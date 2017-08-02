البقاء في عالَم ما بعد الحقيقة

لوس أنجلوس ــ على الرغم من الأباطيل التي يروج لها بعض الساسة، فإن الحقائق تظل على أهميتها، واستيعاب هذه الحقائق على الوجه الصحيح ضرورة أساسية للبقاء. وأنا أعلم هذا عن يقين، لأنني أرى بانتظام العواقب المهلكة المترتبة على تناول الحقائق على نحو خاطئ.
أنا باحث في مجال علوم البيئة السلوكية (الذي يدرس الأساس البيئي والتطوري لسلوك الحيوان، وأدوار السلوك في تمكين الحيوان من التكيف مع بيئته)، وأنا أدرس كيف تقيم الحيوانات خطر الافتراس وتتعامل معه. ولكن بدلا من دراسة الحيوانات المفترسة القوية المبهرجة ــ بأسنانها الحادة، وأساليبها المستترة، وقدراتها المبهرة في العدو والمطاردة ــ أركز على طعامها.
تسيء بعض حيوانات الوَلَب (كنجر أسترالي صغير) استخدام الحقائق. فكثيرا ما تتجاهل هذه الوجبات الخفيفة التي تسير على أربع المعلومات الماثلة أمامها مباشرة ــ مثل الحفيف والخشخشة بين الشجيرات على أرض الغابة أو رائحة آكل لحوم عابر. ويدفع الوَلَب ثمن هذا الجهل غاليا، فيتلقى ضربة وحشية مفاجئة من مخالب حادة، أو يعتصره فكان قابضان قويان.
بيد أن بحثي أظهر أن العديد من الوجبات المحتملة ــ ومن بينها المرموط، والطيور، والسحالي، والأسماك، واللافقاريات البحرية اللاصقة ــ أفضل في تقييم المخاطر. في عام 1979، تحدث عالما البيئة ريتشارد دوكينز وجون كريبس عن "مبدأ العشاء الحي"، الذي يفيد بأن الفرائس، التي قد تخسر حياتها، تصبح ناجية مبدعة. إذ يزودها خطر الالتهام ــ وبالتالي إزالتها من مجمع الجينات ــ بحافز قوي لتحسين أدائها. أما عن المفترس، فإن عاقبة الفشل الوحيدة هي احتمال الجوع إلى أن تأتي الوجبة التالية.
ونحن نرى مبدأ العشاء الحي يعمل في كل مكان من حولنا. فعندما تتجمع طيور الشواطئ أو البط معا عندما يظهر كلب على الشاطئ أو على بِركة ما، فإن هذا يرجع إلى أن الطيور تدرك أن السلامة في الأعداد الكبيرة. ويفعل البشر نفس الشيء. فنحن نستشعر قدرا أكبر من القلق، على سبيل المثال، عندما نركب الأمواج وحدنا، لأننا نعلم أنه في حال أرادت إحدى أسماك القرش تناول وجبة من الألياف الزجاجية أو النيوبرين، وهو حدث بالغ الندرة، تتزايد احتمالات نجاتنا عندما يكون لدى القرش أهداف متعددة يختار من بينها.
والبشر، مثلهم كمثل الحيوانات تماما، يحتاجون إلى بيانات صادقة يمكن التعويل عليها لاتخاذ قرارات سليمة. ذات مرة، حينما كنت أدرس حيوان المرموط عند سلسلة جبال قراقرم بين الصين وباكستان، كاد افتقاري إلى الحقائق يُفضي إلى مقتلي. فقد تسببت عاصفة مطيرة جائحة وما نتج عنها من انهيارات أرضية في انقطاعي عن كل سبل الخروج من موقع دراستي، الأمر الذي أدى إلى إرباكي وأنا أحاول الخروج. ومع تفاقم الوضع سوءا، كان من المستحيل وضع استراتيجية للخروج.
ولأنني كنت أكافح مرض التيفوئيد وكنت أحمل معي الكثير من معدات البحث، فلم أجد ببساطة الطاقة اللازمة للسير عبر أميال من الصخور المنهارة والوحل. وبعد بضعة أيام فقط، عندما مر الخطر وتمكنت أخيرا من مغا��رة المنطقة، أدركت كم كانت المعلومات المتاحة حول طرق ومسالك الخروج البديلة التي كنت أستخدمها آنذاك عقيمة وغير مجدية حقا.
وفي حين يتعين على أي عالِم يحترم نفسه أن يشكك في كل شيء، وأن ينتقد الحكمة المقبولة تقليديا، فمن الممكن أن يتكهن ويصمم التجارب لجمع البيانات، ثم بعد تحليل هذه البيانات يستخلص النتائج التي تدعم أو تدحض تكهنا أصليا. ونحن نتعلم ــ وتتقدم العلوم ــ من خلال تحدي الافتراضات القائمة على نحو مستمر بتقديم معلومات واقعية جديدة. وبهذه الطريقة، نختبر ونصقل أفكارنا إلى أن نتوصل إلى نتائج لا يمكن دحضها بسهولة. ونحن نسمى هذا "الحقيقة المكشوف عنها".
