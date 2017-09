Begnadigungen sind eine scharfe Waffe

Ruti Teitel is Professor of Comparative Law at New York Law School and the author of a forthcoming book about President Barack Obama’s legacy for global transitional justice.

NEW YORK – Der ehemalige Sheriff von Maricopa County (Arizona) Joe Arpaio ist schon lange kontrovers. Er wurde vor kurzem wegen Missachtung des Gerichts verurteilt, weil er sich der Anordnung eines US-Bundesrichters auf Unterlassung von Racial Profiling und willkürlicher Inhaftierung von Latinos unter dem Vorwand der Jagd auf illegale Einwanderer widersetzt hatte. Doch seine jüngste Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump hat nun eine erhitzte Debatte ausgelöst, denn diese wirft grundlegende Fragen über die Befugnis des Präsidenten auf, Begnadigungen auszusprechen. Letztere ist seit der Geburt des Landes Bestandteil der US-Politik.

In einer Monarchie kann der König praktisch uneingeschränkt berechtigt sein, Bürgern ihre Verbrechen zu vergeben. In Artikel II, Paragraph 2 der US-Verfassung gaben Amerikas Gründer ihrem Präsidenten eine ähnliche Macht, die allerdings zwei wichtigen Einschränkungen unterliegt. Eine wurzelt in der Gewaltenteilung: Der Präsident kann diese Befugnis nicht im Falle von Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) ausüben, für die der Kongress zuständig ist. Die zweite wurzelt im Föderalismus: Er kann sie nur in Bezug auf Straftaten „gegen die Vereinigten Staaten“, d. h. Bundesverbrechen, ausüben, und nicht in Bezug auf Straftaten, die von einem der 50 US-Einzelstaaten verfolgt werden.

Dass sie dem Präsidenten das Recht zur Begnadigung übertrugen, spiegelte die Sorge seitens der Verfasser der US-Verfassung wider, dass das Strafrecht in drakonischer Weise angewandt werden und eine überzogene Bestrafung nach sich ziehen könnte. Alexander Hamilton hat es im Federalist 74 so formuliert: „Das Strafgesetzbuch jedes Landes ist von derart viel notwendiger Strenge, dass ohne einen einfachen Zugang zu Ausnahmen zugunsten unglückseliger Schuld die Gerechtigkeit ein zu blutdürstiges und grausames Antlitz hätte.“

Die Befugnis, Begnadigungen auszusprechen, so Hamilton weiter, sollte von einer einzigen Person ausgeübt werden, denn eine einzige Person „wäre am ehesten bereit, sich mit der Stärke der Motive auseinanderzusetzen, die für die Abmilderung der Strenge des Gesetzes sprechen könnten“. Was die Gründer nicht ansprachen, war, was passiert, wenn diese eine Person aus Motiven handelt, die mit Gerechtigkeit nichts zu tun haben.

Arpaio erwarb sich in seinen 24 Jahren als Sheriff eines Bezirks, zu dem die rasch wachsende Großstadt Phoenix gehört, einen Ruf, der auf den aggressiven Bemühungen seiner Behörde gründete, nicht dokumentierte Einwanderer aufzuspüren – und auf den brutalen Bedingungen, die er in den Einrichtungen schuf, in denen diese inhaftiert wurden. Arpaio war direkt dafür verantwortlich, dass tausende von Menschen ohne begründeten Verdacht eines Verstoßes gegen die Einwanderungsgesetze inhaftiert wurden. Es reichte aus, dass sie hispanisch aussahen. Dieses Verhalten machte Arpaio zum Gegenstand von Gerichtsverfahren, für die zwischen 1993 und 2015 Vergleiche in Höhe von 142 Millionen Dollar geschlossen wurden.

Trump und Arpaio sind langjährige Verbündete. Während der Präsidentschaft von Barack Obama waren beide prominente Angehörige der rassistischen „Birther“-Bewegung, die behauptete, dass Obama außerhalb der USA geboren sei und daher nicht Präsident sein dürfe. Während Trumps Präsidentschaftswahlkampf war Arpaio ein Inbegriff für die spaltende Einwanderungsdebatte und ein lautstarker Unterstützer der extremen Versprechen des Kandidaten, die u. a. den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko umfassten.

