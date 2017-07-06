巴黎—我有一张上个月逝世的法国（和后来的欧洲）政治家西蒙·维伊的老照片。这是一张1979年犹太新年到赎罪日之间、犹太殉难者纪念之前在巴黎拍摄的黑白照片——这段时间即著名的“敬畏的日子”（Days of Awe）。一位秃顶的年轻男子站在诵经台前，纪念死于大屠杀的犹太人。西蒙·维伊站在前排，这位美丽的女人沉浸在思考中，但依然专注。她感到怀疑、坚定、不轻信、又有点担忧。年轻男子讲完后，她用优雅的责备口吻对他说，“过于抒情”。

几年前，在1974年，她站在法国议会门前发表演讲，这次演讲改变了法国妇女的生活，也成为吉斯卡尔·德斯坦总统任期的标志，一如废除死刑成为德斯坦的继任者密特朗任期的标志。接着，为了捍卫堕胎合法化，她就像奥逊·威尔斯（Orson Welles）的《审判》（The Trial）中的角色罗米·施耐德（Romy Schneider），坚定而局促不安。她说，这是一场迅雷，与它共存的是无穷无尽的忧郁。也许她在讲完后并没有落泪，但我好不怀疑，她是带着基督教神学家邓斯·司各脱（Duns Scotus）所谓的“终极孤独”度过那一刻的。

矛盾的是，她一直受到整个欧洲的尊敬、赞美和崇拜，尽管她是这个她永远无法完全接受的时代的偷渡者——对她的同龄人来说，她是一个谜，永远显得有些内向，但眼神无比清澈，表现出一个完人的模样。她明白她的天职，明白她的命运，明白她的渴望的力量（她从来不曾犹豫）——她渴望与她在支持1980年针对科佩尼克（Rue Copernic）犹太教堂爆炸案受害者的游行示威时所描述的“犹太瓦解”决裂。

你刚刚拿到高中会考准考证，就被送进了奥斯维辛，经历九死一生，亲眼目睹死亡，这时候，你会成为谁？除了在你亲身你经历灾难和奇迹的时候保持距离，你还能怎么做？

大屠杀变成“不可言说”，这也许解释了为何大屠杀辛存者回到家后纷纷保持沉默。而这让维伊感到无比愤怒。不！她坚持。要发声，这就是他们真正要求的全部！

但人们不想听。一开始，人们有记忆，然后这一记忆逐渐被抹去，被遗忘取代。维伊反对这一老生常谈，她相信，对在集中营中幸存的这一代人，首先到来的就是遗忘。记忆需要被构建，牢牢保持，抵御平庸化和否定。

作为内阁部长的她曾经试图讨论这个话题，由此引起的不快真实而突出。她在一次招待会上被问到，她的手臂上的纹身是不是犯人编号时，她能够怎么想？

我们曾经冲突过。这是1993年，我替波斯尼亚总统伊泽特贝戈维奇递信给密特朗。伊泽特贝戈维奇将萨拉热窝比作华沙。不久，我安排伊泽特贝戈维奇在巴黎和法国总统会晤。会面之前，维伊、伊泽特贝戈维奇、多位波斯尼亚有人还有我在巴黎利普啤酒馆（Brasserie Lipp）二楼吃饭。她直言不讳：“比较可能起到误导作用；不管波斯尼亚的情况多么可怕，把它与不可比较的犹太人的苦难相比，都不会让任何人感到舒服。”伊泽特贝戈维奇听着点点头，奇怪的是，他好像同意她的说法。

她既傲慢又优雅，即暴躁又能让步。

必须承认，没人论述大屠杀的奇异性（singularity）比她更加准确。她说，这是一场犯罪，了无痕迹（没有书面命令，没有官方指示，任何地方，任何时间都没有）、没有坟墓（她的父亲、兄弟和母亲都灰飞烟灭，除了她的记忆以及日后她的自传，便再无任何留世的痕迹）、没有遗址（当她多年后故地重游时，奥斯维辛早已平静下来，经过了消毒和清理）、没有逃生口（萨拉热窝人、卢旺达人和柬埔寨人至少在理论上可以逃亡，但大屠杀的特征是世界本身就是一个大陷阱），最重要的，也没有理由（在面临选择用火车将军队送往前线还是将犹太人送进毒气室时，纳粹选择的永远是后者）。

当然，欧洲也有问题。战后，欧洲有两种反应。一种是哲学家兼音乐学家弗拉基米尔·杨戈列维奇（Vladimir Jankélévitch）：德国本体有罪论（ontological culpability）、希特勒的语言（language）遗臭万年，发誓再也不要与其文化或人民有任何关系。另一种西蒙·维伊：没有集体犯罪，德语既是纳粹的语言，也是反纳粹的语言，并相信欧洲是可能的，共同哀悼亡魂的法国和德国可以成为欧洲的支柱。

法国哲学家加斯东·巴舍拉（Gaston Bachelard）在一个世纪前曾说，世界可能还原为一系列理论。爱因斯坦的相对论。笛卡尔的怀疑论。柏格森（Bergson）的笑论（laughter）。但丁的地狱论。今天：西蒙的欧洲论。我试图将其他人的名字和欧罗巴公主（Princess Europa）相提并论，但总是只有她一个人出现在脑海中。

我最后一次与西蒙交谈是在十年前，当时我有幸向她颁发耶路撒冷希伯来大学斯高普斯奖（Scopus Award）。她由她的丈夫安托内（Antoine）和两个儿子让（Jean）和皮埃尔-弗朗索瓦（Pierre-François）作陪。她疲惫但坚定。焦虑但并不怀旧。在以歌颂和平、科学和法律为主题的获奖演讲中，她诠释了哲学家马丁·海德格尔（Martin Heidegger）的思想，说“只有一个词可以拯救我们。”