А надо ли нам тревожиться из-за тенденций в производительности?

МИЛАН – Экономисты заботятся не только о том, чтобы продуманно ответить на трудные вопросы, их волнуют и сами формулировки этих вопросов. Иногда переосмысление вопросов может дать ключ к ответам, в которых мы нуждаемся.
Взять, к примеру, дискуссию о производительности. Экономисты, пытающиеся объяснить причины явного структурного замедления темпов роста производительности, задаются следующим вопросом: а где эти недостающие темпы? В их ответах описываются проблемы с измерениями, структурные изменения на рынке труда, потенциальная нехватка инвестиционных возможностей, снижающие производительность технологические инновации, а также вызванные распространением новых технологий проблемы с профессиональными навыками.
Но, возможно, было бы полезно задуматься над более фундаментальным вопросом: а насколько высоких темпов роста производительности мы реально хотим достичь, и какой ценой?
Нет сомнений в том, что рост производительности является желательным. Это главный мотор роста ВВП (особенно в тех странах, где замедляется прирост рабочей силы) и доходов. Высокие темпы роста ВВП и повышение доходов помогают затем удовлетворить фундаментальные потребности и чаяния людей.
Данная связь особенно очевидна в развивающихся странах, где расширение экономики и увеличение доходов являются обязательными предпосылками для сокращения нищеты и повышения качества здравоохранения и образования. Но не менее очевидной такая связь между совокупным ростом экономики и индивидуальным благополучием является и в развитых странах, особенно в тех из них, которые не могут избавиться от низких темпов роста экономики, высокой безработицы, разрывов между реальным и потенциальным объёмом производства, долговых навесов, несбалансированных валютных курсов и структурной негибкости.
Всё это, однако, не означает, что первоочередной целью властей должно стать повышение темпов роста производительности. Общества мира, включая как правительства, так и частных лиц, уделяют внимание множеству вещей, начиная со здравоохранения и безопасности и заканчивая справедливостью и свободой. В той степени, в какой рост производительности (а значит, рост ВВП и доходов) помогает достижению этих общественных целей, он является крайне желательным.
Однако у экономистов и политиков имеется тенденция делать слишком сильный акцент на подобных рыночно-ориентированных показателях, забывая при этом о причине, по которой данные показатели важны – благополучие людей. Попытки разработать более полные методы оценки экономического развития, которые отражали бы также социальные потребности и чаяния, в целом оказались безуспешными.
Чтобы понять, насколько сильных темпов роста производительности мы действительно хотим, нам следует задаться более широким вопросом: как мы можем наилучшим образом распределить ограниченные ресурсы общества, особенно его самые ценный ресурс – человеческий. С этой точки зрения мы увидим, что рыночно-ориентированные показатели, особенно реальный (с учётом инфляции) рост доходов, возможно, уже перестали быть таким же важными, как в прошлом. И мы обязаны будет также учитывать приоритеты общества, которые проявляются в том, как его члены используют свои ресурсы.
Например, открытия и достижения в сфере здравоохранения после Второй мировой войны принесли колоссальные социальные выгоды – увеличение продолжительности жизни, снижение детской смертности и заболеваемости. Речь шла не просто о повышении производительности и ВВП. Именно по этой причине правительство США, например, инвестирует так много средств в медицинские исследования. У одних только Национальных институтов здравоохранения США годовой бюджет составляет $32 млрд. За счёт этих ресурсов финансируется инфраструктура и исследовательские проекты, в которых заняты многие величайшие научные таланты страны. Или взять, например, Национальный научный фонд и научно-исследовательское подразделение министерства энергетики США, которые ежегодно тратят вместе около $12 млрд, направляемые на достижение самых разнообразных целей в сфере инжиниринга, энергоэффективности, зелёной энергетики, естественных и социальных наук.
Ещё труднее рассчитать экономическую отдачу от государственных расходов, связанных с безопасностью, где общий объём ресурсов, выделяемых на её усиление, а также эффективность этих ресурсов, могут быть просто неизвестны. Однако вряд ли можно усомниться в том, что безопасность имеет огромное значение для благополучия людей, а значит, и в важности такого распределения ресурсов.
