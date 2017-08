Hoe de SDG's te verwezenlijken

Mahmoud Mohieldin is the World Bank Group’s Senior Vice President for the 2030 Development Agenda, United Nations Relations, and Partnerships, and is a former minister of investment of Egypt.

MEDELLÍN – In september 2015 kwamen de leiders van 193 landen overeen vóór 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te verwezenlijken – het meest ambitieuze plan ooit ter bevordering van de menselijke ontwikkeling. Bijna twee jaar later zijn er echter veel redenen tot zorg: de hoeveelheid financiering die tot nu toe is binnengehaald zal zeer waarschijnlijk niet volstaan, en niet alle landen beschikken over adequate gegevens om de vooruitgang ter plekke te meten. Dat is genoeg om zelfs de meest doorgewinterde optimist sceptisch te maken.

Maar er zijn ook nog steeds meer dan genoeg redenen voor hoop. Ik heb onlangs een bezoek gebracht aan Colombia, dat – eindelijk – zijn tientallen jaren slepende conflict met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) achter zich heeft gelaten en zichzelf aan het voorbereiden is op het boeken van successen met die SDG's.

In ieder land zal het voor het verwezenlijken van de SDG's nodig zijn dat de regeringen, het zakenleven, hulpagentschappen, multilaterale banken en de civil society samenwerken, flexibele benaderingen hanteren, kennis delen, vooruitgang effectief meten en erkennen dat de diverse doelen onderling verbonden zijn. Colombia lijkt dit te begrijpen en streeft een geïntegreerde aanpak na die de kracht van iedere actor versterkt.

Laten we beginnen met de overheid. Volgens de minister van Financiën van Colombia, Mauricio Cárdenas Santamaría, lokaliseert het land de SDG's via het departement van planning, waarbij het raamwerk van de SDG's wordt gebruik om richting te geven aan de hervormingen die voortvloeien uit de vredesovereenkomst met de FARC, de toetreding tot de OESO, het Nationale Ontwikkelingsplan, en het Parijse klimaatakkoord.

Cárdenas wijst erop dat de Colombiaanse beleidsmakers er intussen voor zorgen dat ze de resultaten van deze inspanningen voor het publiek in het zonnetje zetten, op gebieden uiteenlopend van de gezondheidszorg en het onderwijs tot de werkgelegenheid. Ze zien in dat een top-down-aanpak niet zal werken: om de SDG's te verwezenlijken moeten alle niveau's van de overheid, de economie en de samenleving zich verbonden voelen met de doelstellingen en de concrete impact begrijpen die het bereiken ervan zal hebben.

Om het zakenleven aan boord te krijgen verhoogt de Kamer van Koophandel van Bogotá onder leiding van Monica de Greiff het bewustzijn over de SDG's onder haar 640.000 leden en biedt zij vaardighedentraining aan in sectoren als de bouw en de gezondheidszorg. Het doel is het bereiken van de doelstellingen van de SDG's, naast het verhogen van de algehele concurrentiekracht van de economie.

Het goede nieuws is dat, zoals Bruce MacMaster van de in Bogotá gevestigde denktank ANDI opmerkte, bedrijven een sterke motivatie hebben om de verworvenheden van het vredesproces veilig te stellen, vooral in verafgelegen gebieden die van oudsher van overheidsdiensten verstoken zijn gebleven. En inderdaad integreren in Medellín, ooit de drugshoofdstad van de wereld, de leiders van de grote en kleine bedrijven die ik ontmoette de SDG's al in hun bedrijfsplannen en aanbodketens.

ANDI werkt hard om deze inspanningen te ondersteunen, onder meer door het bewustzijn bij diverse bedrijfstakken – van de mijnbouw tot de drankenindustrie – te verhogen als het gaat om hun belang om waterbronnen schoon en goed gevuld te houden. Het gevolg zal een robuustere bescherming van waterwingebieden zijn – cruciaal om te voldoen aan doelstelling 6, over water en sanitaire voorzieningen.

