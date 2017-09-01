مهاجر شرويدنجر

براغ - عندما يحاول قادة وسط وشرق أوروبا شرح سبب عدم رغبتهم في قبول اللاجئين، فإنهم يميلون إلى التناقض مع بعضهم البعض ويصر البعض على أن اللاجئين يأخذون الوظائف من المواطنين مما يعني أن اللاجئين مجدون في العمل بينما يشكو آخرون من أن اللاجئين يعتمدون على إستحقاقات الرعاية الإجتماعية مما يوحي بأنهم بالكاد يعملون.

إن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على سبيل المثال يعتقد أن اللاجئين يأخذون الوظائف من المواطنين حيث أنفقت حكومته بين عامي 2015 و 2016 أكثر من 50 مليون يورو (59 مليون دولار) على الإعلانات المضادة للمهاجرين بما في ذلك لوحات إعلانية تحذر المهاجرين من مغبة الإستيلاء على وظائف المواطنين.

وعلى النقيض من ذلك فإن السياسيين التشيك مثل نائب رئيس الوزراء السابق أندريه بابيس ووزير الداخلية ميلان تشوفانيك والرئيس السابق فاسلاف كلاوس، يصورون اللاجئين والمهاجرين على أنهم أناس مستغلون يستهدفون مزايا الرعاية الإجتماعية السخية ووفقا للرئيس التشيكي الحالي ميلوس زيمان يمكن لجميع هؤلاء الباحثين عن مزايا الرعاية الإجتماعية أن يصنفوا ضمن فئة واحدة و هي "المسلمون"

و على ضوء هذه الصور المتناقضة للاجئين، إنتشرت طرفة حظيت بشعبية في أوروبا الوسطى والشرقية يطلق عليها إسم "مهاجر شرودنجر" و هي مسرحية تتعلق بقطة شرويدنجر التي تصف المفارقة في الفيزياء الكمية و التي يمكن أن يوجد فيها الجسيم في حالتين معاكسين في وقت واحد - مثل القطة المغلق عليها داخل صندوق فهي تعتبر ميتة و حية حتى تتم مشاهدتها.





ووفقا للدراسة الإحصائية الأوروبية فإنه لا يوجد إتفاق يذكر في أوروبا حول ما إذا كان اللاجئين والمهاجرين يأخذون وظائف قائمة أو يخلقون فرص عمل جديدة (انظر إلى الرسم البياني أعلاه) و لقد قمنا في أودليسنوست (التميز) وهي مجموعة من الأكاديميين والصحفيين بمراجعة 20 دراسة تجريبية لتحديد تأثير المهاجرين على العمال المحليين في أوروبا والشرق الأوسط بين عامي 1990 و 2015 حيث وجدنا أنه لا توجد أدلة تذكر تدعم الإدعاء بأن قبول عدد معقول من اللاجئين والمهاجرين من البلدان النامية يحرم العمال المواطنين من العمل.

وبطبيعة الحال، لايزال يشعر العديد من أولئك الذين لا يعتقدون أن المهاجرين يأخذون وظائف المواطنين بالقلق بأن الوافدين الجدد لا يساهمون بما فيه الكفاية في الضرائب و هناك بعض الحقيقة في ذلك حيث تشمل الحصة المتزايدة من المهاجر��ن الوافدين من البلدان النامية العديد من العمال الأقل تعليما ولا سيما من النساء حيث يمكن أن يقلل ذلك من الدخل ومعدل العمالة الإجمالي للمهاجرين.

يساهم كل من المهاجرين من ذوي المهارات العالية والمهاجرين من ذوي المهارات المنخفضة في التقسيم الفعال للعمل في البلدان المضيفة لهم لأن الإختلافات الثقافية تجعل من الصعب عليهم التنافس مع السكان المحليين و قد أظهرت الدراسات التي قمنا بها أن المهاجرين من البلدان المجاورة بالكاد يضغطون من حيث إنخفاض أجور المواطنين من ذوي المهارات المنخفضة إلا بمقدار ضئيل بينما يختفي هذا التأثير السلبي بالنسبة للمهاجرين من دول بعيده.

