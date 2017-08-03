Чрезвычайные меры в обычные времена

МЮНХЕН – С тех пор как финансовый кризис достиг международных масштабов, прошло уже десять лет. До июля 2007 года кризис субстандартного ипотечного кредитования казался исключительно проблемой Соединенных Штатов. Но затем двум государственным немецким банкам, Landesbank Sachsen и IKB Deutsche Industriebank, потребовалась экстренная финансовая помощь, и внезапно директивным органам стало ясно, насколько взаимосвязанной стала глобальная финансовая система.
Наследие 2007 года по-прежнему с нами. Его самым разрушительным и опустошающим последствием стало возложение особых надежд на нетрадиционные денежно-кредитные инструменты. К сожалению, когда десять лет назад директивные органы бились над поиском «большой базуки», они подготовили почву для возвращения старого персонажа – сильного человека, готового нажать на спусковой крючок.
Разумеется, в разгар финансового кризиса политики были правы, решив, что они не могут полагаться на бизнес, как обычно. Центральным банкам нужно было обеспечить ликвидность в огромных масштабах, и поэтому правительствам потребовалось дополнить эти денежно-кредитные меры налоговым стимулированием. Поэтому Китай и США развернули широкомасштабные программы стимулирования в 2008 и 2009 годах соответственно.
Некоторые из чрезвычайных мер, принятых в ответ на финансовый кризис, оказались плохо продуманными и были пересмотрены или отменены. В США сразу после развертывания программы по спасению проблемных активов (TARP), которую бывший президент Джордж Буш подписал в октябре 2008 года, Департамент казначейства приобретал проблемные, в основном ипотечные, активы непосредственно у финансовых учреждений. Однако это оказалось сложнее, чем предполагалось, и в течение нескольких недель правительство просто рекапитализировало банки США.
Другие плохие решения не были отменены с такой же легкостью. В надежде предотвратить массовое снятие вкладов ирландское правительство предложило полную гарантию на все банковские депозиты. Этим единственным односторонним решением Ирландия дестабилизировала остальную Европу. Внезапно другим правительствам пришлось опасаться, что вкладчики их собственных банков начнут массово переводить свои вклады в поддерживаемые ирландские банки (и неважно, что размеры гарантий были слишком велики для ирландского правительства).
Тем не менее в целом ответ на финансовый кризис был поразительно успешным, и те, кто руководил принятием таких мер, оказались правы, предотвратив повторение Великой депрессии. Од��ако, поскольку нетрадиционная политика была настолько эффективной, теперь она считается адекватным и необходимым ответом на любую проблему, в то время как конституционные гарантии все чаще отвергаются как мелкие бюрократические проблемы.
Уже в 2008 году бывший председатель Федеральной резервной системы Пол Волкер предупредил, что ФРС находится на «самом краю своих законных и подразумеваемых полномочий». Разумеется, некоторые могут спросить, почему политик должен игнорировать эту возможность, действуя во имя страны. Однако призывы к salus populi suprema lex (Да будет благо народа высшим законом) – принципу, согласно которому законы должны отражать общественный интерес, – это старый способ оправдания автократии. Действительно, кому решать, что в интересах народа, не говоря уже о внесении этого в высший закон страны? Джон Адамс, второй президент Америки, отмечал опасную двусмысленность этой концепции: «На общественное благо, salus populi, ‑ писал он, ‑ в конечном итоге опирается любое правительство, и самое деспотичное, и самое свободное».
Посткризисная точка зрения гласит, что могущественный лидер может и должен сам исправить ситуацию (и женщины редко оказываются достаточно сильны для этого). Этот подход хорошо читался в ответе российского правительства на падение цен на алюминий в 2009 году, когда сокращение рабочих мест и невыплаты заработной платы привели к массовым протестам на заводе в Пикалево, расположенном в 250 км к юго-востоку от Санкт-Петербурга.
Тогдашний премьер-министр Владимир Путин совершил поездку в Пикалево, где демонстративно унизил владельца завода, олигарха Олега Дерипаску, назвав его «тараканом». Путин не объявил о какой-либо новой политике, направленной на поддержку российских рабочих; тем не менее его выступление в Пикалево было воспринято как смелая позиция государственной власти перед лицом капиталистического засилья.
Сильные люди склонны представлять себя в качестве уникальной возможности для решения конкретной проблемы. В случае с президентом Филиппин Родриго Дутерте это подразумевает «войну с наркотиками», которая привела к тысячам внесудебных убийств. Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оправдывают свою политику в контексте борьбы с терроризмом. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мотивирует свое авторитарное поведение в качестве необходимого ответа на внутренний финансовый кризис. Сосредоточив внимание на одном узком «кризисе», эти лидеры создают менталитет, в котором все другие проблемы становятся кризисами, требующими немедленных, эффективных и безусловных действий.