Uiteraard is in een écht bottom-up proces de sterke betrokkenheid bij lokale gemeenschappen en de civil society van essentieel belang. En de Colombiaanse jeugd is al diepgaand betrokken bij het propageren en ten uitvoer leggen van de SDG's. Tijdens mijn bezoek lieten jongerenleiders in Comuna 13 van Medellín trots de vooruitgang zien in hun lageinkomensbuurt.

In de jaren negentig, toen Medellín het hoogste moordpercentage ter wereld kende, behoorde Comuna 13 tot de gevaarlijkste buurten van de stad. Vandaag de dag is het een energieke wijk, die profiteert van strategische investeringen in het openbaar vervoer (inclusief trolleybussen en nieuwe metrostations), onderwijs (bibliotheken en scholen), en veiligheid. Soortgelijke strategische investeringen zullen in het hele land nodig zijn om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft; de empowerment van vrouwen en meisjes is daarbij een cruciale doelstelling.

Leiderschap van gemeentelijke en regionale overheden, om dergelijke vooruitgang op plaatselijk niveau te faciliteren, is bijzonder belangrijk. Alle SDG's kennen doelstellingen die rechtstreeks verbonden zijn met de verantwoordelijkheden van lokale en regionale overheden, met name ten aanzien van hun rol bij het leveren van basisdiensten. Maar het is SDG 11 – die zich richt op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden – die de hoeksteen van het lokaliseringsproces vormt.

Dat proces heeft de steun van de Wereldbank, de Verenigde Naties en andere internationale ontwikkelingspartners, die samenwerken om effectievere en beter gecoördineerde steun te bieden op alle overheidsniveau's. Maar voor succes zal het nodig zijn dat lokale overheden hun capaciteiten op belangrijke gebieden verbeteren, zoals de controle op de uitgaven, de uitbreiding van de inkomsten, de verantwoordelijke fundraising en de kredietwaardigheid.

In Colombia is de gemeentelijke ontwikkelingsbank FINDETER erop gericht dergelijke leerprocessen te bevorderen, doordat zij de openbare financiën van lokale overheden versterkt, evenals hun management- en planningscapaciteiten. Dit zal lokale overheden in staat stellen effectiever te investeren in infrastructuur en de levering van diensten, terwijl plaatselijke ontwikkelingsdoelstellingen worden bevorderd. Het mogelijk maken van instellingen als FINDETER zal cruciaal zijn voor de lokalisering van het SDG-implementatieproces, teneinde de inspanningen van lokale overheden elders op een hoger plan te tillen.

Naast het uitbouwen van hun capaciteiten moeten plaatselijke overheden zich ook bezighouden met slimme innovatie. In Colombia is innovatie essentieel geweest voor de successen van Medellín bij het terugdringen van stedelijke misdaad en geweld, het verbeteren van de mobiliteit, en het terugdringen van de sociale uitsluiting. Hetzelfde geldt voor het succes van de stad Bucaramanga bij het aantrekken van particuliere investeringen en het smeden van publiek-private partnerschappen om de concurrentiekracht te verbeteren.

Zorgvuldige planningsprocessen, inclusief een sterk nationaal raamwerk en effectieve monitoring, zijn nodig om dergelijke innovaties te ondersteunen en potentiële problemen en schokken op te vangen. In Colombia kunnen bijvoorbeeld hindernissen ontstaan als gevolg van de voortgaande drugshandel en de aanhoudende crisis in Venezuela, die ervoor zorgt dat duizenden wanhopig arme mensen de grens met Colombia oversteken.

Colombia heeft nog een lange weg te gaan voordat de SDG's verwezenlijkt zullen worden. Maar de gelokaliseerde en geïntegreerde aanpak heeft het land op de goede weg gezet. Andere landen zouden er goed aan doen dat voorbeeld te volgen.

Vertaling: Menno Grootveld