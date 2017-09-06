伯克利—1980年春，哈佛大学经济学家马丁·费尔德斯坦（Martin Feldstein）和奥利佛·布兰查德（Olivier Blanchard）一起讲授了我上过的最优秀的宏观经济学课程之一。两年半后，费尔德斯坦加入了美国总统里根的内阁，担任经济顾问委员会主席直至1984年7月。

在白宫任职期间，费尔德斯坦发动了一场很有说服力但却孤家寡人的反对里根政府1981年所得税减税方案的官僚运动。费尔德斯坦认为，里根的减税规模太大，如果不加纠正，将会危害到经济。

费尔德斯坦的立场没有受到其他里根派人士的欢迎。里根的幕僚长詹姆斯·贝克尔（James Baker）没有理会他的警告，而是说服政府的其他成员继续推进原计划，这样，他们就不需要承认里根的标志性减税计划是一个错误。

贝克尔和他的同伙们赢得了政治争论。里根减税照旧执行，结果造成了巨大的联邦赤字，直到1993年克林顿总统让支出和收入重新协调起来，才填补了这个巨坑。克林顿是在国会共和党一致反对的情况下实现这一成就的。

里根时代的赤字帮助美国经济从1981—82年的衰退中复苏。但1984年之后，增长开始放缓，因为原本应该用于投资的资源，被用在了消费上，特别是高收入群体。

最终，里根减税重创了中西部制造业，造就了今天的著名的“锈带”。是的，这正是费尔德斯坦所警告的内容。他指出，普遍的经济条件表明，扩大预算赤字将导致更高的利率和更强势的美元，从而增加美国制造商与进口商品竞争的难度。

我认为，如果费尔德斯坦的警告能够在1982—1984年间被采纳，今天的美国会更强大、更幸福。因此，他最近乐观地表示，在如今共和党领导的国会治下，“有利于增加资本形成和增长的税收改革将得到执行”，并指出“任何由此导致的预算赤字的增加，都只是暂时的”，我对此感到非常诧异。

我想用三个问题回应费尔德斯坦。首先，在最近的历史中，共和党支持的减税何时不曾造成赤字？其次，这些赤字，除了有几次随后的民主党政府通过取消其背后的减税政策（如里根之后的克林顿、小布什之后的奥巴马），何时是“暂时的”？最后，源自共和党减税的投资，何时带来了比持续的预算赤字所消耗的更多的国民储蓄？

这三个问题的答案都是：从来没有过。

促增长的税收收入中性的税改计划在美国也许是可能的，如果它由一个两党中间派组成的团队制定的话。1986年税收改革法案就是如此。今天，这样一个法案必须承诺为税负沉重者减税，而对税负轻松者只能有限增税。而任何变化，都需要转化为相对较大的增长收益。

不幸的是，美国目前正在制定的税改方案背后不是跨党派中间派团队，而是右翼共和党，他们认为税收是对亿万富翁的自由的侵犯。国会共和党不是从中间道路出发，提出对双方都有吸引力的方案，而是从右翼出发，假装向中间靠拢。到头来，给富人减税才是他们的最重要的重点，全然不顾如此减税是否会带来更多的国内投资。

费尔德���坦描述当前共和党税改方案的话很有说明性。“国会共和党的计划将降低最高税率，回到30%或更低的水平，”他写道，然后列举了一些“可能”：该法案“可能……取消不动产税”；它“可能取消州和地方税的抵扣，对目前不属应税所得的某些额外福利征税”。接下来，他宣称该法案“将把[公司税]率下降到25%或更低，”这，他主张，“或能提振国内公司投资”。

但共和党的计划是否“会”做成一些事情在很大程度上取决于这些“可能”。该法案可能给全体或大部分美国人带来净收益，也可能为超级富豪锦上添花。考虑到这个方案系由更关心减税而不是降低赤字的强硬右翼共和党所领导，我赌最后的结果是后者——也就是费尔德斯坦在20世纪80年代初所警告的。