روسيا والنفاق الأميركي

نيويورك ــ أكره الاتفاق مع فلاديمير بوتن، ولو قليلا. الواقع أن الرئيس الروسي يجر بلاده ــ مسقط رأسي ــ إلى الوراء، ويدّعي زورا أن انتهاك القانون الدولي مفيد للروس. ولكن الرد الهستيري من قِبَل الأميركيين على محاولات الكرملين المزعومة للتأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية أرغمني على النظر إلى الأمور من منظور بوتن.
من المؤكد أن مزاعم وكالات الاستخبارات الأميركية بأن روسيا نقلت أخبارا زائفة وأفرجت عن رسائل بريد إلكتروني مخترقة، بهدف الإضرار بفرص هيلاري كلينتون ضد دونالد ترامب، ليست بلا أساس. فلا ريب أن شخصا مثل بوتن لا يتورع عن سرقة الأسرار وفبركة المعلومات المضللة؛ فهو عميل سابق في الاستخبارات الروسية (كيه جي بي) على أية حال.
وعلى نحو مماثل، لا تخلو الاتهامات الموجهة إلى بوتن بأنه يحتفظ بملف يحتوي على مواد فاضحة بشأن ترامب من بعض الحقيقة، وإن كانت غير مؤكدة. فمن غير المنطقي أن تستثني روسيا ترامب، من بين كل الناس، من مخططاتها. وبعيدا عن ترامب، يتعين على قادة الحزب الجمهوري أن يعلموا أنه إذا كانت روسيا اخترقت أنظمة الكمبيوتر لدى الديمقراطيين فلابد أنها اخترقت أنظمتهم هم أيضا.
وحتى إذا لم تكن التفاصيل المثيرة الواردة في الملف المزعوم دقيقة، فمن المحتمل أن يكون لدى روسيا على الأقل بعض السجلات التجارية الفاضحة أو حتى مسترجعات ضريبية لصالح ترامب ــ وهي المعلومات التي عمل ترامب جاهدا لحجبها عن عامة الأميركيين. وإذا لم يمتثل ترامب ويصطف إلى جانب روسيا في ما يتصل بقضايا تتراوح بين حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا، فمن المرجح أن يرى أسراره تتعرى، تماما كما حدث مع هيلاري كلينتون.
والواقع أن استجابة الولايات المتحدة لهذا الاحتمال كانت متطرفة. ومن الواضح أن أولئك الذين ينتمون بقوة لمعسكر ترامب على استعداد للانغماس في العلاقة العاطفية الأفلاطونية الهشة بين ترامب وبوتن، على الرغم من ضعفها الواضح في مواجهة الاستغلال من قِبَل الجانبين. ويستشهد آخرون، بما في ذلك بعض كبار الجمهوريين، بتقرير المخابرات الأميركية الصادر مؤخرا بشأن تدخل روسيا المحتمل في الانتخابات، ويطالبون باتخاذ تدابير صرامة ضد حكومة بوتن، حتى برغم أنه من الواضح أن اندلاع حرب باردة جديدة لا يصب في مصلحة أي طرف.
في اعتقادي أن تقرير المخابرات ذاته كان معيبا بشكل جوهري. فهو عامر بالتخمينات والتحيزات، ويستند إلى حجة مفادها أن بوتن لابد أن يكون عدوا، لأنه لا يشارك الغرب قيمه. ولكن كيف له أن يفعل هذا؟ فلم تكن روسيا موضع ترحيب قَط في النظام العالمي الغربي، ناهيك عن تمكينها من المشاركة فيه على قدم المساواة. ولهذا السبب سعى بوتن إلى خلق نظامه الدولي الخاص.
الواقع أن بوتن، في أيامه الأولى في الرئاسة، كان يريد لروسيا أن تكون جزءا من أوروبا. ولكنه قوبِل عل الفور بتوسع حلف شمال الأطلسي في دول البلطيق. وفي عام 2006، أعلنت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش آنذاك عن خطط لبناء درع دفاعية صاروخية في أوروبا الشرقية لحماية الحلفاء الغربيين ضد الصواريخ العابرة للقارات القادمة من إيران. واعتبرت روسيا هذه الخطة ــ التي أتمها الرئيس باراك أوباما العام الماضي ــ تهديدا مباشرة، وعلامة تشير إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع الدعوات التي تطالب بتوثيق العلاقات بين البلدين.
