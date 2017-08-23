Новая ядерная угроза

БЕРЛИН – Будучи человеком, родившимся в 1948 году, риск ядерной Третьей мировой войны был очень реальной частью моего детства. Эта угроза – или, по крайней мере, угроза уничтожения Восточной и Западной Германии – сохранялась до конца холодной войны и развала Советского Союза.

С тех пор, риск запуска Армагеддона сверхдержавами, обладающими ядерным оружием, значительно сократился, даже если он и не исчез полностью. Сегодня большая опасность состоит в том, что все большее число небольших стран, управляемых нестабильными или диктаторскими режимами, пытается приобрести ядерное оружие. Становясь ядерной державой, такие режимы могут обеспечить свое собственное выживание, продвигать свои местные или региональные геополитические интересы и даже преследовать экспансионистскую повестку дня.

В этой новой среде “рациональность сдерживания”, поддерживаемая Соединенными Штатами и Советским Союзом в период холодной войны, разрушилась. На сегодняшний день, в случае увеличения ядерного распространения, порог использования ядерного оружия, скорее всего, сократится.

Как показывает текущая ситуация в Северной Корее, нуклеаризация Восточной Азии или Персидского залива может представлять прямую угрозу миру во всем мире. Рассмотрим недавнюю риторическую конфронтацию между Северокорейским диктатором Ким Чен Юном и Президентом США Дональдом Трампом, в которой Трамп обещал ответить “огнем и яростью” на любые дальнейшие провокации со стороны Северной Кореи. Это показывает, что Трамп не полагается на рациональность сдерживания, как можно было бы ожидать от лидера последней оставшейся сверхдержавы. Вместо этого, он дал волю своим эмоциям.

Безусловно, не Трамп начал эскалацию кризиса на Корейском полуострове. Какое-то время он назревал, из-за готовности Северокорейского режима любой ценой добиться того, чтобы стать ядерной державой, которую он рассматривает как способ обеспечить свою собственную безопасность. Кроме того, режим развивает межконтинентальные баллистические ракеты, способные переносить ядерные боеголовки и достичь Западного побережья США или еще дальше. Это будет представлять серьезную проблему в области безопасности для любой администрации США.

В конечном счете, не существует хороших вариантов для ответа на Северокорейскую угрозу. Например, упреждающая война на Корейском полуострове под руководством США могла бы привести к прямой конфронтации с Китаем и уничтожению Южной Кореи, а также имела бы непредсказуемые последствия для Японии. И, поскольку треугольник Китай-Южная Корея-Япония стал новым силовым центром в глобальной экономике XXI века, ни одна страна не избежит экономических последствий. Даже если США продолжают ссылаться на возможность войны, американские военные руководители знают, что использование военной силы в действительности неприемлемый вариант, учитывая его непомерно высокие издержки и риски.

Когда Северная Корея достигнет статуса ядерной державы, американская гарантия безопасности больше не будет безупречной. Северная Корея, обладающая ядерным оружием и возможностями для его использования, приведет к дополнительному давлению на Южную Корею и Японию, развивать их собственный ядерный потенциал, что они могли бы с легкостью сделать. Но это последнее, чего хочет Китай.

Ситуация в Азии сегодня обладает ядерными атрибутами двадцатого века и динамикой национальной мощи девятнадцатого века. Это может оказаться крайне легковоспламеняющимся коктейлем. В то же время, международная система становится все более нестабильной: политические структуры, институты и союзы во всем мире подвергаются критике или ставятся под сомнение.

Многое будет зависеть от того, что происходит в США под своенравным президентством Трампа. Расследование возможного сговора предвыборной кампании Трампа с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года и отказ от отмены Закона о доступном здравоохранении (Obamacare) показали, что администрация США нестабильна и неэффективна. А пункты повестки дня, такие как сокращение налогов, стена на границе с Мексикой и пересмотр Североамериканского соглашения о свободной торговле, не говоря уже о эмоциональных всплесках самого Трампа, подпитывают Американских радикальных правых.

Нестабильность в США вызывает глобальную озабоченность. Если на США больше нельзя рассчитывать в обеспечении мира и стабильности, то этого не сможет сделать ни одна страна. Мы останемся с вакуумом лидерства, и нигде это не представляет большую опасность, чем в области ядерного распространения.

Еще одна ядерная угроза ожидается осенью этого года. Если Конгресс США введет новые санкции в отношении Ирана, ядерное соглашение между этой страной и P5 + 1 (пять постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций плюс Германия) может потерпеть неудачу. Президент Ирана Хасан Рухани на прошлой неделе публично объявил, что в ответ на новые санкции Иран может отказаться от сделки “в течение нескольких часов”.

В свете кризиса в Северной Корее, верхом безответственности было бы инициирование ничем не оправданного ядерного кризиса – и, возможно, войны – на Ближнем Востоке. А возврат США к стратегии смены режима в Иране, скорее всего, будет обречен на провал, потому что он укрепит позиции сторонников жесткой политики этой страны.

Все это будет происходить в регионе, который уже охвачен кризисами и войнами. И так как Россия, Китай и Европейцы будут придерживаться ядерной сделки, США окажутся в одиночестве и в противостоянии даже со своими ближайшими союзниками.

Ядерные угрозы сегодняшнего дня требуют совершенно противоположного “огня и ярости”. Необходима уравновешенность, рациональность и терпеливая дипломатия, которая не опирается на опасные и причудливые угрозы применения силы. Если последняя сверхдержава откажется от этих добродетелей, миру – и всем нам – придется столкнуться с последствиями.