В некоторых случаях желания людей могут даже вступать в противоречие с задачей повышения производительности. Например, социальные сети часто ругают как фактор, замедляющий или даже негативно влияющий на производительность. Однако смысл социальных сетей не в производительности. Люди ценят их за возможность быть на связи, общаться, развлекаться, взаимодействовать.
Более того, у многих людей, особенно в зажиточных странах, главным приоритетом является не просто желание стать богаче, а скорее жить более богатой жизнью. И именно на достижение этой цели они будут тратить своё время, доходы и креативность. По мере того как общества богатеют, сравнительная ценность различных аспектов жизни в их глазах может меняться.
Распределение ресурсов в обществе – не вполне точно, однако весьма последовательно – следует за подобными изменениями. Это в первую очередь касается распределения человеческих ресурсов, но и распределение ресурсов госсектора в долгосрочной перспективе тоже обычно формируется под влиянием тех же самых предпочтений и ценностей, причём вне зависимости от недостатков в наших механизмах социального выбора.
Подобная эволюция не является уникальной особенностью одних лишь стран с высоким уровнем доходов. Китай сейчас находится на стадии, когда полная сосредоточенность на росте производительности и ВВП коррелирует с ощущением благополучия у рядовых граждан. А может быть, он её уже прошёл. В результате, распределение ресурсов Китая начинает смещаться в сторону более сбалансированного портфеля: рост экономики по-прежнему важен, но появляется также защита окружающей среды, социальная защита, безопасность и инновации в самых разных областях. Всё это пересекается с задачей роста производительности и доходов лишь отчасти.
Тем самым, можно сделать вывод, что значительная часть спада темпов роста производительности может быть результатом не неких глубинных проблем в распределении ресурсов или неких негативных последствий экзогенных технологических инновационных циклов, которые мы практически не в состоянии контролировать. Скорее, это следствие естественного сдвига приоритетов в сторону иных аспектов благополучия.
С этим сдвигом связаны определённые риски. Без роста производительности, скорее всего, перестанут расти доходы тех, кто находится на дне пирамиды распределения доходов, что будет усугублять ситуацию с неравенством и, как мы видим в последнее время, ставить под угрозу социальную и политическую стабильность. В связи с этим правительствам следует направлять ресурсы на снижение уровня неравенства, вне зависимости от меняющих предпочтений среднего гражданина.
У нас мало сомнений в том, что общества способны значительно повысить темпы роста производительности и доходов, если они перенаправят свои ресурсы целиком на это направление. Но «улучшит» ли наше положение – индивидуальное и коллективное – такой ход вразрез предпочтениям общества, проявляющимся в частных и государственных инвестиционных решениях, как минимум, сомнительно. И намного вероятней, что это просто-напросто неверно.
CommentsHide Comments Read Comments (3)
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Comment Commented Paul Friesen
in rich countries, most people are well past the point at which having more stuff actually makes them happier. The urge to have more stuff is just an urge for social status. If your neighbor has a fancier car than you do, you feel inferior despite the fact that your car actually is just as useful.
What would actually make us happier is things like less inequality and less worry about losing your job. A society that takes care of people instead of trying to flog them into producing more and more stuff.
We could easily have these things. in a society based on a basic income or negative income tax scheme, there would still be an incentive to work hard and be productive. Those who want to just take life easy would still get punished for it, only less severely. Someone who really cannot work for whatever reason would not be destitute. And someone who wants to leave their job to take a risk on an idea they have would find it a lot easier to do so.
As automation advances, such a society could use the productivity improvements to give themselves more leisure instead of just creating more stuff or leaving those unable to find anything useful to do behind. Read more
Comment Commented Marc Laventurier
Paul,
All key points, and well considered. Read more
Comment Commented Kamil Bayye
Perceptive article. But, a few questions: if societies made ‘a natural shift in priorities to other dimensions of wellbeing’ why does this jeopardize social and political stability? Are not people aware of the benefits of shifting priorities? Should not such a shift reduce inequality in real (consumption) terms? Or they do not like the way it shifted, the weights put on various priorities? Say too much resource shift toward security and foreign disastrous adventures? Or they want to eat their cake and have it too? An open discussion among all concerned can bring out the answers. Hope this excellent article can launch such a debate. Read more
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