كانت الولايات المتحدة حريصة على دعم القوى المناهضة لبوتن منذ عام 2008، ولكنها صعدت هذا الدعم في عام 2011، عندما كان بوتن، رئيس الوزراء آنذاك، يحضر للعودة إلى الرئاسة. وفي عام 2013، أشادت الولايات المتحدة بالاحتجاجات في أوكرانيا والتي أطاحت في نهاية المطاف بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. ولكن برغم أن يانوكوفيتش كان محتالا بلا أدنى شك، فإن الولايات المتحدة تدعم الكثير من المحتالين. ومن الواضح أن الجهود التي تبذلها لحرمان روسيا، أو أي قوة أخرى، من اقتناء خدم مطيعين بغيضين من أمثال يانوكوفيتش ليست سوى نفاق محض.
وقد غَلَبَت مثل هذه الازدواجية على السياسة الخارجية الأميركية. فقد شن بوش حربه على العراق على أساس معلومات استخباراتية مُغرِضة. ومن جانبه، دعم أوباما ثورات الربيع العربي، لكنه لم يقدم أي استراتيجية داعمة للديمقراطية ــ وهو النهج الذي أدى إلى تحول ليبيا إلى دولة فاشلة، ودفع مِصر إلى المزيد من الدكتاتورية، وانهيار سوريا في صراع طويل أشبه بالكابوس. وفي الوقت نفسه كانت وكالة الأمن القومي الأميركية تتجسس على الجميع، الأصدقاء قبل الأعداء.
يؤكد تقرير المخابرات الأميركية أن بوتن يسعى إلى تقويض الديمقراطية الليبرالية. ولكن يبدو من الواضح رغم ذلك أن هدفه المباشر يتلخص في فضح معايير الغرب المزدوجة، وبالتالي كسر الحواجز الغربية التي تعرقل مساعيه إلى تحقيق المصالح الروسية. فإذا كان بوسع الولايات المتحدة أن تتصرف على هذا النحو الشديد الرداءة من دون أي اعتذار، فمن المنطقي أن يتساءل بوتن لماذا إذن تُحرَم روسيا من فرض مجال نفوذها، في أوكرانيا على سبيل المثال؟
من نفس المنظور، لماذا يتعين على بوتن أن يمتنع عن محاولة مساعدة ترامب؟ لقد أدار الأوكرانيون حملة لمساعدة هيلاري كلينتون، على اعتقاد أنها سوف تدعم مصالحهم. ومن المعقول تماما أن يكون بوتن حريصا على دعم ترامب الذي أعرب مرارا وتكرارا عن إعجابه بزعامته، وليس هيلاري كلينتون التي شبهته بالزعيم النازي أدولف هتلر. والواقع أن التصور بأنه لا ينبغي له أن يتخذ خطوات لحماية مصالحه لا يعدو كونه تحيزا إيديولوجيا متنكرا في هيئة موضوعية، وهو يُضفي المصداقية على مزاعم بوتن بأن الغرب يسعى للنيل منه.
أرجو ألا يُساء فهمي: فعلى الرغم من عيوبها ونقائصها، تظل الولايات المتحدة تشكل قوة إيجابية في العالَم. والواقع أنها ربما تكون القوة الإيجابية الوحيدة، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، التي ينبغي لها أن تكف عن التشاحن والتشاجر وأن تبدأ في تحجيم القادة الرجعيين المتعصبين المصابين بجنون العظمة من أمثال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان المفتون ببوتن.
علاوة على ذلك، لابد أن يكون الأميركيون في شدة الانزعاج إزاء احتمال أن يكون رئيسهم في جيب بوتن. والسياسات التي ينتهجها الغرب في التعامل مع روسيا ــ العقوبات الاقتصادية أو المناورات العسكرية في الدول المجاورة مثل بولندا ــ ليست خاطئة بالضرورة. بل الخطأ هنا هو أن هذه المخاوف والسياسات يدفعها إلى حد كبير الغضب إزاء نزعة بوتن القومية وليس الدراسة المتأنية للبيئة الدبلوماسية والسياق الاستراتيجي.