إن الناس بشكل عام من مختلف الثقافات يجلبون مهارات مختلفة وأفكار جديدة إلى الإقتصاد المضيف وتوجد أدلة جوهرية تشير إلى أن التنوع في مكان الميلاد داخل القوى العاملة المتعلمة من الكليات في بلد ما يرتبط إرتباطا إيجابيا بالإنتاجية والنمو الإقتصادي. لقد أسس المهاجرون من الجيل الأول أو الجيل الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 40٪ من شركات فورتشن 500 بما في ذلك غوغل وأبل وأمازون.

وهذا ليس مفاجئا حيث يميل المهاجرون بعد كل شيء إلى أن يكونوا أكثر تعليما من مواطنيهم في الوطن وفي النمسا في عام 2015، كانت نسبة طالبي اللجوء السوريين والعراقيين الذين حصلوا على تعليم جامعي هي نفسها النسبة الموجودة لدى السكان الأصليين وبالنظر إلى ذلك، فإن المهاجرين من دول بعيدة يمكن أن يسهموا في الإقتصاد بشكل اكبر من المهاجرين من البلدان المجاورة.

يقوم باحث الإقتصاد في جامعة لوفان فريديريك دوكيه وزملاؤه ببحث الأثر الإقتصادي الذي يتركه المهاجرون من البلدان النامية على ميزانيات البلد المضيف والأجور والأسواق الإستهلاكية و قد وجدوا في دراسة قادمة عن المهاجرين الذين وصلوا إلى 20 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي بين عامي 1991 و 2015 أن المواطنين قد استفادوا كثيرا من مساهمات المهاجرين.

وحتى في الوهلة الأولى، يبدو أن الحجة التي كثيرا ما يستخدما السياسيون المناهضين للمهاجرين بأن اللاجئين والمهاجرين يأتون إلى البلدان الأوروبية لإستغلال برامج الرعاية الإجتماعية الخاصة بها تبدو غريبة و ينظر إلى ألمانيا والسويد عموما على أنهما يتمتعان بأكبر قدر من المزايا السخية للمهاجرين ولكن لا يوجد تدفق موحد للناس تجاه هذين البلدين و قد فر السوريون في عام 2016 إلى ألمانيا والدول الإسكندنافية (انظر إلى الرسم البياني أدناه) و لكن كثيرا ما كان الإريتريين يتوجهون إلى سويسرا وقدم العديد من الأفغان طلبات للجوء في هنغاريا.





يقول الإقتصاديون الذين يحللون هذه المسألة من خلال "نظرية الأفضليات المكشوفة" أن طالبي اللجوء هم صناع قرار تحليليون يبحثون عن بلدان مثل ألمانيا بسبب إنخفاض معدل البطالة فيها ولكن الباحثين الذين درسوا البيانات غير الإقتصادية بما في ذلك ردود المهاجرين على الإستقصاءات لديهم أسباب وجيهة للشك في هذا الإفتراض.

لقد تبين أن طالبي اللجوء عادة ما يكون لديهم القليل من المعرفة بأوضاع سوق العمل في البلد أو إستحقاقات الرعاية الإجتماعية قبل وصولهم بل هم عادة ما يسترشدون بظروف رحلتهم و يميلون عندما يختارون بوعي بلد ما إلى البحث عن أماكن يعيش فيها مواطنوهم أو أقاربهم أو حيث يعرفون اللغة بسبب العلاقات الإستعمارية السابقة.

يمكن أن من البديهي أن يميل اللاجئون إلى بلدان ذات إجراءات أسرع وأكثر سخاءا بالنسبة للجوء ولكن الدراسات فشلت مرارا وتكرارا في إقامة أي علاقة ذات معنى بين توفير الرعاية الإجتماعية وإختيار اللاجئين للمقصد الذي يتوجهون إليه علما أن المعلومات القليلة التي يمتلكها اللاجئون في كثير من الأحيان عن سياسات اللجوء المختلفة تقوم على شائعات عادة ما يحصلون عليها من المهربين الذين لا يهتمون كثيرا بمصالحهم.

ولا شك في أن السياسيين المؤيدين لتوطين الوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية سوف يرفضون "مهاجر شرودنجر" بإعتبارها مسألة ليبرالية ولكن ستظل هذه الطرفة تحظى بالشعبية طالما يختبئ المؤيدون لتوطين الوظائف وراء لغة الإقتصاد الشعبي حيث ينبغي مناقشة الهجرة على أساس المعطيات وليس من خلال سياسات الخوف.