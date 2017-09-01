布拉格——当中东欧领导人试图解释为什么不愿接受难民时，他们往往给出相互矛盾的理由。有些人坚称难民从本土居民那里抢走了工作岗位，暗指难民工作勤奋；而有人却抱怨难民依赖福利，暗指他们几乎不怎么工作。

比方说，匈牙利总理维克托·奥尔班是前一种说法的支持者。2015到2016年间，奥尔班政府斥资超过5，000亿欧元（合5，900亿美元）投入反移民广告，其中包括设立广告牌警告移民不要抢夺本地人的工作。

恰恰相反，捷克前副总理安德烈·巴比什、内政部长米兰·切瓦尼和前总理瓦茨拉夫·克劳斯等政界人士将所有难民和移民描绘成死死盯住慷慨福利待遇的不速之客。按照现任捷克总统米洛斯·泽曼的说法，这些福利寻求者可以全部被划入“穆斯林”这个简单的分类中。

由于这些对难民完全相反的描述，“薛定谔的移民”这个流行文化基因开始在中东欧形成了。这种半开玩笑的说法以薛定谔的猫为基础，描述了量子物理学当中的一个悖论，即一个粒子可以同时存在两种截然相反的状态——就像一只猫被封闭在一个盒子里，直到被外界观察之前可以认为它既是死了又是活着。





欧洲社会调查结果显示，欧洲人很难就难民和移民究竟是抢走现有工作还是创造新的工作（参见上图）形成一致的看法。在由学者和记者组成的Odlišnost （差别）杂志，我们为确定1990到2015年间移民对欧洲和中东本土工人的影响回顾了20项实证研究结果。总而言之，我们没有找到多少证据来支持接受来自发展中国家合理数量的难民和移民剥夺了本地出生的劳动者就业机会的说法。

当然，很多不相信移民抢走本地工作机会的人仍然担忧新来者无法贡献足够的税收。这样的状况在某种程度上是切实存在的。越来越多的移民来自发展中国家，其中包括很多受教育程度不太高的劳动者，尤其是女性，能够导致移民群体收入和总体就业率的下滑。

但无论移民技能高低都能为东道国劳动力的有效分工作出贡献，因为文化差导致使他们很难与当地人展开竞争。我们所回顾的研究成果表明在薪酬方面，来自临近国家的移民会造成低技术本地人工资出现轻微下降。而来自遥远国度的移民则不存在这样的负面影响。

更广义的说，来自不同文化的民众为东道国经济注入了不同的技能和新鲜想法。有充分证据表明一个国家接受高等教育民众其出生地的多样性与该国生产率和经济增长是正相关的。在美国，第一或第二代移民创办了超过40%的财富500强企业，其中包括谷歌、苹果和亚马逊。

这丝毫没有什么值得大惊小怪的。毕竟，移民往往比自己的同胞接受过更多的教育。2015年在奥地利，申请庇护资格的叙利亚和伊拉克人中接受过大学教育的比例与本地人是基本相同的。有鉴于此，来自遥远国度的移民实际甚至有可能比邻国移民对经济做出的贡献更大。

鲁汶大学经济学家多克尔及其同事一直致力于研究发展中国家移民对东道国预算、工资和消费市场所产生的影响。在一项即将发布的针对1991到2015年间抵达20个经合组织国家移民的研究中，他们发现本地人似乎从移民的贡献中得到的好处很大。

即使第一眼看上去,反移民政客常常提出的难民和移民来到欧洲国家就是要利用它们的社会福利计划的论调也是非常奇怪的。德国和瑞典往往被认为是移民福利最慷慨的国家，但抵达欧洲的移民也并不都是前往上述两个国家的。2016年，叙利亚人的确逃往德国和斯堪地纳维亚（参见下图）。但厄立特里亚人却往往前往瑞士，而许多阿富汗人则向匈牙利提交庇护请求。





透过“显性偏好理论”来权衡这个问题的经济学家会认为庇护寻求者是具有分析能力的决策者，德国失业率低是他们选择德国的理由。但那些研究非经济数据而不只是移民对调查问卷回答的研究者有充分的理由怀疑这一假设。

事实证明庇护申请人往往在抵达前对一个国家的劳动力市场状况或福利待遇一无所知或知之甚少。相反，他们在旅途中的所见所闻往往决定了他们的去向。而当他们有意选择一个国家时，他们往往会寻找同胞或亲属已经生活的国家，或者前往那些因为过去的殖民关系他们已经掌握了语言的国家生活。

认为难民可以被更快更宽松的庇护程序所吸引似乎是有根据的。但研究结果却一再未能证明福利供应和难民目的地选择是有联系的。难民对不同国家庇护政策所掌握的少的可怜的知识往往来自于传闻，也就是来自毫不关注他们利益的走私者的道听途说。

本土政客无疑会将“薛定谔的移民”视为自由的杂役承担者。但只要本土主义者躲藏在流行经济学理论背后这样的文化基因就将始终活跃着。我们应当让趋利避害、而不是政治恐惧决定移民辩论的结果 。

翻译：Xu Binbin