إذا سمحت الولايات المتحدة لنفسها بالوقوع في حبائل الشك والتخمين حول التورط الروسي في الانتخابات الأخيرة، فسوف تجد نفسها في الأرجح حبيسة مواجهة أشد تدميرا مع بوتن. وبدلا من هذا، ينبغي للولايات المتحدة أن تبتكر نهجا سليما ومدروسا وموزونا في التعامل مع روسيا ــ النهج الذي يحتكم إلى القيم، ليس من قبيل الدعاية، بل كأساس لسياسة خارجية أكثر وضوحا ومصداقية.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (12)
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Comment Commented Oleksandr Aleksandrovych
This article is a very subtle apology for Putin's policy and for Real Politik. Its main message is: "Everybody is dirt", so Russia has the right to play dirty as well. It follows the same logic as in the statement: "Since USA attacked Iraq, so Russia may attack Ukraine". This reasoning will bring the world into more chaos. If Moscow has problems with Washington - go attack Washington, not your neighbors. NATO and EU expansion has been taking place with full consent of the countries involved. If Russia has problems with that - that is the problem for Russia. Its borders have never been crossed. It is none of Russia's business what type of security its neighbors choose. This current conflict is not about geopolitics, but about internal governance. Russia wants as many countries as possible to be governed by kleptomaniac crooks, like its own rulers. Because it can prosper only in that environment. Read more
Comment Commented Velko Simeonov
Sorry that was meant to be comment of the article, not your post. Read more
Comment Commented Velko Simeonov
Very adequate commentary, surprisingly coming from an author whose previous writings were decidedly in the opposite direction. Read more
Comment Commented Shiang Peow Foo
I would like to know more proof of Putin "dragging" Russian backwards. Compared to his predecessors, is he? Read more
Comment Commented Yoshimichi Moriyama
I do not have the audacity to say, "Very unlike your previous articles," but I can say, "Great article."
I posted a comment, on January 1, on this author's commentary "The Queen's Chinese Guest from Hell." I quoted from a few specialists and so you could know at least something authentic about China regardless of whether you agree or not with me. Read more
Comment Commented ron smith
Gospozha Khrushcheva is on target today. Senor Araujo is, as always, living in a different universe, one in which change happens with the wave of a wand. Wish it were so, Senor. Alas, Mr. Fahy correctly states the parameters of the real problem: reality testing is forbidden, both in politics and economics. Read more
Comment Commented Mike Holly
The US and EU weren’t quite ready to accept a fascist, but now they are. Read more
Comment Commented Can Calhan
Media has been using the interference, if it is true, as the most serious political crime as if the USA has been doing nothing to interfere in internal affairs of other countries. It is not a secret that all intelligence services have been working against each other. As this is the fact, condemn, punishing or criticising Russia without seeing the other countries is neither convincing nor enough for a peaceful and just world.
So conducting the issue one sided is an obvious example for the impartiality of media as it happened in many other cases. Read more
Comment Commented Michael Public
Great article. Very unlike your previous articles. See you feeling OK? Read more
Comment Commented Michael Public
Are. Read more
Comment Commented Jose araujo
I think Europe's cardinal sin wasn't refusing Putin, but embracing Orbán, Kaczynsski and the likes, and toying with Poroshenko and Erdogan.
The EU allowed anti-democratic/oligarchic forces to infiltrate the Union, and lost all credibility and space. The EU stands for nothing and isn’t able to be the force that changes institutions in countries.
The moment the EU started worrying about deficits and started being complacent with tyrannical un democratic positions, that’s the moment it lost all traction has a change agent and failed to Polish, Hungarian and other peoples.
Russian and other countries like Turkey, Ukraine, etc would only change if this was the admission ticket to Europe and European standards of living.
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Comment Commented john Fahy
Unfortunately you are coming up with sound clear logic and statement of reality that can be verified.
Under no circumstance is this allowed.
Even suggesting our administration and government should sober up is an appaling suggestion. :-) Read more
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