Этот посткризисный менталитет согласуется с «децизионизмом» – доктриной германского политического теоретика Карла Шмитта. Шмитт, присоединившийся к нацистской партии в 1933 году, считал, что суверенное принятие решений является центральной особенностью политического процесса. Когда лидеры принимают политические решения, они подтверждают контроль над самой концепцией суверенитета, которая постепенно разрушается и трансформируется на разных этапах глобализации.
Согласно Шмитту, то, как лидеры приходят к своим решениям, вторично по отношению к самому факту принятия решения. Правителю «необходимо» действовать решительно для защиты конкретных интересов, находящихся под угрозой. Это зачастую влечет за собой использование символических жестов. Например, в американском Законе Смута-Хоули о тарифе, который был подписан в 1930 году, отдельно выделялись швейцарские часы, японские шелковые изделия и другие виды импорта, являющиеся знаковыми для страны.
Сегодняшний протекционизм ничем не отличается от этого. Посмотрите на угрозу президента США Дональда Трампа ввести тарифы против BMW и Mercedes-Benz: две популярные марки, которые вызывают прямые ассоциации с Германией.
В ответ на угрозы Трампа Европа также применила политику символизма. Если Трамп продолжит это противостояние, Европейский союз может нанести ответный удар, выбрав мишенью виски бурбон – явно американский алкоголь, серьезная доля которого производится в штате Кентукки, на родине Митча Макконнелла, лидера большинства в Сенате США.
К сожалению, этот подход создал политическую среду, в которой установившиеся нормы были подорваны, но им на смену не пришли новые. Лучше всего сложившуюся ситуацию отражает название книги британского журналиста Питера Померанцева о постсоветской жизни: «Ничто не правда и все возможно». Сегодня, когда нормализация кризиса стала постоянным условием, все мы оказались в постсоветском положении.
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Comment Commented Steve Hurst
The US national debt has nominally doubled, an add-on of some 70% in real terms, alongside a 10 year crawl back to baseline. That indicates quite a shock load. Similar figures are floating around for other developed countries. To me that means the financial crisis is still very much with us, it is just snuggled down under the duvet of public debt, manageable for now due to ZIRP. Or is a doubling of debt not an extraordinary measure. The Soviets failed because of economic mismanagement. Enough said.
The public decide what is in the public's interest. Any guvnt which decides otherwise will shorten its lifespan. If a guvnt wants to educate the voter about context then fine, but the reality is guvnt prefers a voter who is not fully informed. Administrations that do not listen to voters may hang on but sooner or later they fail
There always seem to be the undercurrent that things can be fixed. This clearly is not the case. An ageing demographic cannot be fixed with its unfunded liabilities, nor can migratory pressure. Nor can technological development. Nor can the already ongoing population explosion in developing economies which bizarrely is promoted as a bonus not a pending humanitarian crisis Read more
Comment Commented Odyssios Redux
The single most extraordinary, and successful, measure that could have been taken, would have been to take the banking/'business ideology' at it sown word: If you're in business and fail, that's on you and nobody else. It would have taken a strong man to do that in 2008, of course, and in stead we had first Bush and then Oabma, weak reeds both, when it came to dealing with any unpleasant reality.
Letting the system crash, then picking up the pieces under firm management, would have been more effective than all the proposed or enacted Glass-Steagall replacements, for at least a couple of generations of banksters. (Institutional memory dies with the banksters concerned).
Yes, I know this path was regarded as utterly impossible - but mainly for comfort and personal financial security of the perpetrators. We needed someone with Keynes' clarity of thought, together with Lyndon Johnson's political practical genius. Instead, what we got (and are still suffering the consequences of) was moral cowardice and technical ineptitude. The banksters came up smelling of roses; the nurturing shit fell on 'the rest of us'.
'In the mean time / In between time' - not many had fun. Read more
Comment Commented B Wilds
Thank goodness that everything is fixed!
The endless rally in stock markets across the world is most confusing but it has reached the point many of us are now wondering is this the new normal. Still, many investors feel the markets reflect a total disconnect from economic reality and are not sustainable, the numbers going forward simply do not work.
Questions extend to issues such as growing inequality and just where we are headed when it comes to people being able to earn a living in the future. Jobs, jobs, jobs, much of this is about what is produced and how the fruits of our labor are distributed. The post below explores these issues.
http://brucewilds.blogspot.com/2017/07/this-cannot-be-new-normal.html Read more
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