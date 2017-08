Die neue nukleare Gefahr des 21. Jahrhunderts

Joschka Fischer was German Foreign Minister and Vice Chancellor from 1998-2005, a term marked by Germany's strong support for NATO's intervention in Kosovo in 1999, followed by its opposition to the war in Iraq. Fischer entered electoral politics after participating in the anti-establishment protest… read more

BERLIN – Als ein Kind, das im Jahre 1948 geboren wurde, wuchs ich gewissermaßen mit der „Normalität“ des Großrisikos eines nuklearen 3. Weltkriegs auf, zumindest aber mit der Gefahr einer völligen Zerstörung Deutschlands in Ost und West. Man nannte diese Epoche den „Kalten Krieg“ zwischen den beiden Supermächten US und Sowjetunion.

Heute ist dieses Großrisiko zwar nicht völlig verschwunden, doch ein nukleares Armageddon, ausgelöst von der Konfrontation globaler, nuklearer Weltmächte, ist gleichwohl erheblich unwahrscheinlicher geworden.

Wir haben es in der Gegenwart stattdessen mit einer neuen nuklearen Gefahr zu tun, nämlich dass zunehmend zahlreiche kleinere Atommächte entstehen in Staaten, deren Regimes instabil oder diktatorisch sind und für die das Überleben des Regimes oder begrenzte lokale oder regionale Macht- oder gar Expansionsinteressen im Zentrum ihrer Nuklearstrategie stehen. D. h. aber, dass die „Abschreckungsrationalität,“ wie sie sich zwischen den großen Atommächten entwickelt hat, erodiert, die Einsatzschwelle für Nuklearwaffen zu sinken droht und das Risiko ihrer Weiterverbreitung und damit auch das Risiko ihres Einsatzes zunehmen wird.

Die Vorstellung einer von Nordkorea ausgehenden Nuklearisierung Ostasiens oder des Persischen Golfes macht klar, wie brandgefährlich diese Entwicklung für den Weltfrieden sein kann.

Die jüngste rhetorische Konfrontation zwischen dem Führer des nordkoreanischen Regimes, Kim Jong-un, und dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, hat dieses Risiko aller Welt vor Augen geführt. Trumps „Feuer und Zorn“-Rede hat zudem deutlich gemacht, dass der gegenwärtige US-Präsident im Umgang mit dem nuklearen Risiko, zumindest rhetorisch, ebenfalls nicht mehr auf „Rationalität“ setzt, was man bis dato von der letzten Supermacht erwarten durfte, sondern ebenfalls seinen Emotionen freien Lauf lässt.

Trump hat die Eskalation der Koreakrise nicht verursacht, sondern diese schwelte schon sehr viel länger, weil das Regime in Nordkorea um jeden Preis Nuklearmacht werden will, um so seine Sicherheit zu gewährleisten. Zudem arbeitet Pjöngjang an der Entwicklung von Interkontinentalraketen, die zumindest die Westküste der USA erreichen können. Für jede US-Regierung ist das eine große Sicherheitsherausforderung, denn sie verfügt nur über schlechte Alternativen.

Ein Präventivkrieg auf der koreanischen Halbinsel zöge die Gefahr einer direkten Konfrontation mit China nach sich sowie der Zerstörung Südkoreas und auch unabsehbare Folgen für Japan.

Ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel hätte zudem absehbar dramatische Folgen für die Weltwirtschaft, denn das Dreieck China, Südkorea und Japan bildet das neue Machtzentrum der globalen Ökonomie. Auch wenn man in Washington rhetorisch an der Kriegsoption festhält, weiß man dort nur zu gut, dass dies angesichts der absehbaren Kosten und Risiken keine wirkliche Option ist.

Eine Nuklearmacht Nordkorea andererseits würde den Druck auf Südkorea und Japan massiv erhöhen, selbst nuklear zu gehen, was für beide Staaten auch technisch innerhalb sehr kurzer Zeit möglich wäre. Denn die strategische nukleare Sicherheitsgarantie der USA würde durch den Durchbruch Nordkoreas zum Status einer Nuklearmacht erheblich entwertet werden. China wiederum kann an einer solchen Entwicklung überhaupt kein Interesse haben, genauso wenig wie an einem Krieg auf der koreanischen Halbinsel. Eine solche Perspektive würde absehbar zu einem nuklearen Rüstungswettlauf in dieser für die gesamte Weltwirtschaft zentralen Region führen, mit allen destabilisierenden Konsequenzen.

Eine solche Verbindung von nuklearem 20. Jahrhundert und Macht- und Prestigedenken des 19. Jahrhunderts wird sich als die hochgefährliche Mischung des frühen 21. Jahrhunderts erweisen, mit all seinen auf- und absteigenden Mächten und dadurch infrage gestellten Strukturen, Institutionen und Allianzen im internationalen Staatensystem.

Ein besonderes Augenmerk muss dabei den USA unter Präsident Trump gelten. Die dramatisch zunehmende innenpolitische Instabilität unter und in seiner Regierung – vom Russlandkomplex, Obamacare, Haushalt, Steuerreform, Mauerbau und NAFTA bis hin zu der Konfrontation mit der radikalen Rechten, in Verbindung mit der außenpolitischen Krise um Nordkorea und den emotionalen Ausbrüchen des Präsidenten – muss Anlass zu großer Sorge sein. Denn sollten die USA als Stabilitätsgarant ausfallen, so wird diese entscheidende Position international unbesetzt bleiben. Und gerade bei der Frage der nuklearen Proliferation würde man dies sehr schnell schmerzlich spüren.

Zudem droht in diesem Herbst eine neue Gefahr in dem Konflikt zwischen den USA und Iran. Erneut geht es dabei um die Nuklearfrage. Die Vereinbarung zwischen den fünf Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats (plus Deutschland und EU) und dem Iran droht zu scheitern, wenn der Kongress neue Iransanktionen beschließt und sich der Iran, als Antwort darauf, aus der Vereinbarung zurückzieht, wie es Präsident Rohani bereits öffentlich angekündigt hat.

Angesichts der Krise um Nordkorea wäre es unverantwortlich, eine neue Nuklearkrise, diesmal im Mittleren Osten, ohne Not und willentlich loszutreten, die eine erhebliche Kriegsgefahr beinhalten würde. Auch die Rückkehr der USA zu einer Strategie des „regime change“ gegenüber Teheran wäre äußerst kurzsichtig, da dies die radikalen Kräfte im Iran stärken und damit das genaue Gegenteil von dem erreichen würde, was angeblich das Ziel ist. Und das geschähe in einer Region, an der es an Krisen und Kriegen keineswegs mangelt. Hinzu käme, dass Russland, China und die Europäer an dem Deal festhalten würden und damit zum ersten Mal eine Spaltung der USA und Europas in dieser Frage Wirklichkeit werden würde.

Angesichts der neuen nuklearen Gefahren zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das Gegenteil von „Feuer und Zorn“ gefragt, nämlich ein kühler Kopf, hohe Rationalität und geduldige Diplomatie und nicht gefährliche Illusionen von Abrüstungskriegen und militärisch erzwungenen Regimewechseln. Sollte sich die letzte verbleibende Supermacht USA von diesen Tugenden verabschieden, dann hätte die Welt, und d. h. wir alle, ein echtes Problem.