Тайванем. Главной целью США было сохранение статус-кво: Тайвань побуждали отказаться от активного стремления к независимости, а Китай отговаривали от принуждения Тайваня к ускоренному воссоединению.

В одном из твитов Трамп задался вопросом, почему ему не надо было вступать в контакт с Тайванем на президентском уровне, если США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов. Притворная или нет, подобная озадаченность со стороны будущего президента США реально тревожит. США продают Тайваню военное оборудование, прежде всего, для целей самообороны, а также в качестве сигнала Китаю, что США не останутс�� в стороне в случае китайской военной операции против этого острова. Но США намеренно смягчают этот сигнал, отказываясь вступать в контакты с Тайванем на высшем уровне, поскольку это не позволяет Тайваню увлечься идеей, будто он может рассчитывать на американскую поддержку, если вдруг остров реально объявит о своей независимости.

На протяжении более чем сорока лет эта доктрина «стратегической двойственности» отлично работала. Состояние мира сохранялось, несмотря на неоднократную смену руководства на обоих берегах Тайваньского пролива. Торговля и обмен инвестициями между Тайванем и материковым Китаем бурно растут.

Разрыв Трампа с этой устоявшейся политикой может быть опасен по многим причинам. Прежде всего, он может подтолкнуть Тайвань к более агрессивным попыткам изменить статус-кво. Возглавляемая Цай Демократическая прогрессивная партия официально отстаивает идею независимости Тайваня, и хотя Цай пока не пыталась реализовать эти ревизионистские цели, ситуация может измениться, если она почувствует, что Трамп симпатизирует её делу.

Трамп способен навредить также тем, что взбудоражит сторонников жёсткой линии в китайском правительстве и армии, если подтвердит их убежденность в том, что США желают пойти против «ключевых интересов» Китая, а именно поддержания видимости, если не реальности, что существует лишь один Китай. Китайский министр иностранных дел изначально выступил с умеренной критикой телефонного разговора Трампа с Цай, однако газета «Жэньминь жибао», орган Коммунистической партии Китая, выступила с намного более резкими заявлениями, предупредив, что «создание проблем в китайско-американских отношениях создаёт проблемы для самих США». Вскоре после этого китайские военно-морские силы временно захватили американский подводный дрон в международных водах. Китай чётко сигнализировал о своём недовольстве.

В безумии Трампа нет логики. В твите с оправданием своего разговора с Цай он повторил ложные обвинения в адрес Китая, будто он девальвирует валюту с целью получить преимущества для своего экспорта в США. Знания о международной экономике у Трампа либо полностью отсутствуют, либо устарели лет на десять. В реальности Китай сейчас активно расходует валютные резервы, отчаянно пытаясь повысить стоимость юаня на фоне бегства капитала из страны.

Трамп явно создаёт вражду в отношениях с Китаем, причём без веских оснований. Хуже того, объявив, что США выйдут из Транс-Тихоокеанского партнёрства (задуманного, по крайней мере, частично с целью оформить глобальные торговые и инвестиционные потоки в соответствии с западными правилами, а не меркантилистскими идеями Китая), Трамп ещё и отказался от американской политики, которая позволяла сдерживать растущее влияние Китая в Азии. Как только Трамп объявил о будущей судьбе ТТП, многие азиатские страны пообещали войти в региональный торговый блок во главе с Китаем. С помощью Трампа «китайский век» может наступить гораздо раньше, чем кто-либо ожидал.

Сближаясь с Тайванем, безосновательно критикуя Китай, аннулируя ТТП, Трамп провоцирует Китай, одновременно укрепляя его и открывая перед ним новые возможности. Это не искусство сделки. Это путь к катастрофе.