Как достичь «Целей устойчивого развития»

МЕДЕЛЬИН – В сентябре 2015 года лидеры 193 стран договорились выполнить к 2030 программу «Целей устойчивого развития» (сокращённо ЦУР) – это самый амбициозный в истории план содействия человеческому развитию. Однако спустя почти два года имеется множество поводов для беспокойства: объёмов финансирования, выделенных на сегодня, вряд ли будет достаточно для достижения этих целей, а кроме того, не во всех странах имеются адекватные данные, позволяющие измерить достигнутый прогресса на местах. Этого достаточно, чтобы заставить сомневаться даже самых заядлых оптимистов.

Впрочем, пока ещё есть масса поводов для надежды. Недавно я посетил Колумбию, где, наконец-то, завершается длившаяся десятилетиями гражданская война с Революционными вооружёнными силами Колумбии (ФАРК); страна готовится к успешному выполнению ЦУР.

В любой стране достижение ЦУР требует совместной работы власти, бизнеса, агентств помощи, международных банков и гражданского общества; им необходимо применять гибкие подходы, делится знаниями и опытом, эффективно измерять достигнутый прогресс, а также понимать, что различные цели тесно связаны между собой. Похоже, что в Колумбии это понимают, здесь выбран интегрированный подход с опорой на сильные стороны всех участников процесса.

Начнём с правительства. По словам министра финансов Колумбии Маурисио Карденаса Сантамарии, локализацией ЦУР в стране занимается департамент планирования, который учитывает ЦУР, планируя реформы, связанные с реализацией мирного соглашения с ФАРК, «Плана национального развития», Парижского климатического соглашения, а также со вступлением в ОЭСР.

Одновременно Карденас отмечает, что власти Колумбии стараются подчеркнуть выгоды этой работы для всего общества, причём в самых разных сферах, начиная со здравоохранения и образования и заканчивая занятостью. Они понимают, что подход сверху-вниз не сработает: для достижения ЦУР все уровни власти, экономики и общества должны понимать, какое отношение к ним имеют эти цели, и какой конкретный эффект принесёт их достижение.

Для привлечения к этой работе бизнеса Торговая плата Боготы, возглавляемая Моникой де Грейфф, рассказывает о ЦУР 640 тысячам членам палаты и проводит тренинги в различных секторах экономики, например, в строительстве и здравоохранении. Главная задача – не только достичь целей ЦУР, но и одновременно повысить общую конкурентоспособность экономики.

Хорошая новость в том, что у бизнеса (об этом рассказывал Брюс Макмастер из аналитического центра содействия бизнесу ANDI в Боготе) имеются сильные стимулы консолидировать выгоды от мирного процесса, особенно в отдалённых областях, которые традиционно были отрезаны от государственных услуг. Действительно, в Медельине, городе, который когда-то был нелегальной наркостолицей мира, лидеры и малого, и крупного бизнеса, с которыми я встречался, уже учитывают ЦУР в своих бизнес-планах и производственных цепочках.

ANDI помогает этой работе, например, повышая осведомлённость о ЦУР среди представителей самых разных отраслей (от добычи полезных ископаемых до производства напитков), которые заинтересованы в сохранении чистоты и изобилия источников воды. Результатом этой работы станет более надёжная защита водных бассейнов, а это критически важно для выполнения Цели номер шесть, которая касается воды и её очистки.

Конечно, для подлинного процесса, который развивается снизу-вверх, критически важно активное участие местных сообществ и гражданского общества. Колумбийская молодёжь уже глубоко вовлечена в работу по реализации ЦУР. Во время моего визита молодые лидеры из района Comuna 13 в Медельине (здесь проживают люди с низким уровнем доходов) с гордостью демонстрировали достигнутый в их районе прогресс.

В 1990-х годах, когда Медельин был городом с самым высоким в мире уровнем убийств на тысячу жителей, район Comuna 13 считался в нём самым опасным. А сегодня это полный жизни городской район, выигравший от стратегических инвестиций в общественный транспорт (в том числе канатную дорогу и новые станции метро), образование (библиотеки и школы), а также безопасность. Аналогичные стратегические инвестиции потребуются всем районам страны с целью гарантировать, что никто не остаётся позади, при этом одной из важнейших задач является повышение роли женщин и девочек.

Особенно важна инициативность муниципальных и региональных властей в деле достижения подобных успехов. Во всех целях устойчивого развития имеются задачи, напрямую связанные с зоной ответственности местных и региональных правительств, и прежде всего, это касается их роли в предоставлении базовых услуг. Однако краеугольным камнем процесса локализации является цель номер 11, посвящённая повышению инклюзивности, безопасности, устойчивости и стабильности городов.

Данные процессы получили поддержку Всемирного банка, ООН и других международных партнёров программ развития, которые работают над оказанием более эффективной и скоординированной поддержки властям на всех уровнях. Однако для успеха необходимо, чтобы местные власти срочно занялись повышением своего потенциала в нескольких ключевых сферах, а именно – контроль за расходами, расширение доходов, ответственное привлечение средств, кредитоспособность.

В Колумбии муниципальный банк развития FINDETER стремится содействовать обучению этим навыкам, потому что они помогают укрепить финансовое положение местных администраций и повышают качество управления и планирования. Тем самым, у местных властей появляется возможность более эффективно инвестировать средства в инфраструктуру и оказание услуг, что помогает выполнять задачи местного развития. Институты, подобные FINDETER, критически важны для локализации процесса реализации «Целей устойчивого развития», поскольку они помогают опираться на деятельность местных властей в любых регионах.

Помимо повышения своего потенциала местные власти должны заниматься также «умными» инновациями. В Колумбии инновации оказались крайне важны для достижения прогресса в Медельине, помогая снизить уровень криминогенности и насилия в городе, а также повысить мобильность и смягчить социальную разобщённость. То же самое можно сказать и об успехах города Букараманга, который сумел привлечь частные инвестиции и создать несколько частно-государственные партнёрств для повышения конкурентоспособности.

Тщательный процесс планирования, в том числе сильная общегосударственная политика и эффективный мониторинг, необходим для поддержки подобных инноваций и для прогнозирования потенциальных проблем и шоков. Например, в Колумбии могут возникнуть проблемы из-за сохраняющегося наркотрафика, а также из-за продолжающегося кризиса в Венесуэле, который заставляет тысячи отчаянно бедных людей пересекать колумбийскую границу.

Колумбии ещё предстоит пройти длинный путь, чтобы достигнуть ЦУР. Однако благодаря своему локализованному, интегрированному подходу страна встала на правильную дорогу. И другие страны вполне могли бы последовать примеру Колумбии.