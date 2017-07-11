Разговор о сексе в Гане

ЛАБАДИ (ГАНА) – Во многих странах Запада образование в сфере сексуального и репродуктивного здоровья является серьёзной политической проблемой. Можно выиграть или проиграть на выборах из-за таких тем, как аборты и «семейные» ценности. Между тем, в Гане, как и во многих других развивающихся странах, семейное планирование является вопросом жизни и смерти, особенно для девочек и молодых женщин.

Шесть лет назад, когда я, подрастающая девочка, жила в трущобах южной Ганы, для меня не было ничего необычного в историях о подростках, сделавших аборт; о 14-летних матерях; о 18-летних мужчинах, которые бьют своих препубертатных подружек за то, что они отказываются стирать им одежду. Никто из людей, обладающих авторитетом, например, родители и учителя, явно не тревожился по поводу того, что жертвами этого насилия становились незамужние девочки, часто не достигшие установленного законом возраста сексуального согласия.

Это всё было для меня «нормой». Многие мои одноклассницы бросили школу, забеременев. А другие погибли, потому что решили сделать аборт в неофициальных заведениях.

Я видела все эти проблемы. Почему же взрослые, окружавшие меня, не могли с этим что-нибудь сделать?

В том регионе Ганы, где я выросла, фактором, способствовавшим этой ситуации, было отсутствие сексуального образования. Молодые женщины и девочки не имели доступа даже к самой базовой информации о репродуктивном здоровье. Этот предмет не преподавали в школе из-за «культурных особенностей». От родителей и преподавателей тоже было мало помощи. Многие из них считали, что разговоры о сексе с детьми могут подтолкнуть их к беспорядочной половой жизни. В результате, семьи и учителя, вместо того чтобы стать первым местом, куда можно было бы обратиться, стали последним. Многие из нас начинали обращаться за помощью друг к другу, а кто-то искал информацию в интернете, где она нередко оказывается неверной.

Отсутствие сексуального образования нанесло молодёжи Ганы огромный вред. По данным недавнего опроса американского Института Гуттмахера, 43% девочек и 27% мальчиков вступают в половые связи до 20 лет. Ещё больше шокирует то факт, что 12% девочек в Гане младше 15 лет имели сексуальные отношения хотя бы раз (по сравнению с 9% мальчиков). Из тех, кто сегодня сексуально активен, лишь 30% пользуются контрацептивами и лишь 22% используют современные контрацептивы (например, презервативы). В стране с таким большим количеством родов у подростков и ошеломляющим уровнем заражения инфекциями, передаваемых половым путём, в том числе ВИЧ, данные цифры вызывают очень глубокую тревогу.

Контроль рождаемости может стать спасением, прежде всего, для молодых женщин. Например, по оценкам Фонда ООН в области народонаселения, использование контрацептивов в развивающихся странах позволило бы сократить число материнских смертей на 70 тысяч ежегодно, а детских – на 500 тысяч. Расширение доступа к современным средствам контрацепции в Гане является ключевой стартовой точкой для улучшения долгосрочного здоровья детей и будущих матерей.

Прежде всего, правительства должны сделать акцент на сексуальном здоровье молодёжи, предлагая подробные инструкции по проблемам репродуктивного здоровья, в том числе по темам, касающимся методов контрацепции, коммуникации в отношениях, точек доступа к информации и помощи, связанных с ВИЧ и другими болезнями, которые передаются половым путём. Правительствам необходимо также расширять партнёрства с группами гражданского общества.

Однако молодёжь Ганы не может рассчитывать на то, что взрослые смогут выполнить всю эту работу. Мы должны защищать себя сами. В этом году я помогла запустить молодёжный проект под названием My Teen Life, которая помогает молодым людям принятие участие в сексуальном просвещении в сельских регионах Ганы. Благодаря щедрой поддержке швейцарской организации Global Changemakers, этот многообещающий проект смог хорошо стартовать. В рамках этой инициативы уже ведётся обучение родителей и воспитателей тому, как надо говорить с детьми о сексуальном здоровье; проводятся тренинги для матерей-подростков; оказывается помощь в выходе из порочного круга бедности и ранних родов.

На сегодня проект My Teen Life помог уже более чем 100 подросткам и их семьям; первая группа матерей-тинейджеров прошла профессиональную подготовку, научившись делать бижутерию и домашние тапочки, чтобы получать доходы. Мы надеемся расширять этот и другие проекты, охватывая всё большее число подростков в Гане и в других странах Африки в предстоящие месяцы и годы.

Правительственные программы не могут наладить подобный контакт с девочками. До недавнего времени «семейное планирование» в Гане предлагалось только супружеским парам. Хотя ситуация немного меняется, многие женщины, даже вышедшие замуж, по-прежнему не могут получить доступ к качественным услугам из-за патриархальной семейной структуры.

My Teen Life – это небольшой проект, но он обращён напрямую к молодёжи. Мы помогаем им узнавать и понимать, что с ними происходит, когда они растут; как лучше принимать решения, способные определить их жизненный путь в будущем. Мы помогаем всем юным девушкам, с которыми мы работаем, продолжать обучение в школе, а также подчёркиваем, что, если они решили проявить себя сексуально, им надо сохранять контроль над своим телом и всем, что с ним происходит. Нам предстоит ещё много работы, но мои коллеги и я убеждены: когда молодёжь сама находит решения своих проблем, тогда долгосрочные изменения наступят с гораздо большей вероятностью.