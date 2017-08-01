Опасная антииранская политика Америки

НЬЮ-ЙОРК – Несколько недель назад президент США Дональд Трамп и его советники присоединились к позиции Саудовской Аравии, обвиняющей Иран в превращении в эпицентр ближневосточного терроризма. Тем временем, Конгресс США опять готовит новый раунд санкций против Ирана. Однако карикатурное представление Ирана в виде «авангарда» глобального терроризма, как выразился король Саудовской Аравии Салман, является не просто ошибочным, но и крайне опасным, потому что оно может привести к ещё одной войне на Ближнем Востоке.

Более того, именно это, похоже, и является целью некоторых горячих голов в США, несмотря на тот очевидный факт, что Иран находится на одной стороне с США в борьбе с Исламским государством (ИГИЛ). Есть и ещё один факт: Иран, в отличие от большинства своих региональных соперников, является действующей демократией. И ирония в том, что эскалация американской и саудовской риторики в адрес Ирана началась всего лишь два дня спустя после того, как 19 мая в этой стране прошли выборы, на которых умеренные силы во главе действующим президентом Хасаном Рухани победили своих оппонентов – сторонников жёсткой линии.

Не исключено, что для Трампа просаудовская, антииранская позиция является всего лишь очередным бизнес-проектом. Он сиял, когда Саудовская Аравия решила закупить у Америки новое оружие на сумму $110 млрд, и назвал эту сделку «новыми рабочими местами», как будто единственный приносящий доход вид занятости для американских работников неизбежно требует от них разжигания войны. И кто знает, какие ещё частные сделки Трампа и его семьи могут скрываться за его тёплой поддержкой саудовской воинственности.

Бравады администрации Трампа в адрес Ирана в каком-то смысле являются продолжением привычной линии. Американская внешняя политика буквально завалена абсурдными, трагическими и крайне деструктивными войнами за рубежом, которые не служат никаким реальным целям, а лишь стремлением к реализации ошибочных представлений официальной пропаганды. Как ещё, в конце концов, можно объяснить бесполезное и крайне затратное втягивание Америки во Вьетнам, Афганистан, Ирак, Сирию, Ливию, Йемен и во многие другие конфликты?

Враждебность Америки по отношению к Ирану ведёт отсчёт со времён Исламской революции, произошедшей в этой стране в 1979 году. Для американского общества захват сотрудников американского посольства, которые 444 дня находились в заложниках у радикально настроенных иранских студентов, стал психологическим шоком, который до сих пор не прошёл. Драматическая тема заложников доминировала в американской прессе с момента их захвата и до освобождения, что привело к своеобразному посттравматическому стрессу у всего обществ��, схожему с социальной травмой после теракта 11 сентября, уже поколение спустя.

Для большинства американцев – и тогда, и сейчас – кризис с заложниками, как и вообще сама Иранская революция, стал полной неожиданностью. Лишь немногие американцы понимали, что Иранская революция произошла спустя четверть века после заговора ЦРУ и британской разведслужбы MI6, которые в 1953 году решили свергнуть демократически избранное правительство страны и установить режим полицейского государства под властью шаха Ирана с целью сохранить англо-американский контроль над иранской нефтяной промышленностью, находившейся под угрозой национализации. Большинство американцев не понимали также, что кризис с заложниками стал результатом непродуманного решения предоставить свергнутому шаху возможность прибыть в США на лечение: многие иранцы восприняли это как угрозу их революции.

Во времена администрации Рейгана США поддерживали Ирак в его агрессивной войне против Ирана, в ходе которой Ирак применял химическое оружие. Когда в 1988 году этот конфликт, наконец, завершился, США сохранили финансовые и торговые санкции против Ирана, которые действуют до сих пор. С 1953 года США выступают против самостоятельности правления и экономического развития в Иране, действуя с помощью тайных операций, поддерживая авторитарную власть в 1953-1979 годах, предоставляя военную помощь врагам Ирана и сохраняя режим санкций на протяжении уже нескольких десятилетий.

Ещё одна причина для враждебности Америки к Ирану – поддержка Ираном «Хезболлы» и «Хамаса», двух военных противников Израиля. Здесь тоже важно понимать исторический контекст.

В 1982 году Израиль вторгся в Ливан, пытаясь уничтожить палестинские вооружённые формирования, которые там базировались. После этой войны и на фоне антимусульманской резни, устроенной благодаря израильским оккупационным силам, Иран поддержал создание шиитской «Хезболлы» для сопротивления израильской оккупации южного Ливана. К тому времени, когда Израиль вывел войска из Ливана в 2000 году, то есть спустя почти 20 лет после вторжения, «Хезболла» превратилась в мощную военную, политическую и социальную силу в Ливане, ставшую занозой для Израиля.

Кроме того, Иран поддерживает «Хамас», суннитскую радикальную группировку, которая отрицает право Израиля на существование. В 2006 году, после десятилетий израильской оккупации палестинских земель, захваченных в ходе войны 1967 года, а также на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, «Хамас» победил «Фатх», политическую партию Организации освобождения Палестины, на выборах в палестинский парламент. Вместо того чтобы начать диалог с «Хамас», США и Израиль решили попытаться его разгромить, в том числе с помощью жестокой войны в секторе Газа 2014 года. Всё это привело к огромным жертвам среди палестинцев, к неописуемым страданиям и к ущербу жилью и инфраструктуре в секторе Газа на миллиарды долларов. Однако, вполне предсказуемо, всё это не привело к какому-либо политическому прогрессу.

Помимо этого, Израиль воспринимает ядерную программу Ирана как экзистенциальную угрозу. Израильские сторонники жёсткой линии неоднократно пытались убедить США подвергнуть атаке ядерные объекты в Иране или, как минимум, позволить это сделать Израилю. К счастью, президент Барак Обама сопротивлялся этому давлению. Вместо этого он договорился о соглашении между Ираном и пятью постоянными членами Совета безопасности ООН (плюс Германия). Это соглашение заблокировало путь Ирана к ядерному оружию на десятилетие или даже более длительный срок и открыло пространство для дальнейших шагов по созданию доверия с обеих сторон. Теперь же Трамп и саудиты, похоже, готовы уничтожить возможность нормализации отношений, открывшуюся благодаря этому важному и многообещающему соглашению.

Внешние силы поступают крайне глупо, позволяя манипулировать собой и выбирая ту или иную сторону в острых национальных или сектантских конфликтах, которые можно урегулировать только путём компромисса. Израильско-палестинский конфликт, конкуренция между Саудовской Аравией и Ираном, суннитско-шиитские отношения – все они требуют взаимных уступок. Однако каждая сторона в этих конфликтах лелеет трагические иллюзии, будто можно добиться окончательной победы, не прибегая ни к каким компромиссам, при условии что США (или какая-нибудь другая большая держава) будут вести войну от их имени.

На протяжении минувшего столетия Британии, Франции, США и России плохо удавалась игра мускулами на Ближнем Востоке. Все они потратили здесь зря жизни, деньги и престиж. (Более того, СССР оказался очень серьёзно, а, возможно, фатально, ослаблен войной в Афганистане). Сейчас как никогда нам нужна эпоха дипломатии, которая сделает акцент на компромиссах, а не на очередном раунде демонизации и гонки вооружений, который слишком легко может привести к катастрофе.