بيد أن الحقيقة العلمية المكشوف عنها تخضع دوما لتحليل جديد، وتدقيق جديد، وتفسير جديد. ويُنظَر إليها دائما باعتبارها مؤقتة ــ أي أنها عُرضة للتكذيب في وقت لاحق ــ بدلا من تحولها إلى عقيدة مقبولة بالكامل.
عندما يرفض العلماء وعامة الناس فرضيات مدعومة بشكل جيد من خلال الاستشهاد بما يسمى حقائق بديلة، لا يدعمها أي شيء غير العاطفة أو المعتقد الشخصي (ما بعد الحقيقة بالتعبير السياسي)، فإننا نهدر فرصة بالغة الأهمية لتعزيز تحليلنا. وعندما نرفض باستهتار مقالات مدققة في ضوء الحقائق في مصادر إخبارية حسنة السمعة على أنها "أخبار زائفة"، فإننا بذلك نفشل في استخدام الأدلة لدعم استنتاجاتنا. وفي عالَم السياسة، كما هي الحال في مجال العلوم، عندما نرفض الحقائق المكشوف عنها، فإننا بهذا نزيد من احتمالات انتهائنا إلى نتائج كارثية.
لقد تمكن البشر من البقاء لأن أسلافهم استوعبوا الحقائق على الوجه الصحيح، مثل طيور الشواطئ التي تحتشد عندما تستشعر الخطر. وفي جوانب الحياة كافة، ينبغي لنا أن نصر على عملية علمية تبني قراراتها على ملاحظات متراكمة. وإذا توفرت أدلة كافية لدعم استنتاج بعينه، ينبغي لنا أن نتقبله. ويشكل التحليل المستمر الناقد للذات ضرورة أساسية، ولكن فقط إذا جرى تقديم أفكار جديدة، أو أدلة جديدة، أو طرق تجريبية جديدة.
وعندما يتعلق الأمر بالبشرية، فإن محاكاة حيوان الوَلَب الساذج في مواجهة المفترس، وتجاهل الحفيف والخشخشة في الشجيرات، ليس السبيل إلى تجنب الموت افتراسا، بل هي وصفة أكيدة للانقراض.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
CommentsHide Comments Read Comments (4)
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Comment Commented Marendo Müller
Sometimes the time, energy or material necessary to build the bridges between emotionally manageable facts and facts at large aren't available. When one of the space shuttle's team was known from the ground to have no survival chances due to some damage in the insulation layer, the information that was transmitted to the shuttle's team was a form of alternative fact "Everything is going well, see you soon." that allowed the team to be snuffed out of existence in peace. The western civilization as a whole contemplates the likelihood, notably because of numbers, of lack a of verifiable racial superiority and thus of durable technological advantages and other biggies, to transition from a position of centrality, meaningfulness and relevance to it's reverse, a position of peripherality, meaninglessness and irrelevance. That change is likely enough to be predictable based on facts, but too great to be accepted easily by many people in the west that are ideologically and culturally as well prepared to that change as the dodos were to Englishmen and Englishrats. Read more
Comment Commented Steve Hurst
Arh yes safety in numbers, a frequent habitat of human risk takers, and frequently unhelpful despite their calculations
But let us look at the predators and the foodstock.
Where is the risk to predatory action - as stephan has noted below when there is no penalty, there is no missed lunch ever. More generally where is the risk other than psychological to the worker in a welfare state where the society pledges to provide food and shelter. Though how sustainable that all is is another matter. But mental issues are not part of your animal derived model although they are crucial to human existence. Nor are your animals able to manipulate situations or miss-sell futures.
So the walking lunch and nomadic predator is not really transferable to developed - if that is indeed the word - developed human societies.
As for the truth - it is out there somewhere. Let us assume scientists are superior in their training. Are scientists not vulnerable to deception due to cognitive bias. Do scientists not engage in irrational exuberance. Of course they do
As for the wisdom of ancestors, maybe within limits, but the tragedy of the commons comes to mind, except now it is industrialised and digitised
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Comment Commented stephan Edwards
You are ignoring the fact professor that above a certain economic level professor there is no risk to failure whatsoever so truth or untruth doesn't matter. To big to fail or we must pay their bonus' even though we are bailing out the bank. Above a certain level there are NO consequences for lying professor that level include pretty much all of our leadership, be it corporate, political, or academic. All I can say is think of it has evolution in action. A new paradigm is coming into existence if your one of the "Right" people truth is completely and utterly irrelevant. Read more
Comment Commented Petey Bee
Reputable news sources are getting pretty scarce these days. Mostly they spend their energy attacking one another.
What's a tasty, defenseless marmot to do? Read more
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