Vor diesem Hintergrund erscheint Trumps Begnadigung Arpaios wie schierer politischer Opportunismus. Mit Sicherheit war sie kein Akt der Barmherzigkeit. Schließlich lässt sich Arpaios Verhalten kaum als „unglückselige Schuld“ einstufen. Er weidete sich an seiner Gesetzlosigkeit, zeigte keinerlei Reue dafür und hat nie ein Verständnis der Gnade der Vergebung erkennen lassen. Und angesichts der Tatsache, dass das Urteil über ihn erst im Oktober verkündet werden sollte, kann man nicht davon sprechen, dass er eine drakonische Strafe erhalten habe (ein zentraler Gesichtspunkt für Amerikas Gründer).

Die Verfasser der US-Verfassung sahen noch einen anderen wichtigen Zweck für die Befugnis zur Begnadigung: Sie sollte helfen, Konflikte zu beenden und eine Versöhnung mit politischen Gegnern herbeizuführen. In Hamiltons Worten: „[E]s gibt häufig kritische Momente, wenn ein zeitlich gut abgepasstes Begnadigungsangebot an Aufständische oder Rebellen die Ruhe im Gemeinwesen wieder herstellen kann.“

Im Jahre 1863 sprach Abraham Lincoln uneingeschränkte Begnadigungen gegenüber den Konföderierten – mit Ausnahme ihrer Führung und vorbehaltlich von Voraussetzungen, „die er zugunsten des Gemeinwohls für zweckdienlich halte“ – aus, um dazu beizutragen, das Land nach dem Bürgerkrieg wieder zu einen. Selbst Gerald Fords 1974 ausgesprochene Begnadigung von Richard Nixon, der wegen des Watergate-Skandals als Präsident zurückgetreten war, stellte in ihren Formulierungen auf die Heilung der Nation ab.

Wenn man sich an die Art und Weise erinnert, wie die Befugnis zur Begnadigung in der Vergangenheit ausgeübt wurde, dann beleuchtet das die Perversität der Arpaio-Affäre und ihres alleinigen, reaktionären Zwecks: Obamas Leistungen und sogar seine Werte herabzuwürdigen und wenn möglich umzukehren. In Trumps Händen wurde eine Verfassungsbefugnis, die dazu gedacht ist, die „notwendige Strenge“ der Strafgerichtsbarkeit abzumildern, genutzt, um die Grausamkeit eines vereidigten Gesetzeshüters nachträglich gutzuheißen.

Es überrascht angesichts ihrer rein ideologischen Basis nicht, dass die Begnadigung Arpaios nicht vorab durch das US-Justizministerium geprüft wurde, wie sich das im Laufe der Jahre eingebürgert hat. Tatsächlich hatte das Justizministerium nichts Eiligeres zu tun, als sich von der Entscheidung zu distanzieren, was beleuchtet, wie problemlos Trump seine Befugnis zur Begnadigung nutzen (oder nicht nutzen) kann, um seine vielen Rechnungen zu begleichen: Es ist praktisch die einzige Befugnis innerhalb des Strafrechts, die der Präsident einseitig ausüben kann.

Natürlich hat Trumps Begnadigung Arpaios keine Rechtsgrundlage für Straflosigkeit geschaffen; die verfassungsmäßigen Einschränkungen der Begnadigungsbefugnis verhindern das. Doch ein ernstes Problem wird auftreten, falls Trump versucht, seine Familie zu schützen – was angesichts der anhängigen FBI-Untersuchungen der Kontakte seines inneren Kreises zu Russland kein allzu weit hergeholtes Szenario ist. Ein derartiger Schritt könnte auf der Basis der Klausel über das Amtsenthebungsverfahren und anderer verfassungsmäßiger Beschränkungen allerdings möglicherweise gerichtlich angefochten werden.

Die Befugnis, Begnadigungen auszusprechen, ist eine scharfe Waffe. In den Händen eines Staatsoberhauptes, das über Weisheit und einen guten Charakter verfügt, kann sie den Rechtsstaat stärken. Doch in den Händen eines instabilen, rachsüchtigen Narzissten kann sie profunden Schaden anrichten.

Aus dem Englischen von Jan Doolan