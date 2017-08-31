发自丹佛——在8月初那段时间，朝鲜已经连续几周没有发射任何导弹或测试核武器了。而这一短暂（并很快告终）的停歇启发了美国国务卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson），让他宣布朝鲜领导人金正恩已经表现出“克制”。蒂勒森总结说，或许金正恩准备好重开对话了。在某种程度上，他可能是对的。



不过这份朝鲜表现克制的声明显然站不住脚：自那以后朝鲜从东海岸向海面发射了三枚短程弹道导弹；更令人忧心是，还发射了一枚飞越日本北部的弹道导弹。蒂勒森对这段短暂停歇期所急于表现出的乐观态度反映了外交人员在安抚盟友——还有他老板特朗普——以及缓解与敌人的紧张关系方面压力不小。

尽管如此，蒂尔森认为朝鲜准备和美国谈判的说法可能是对的——但只能一个核武国家与另一个核武国家之间的谈判。但朝鲜领导人显然没有准备好去遵守美国自己的要求：这场谈判应当基于2005年所谓六方会谈第四轮结束时所作出的国际承诺。

在谈判结束时发表的联合声明中列明，首要承诺是朝鲜放弃“一切核武器及现有核计划”。作为交换条件，另外五个谈判方（中国，日本，俄罗斯，韩国和美国）应该向朝鲜提供能源和经济援助，尊重其主权并实现外交正常化。五方都遵守了承诺，但朝鲜却在2009年反悔了。

批评家认为，将朝鲜坚持原有承诺作为“先决条件”是对新谈判的一大打击。但事实上，金正恩对恢复旨在实现朝鲜半岛无核化六方进程毫无兴趣。朝鲜甚至在其2013年首次修订的《确立党唯一领导体系的十大原则》中首度将自己称之为“核国家”（文件原文为：“具备了以核武器为核心的军事力量”）。

蒂勒森也适当地提到了对朝执行的双轨政策。一条轨道是对话；另一条是施压，通过制裁和其他旨在孤立朝鲜并说服其领导层核武之路没有未来的措施来实施。

在7月朝鲜试射其新型洲际弹道导弹后，蒂勒森和美国驻联合国大使妮基·哈雷（Nikki Haley）把重点放在了第二轨道上，与其他安理会成员国一道对朝鲜施加了最严厉的制裁。这些制裁可以削弱朝鲜与中国的大部分贸易，而这是金正恩的经济命脉所在。

但美国不可过分依赖别国来约束朝鲜政权。须知朝鲜发展核武器可不是什么象征性动作，正如本次洲际弹道导弹测试所体现的那样，其目标是明确威慑美国，迫使其减少在东北亚的存在——甚至可能重新考虑与日韩两国的联盟关系。



而这一雄心勃勃的目标背后也不乏世界其他势力的默默支持：俄罗斯和中国就提出美国应该暂停与韩国的年度军事演习，以换取朝鲜核计划的冻结。相对于对朝鲜发展核武投送技术的阻碍，这个看似公平的“冻结对冻结”提议对美韩联盟的破坏性更大。

这一提议也展现出对撮合一项对朝鲜核问题的国际回应有多困难。虽然中国同意了安全理事会最近的制裁决议，但外界普遍怀疑该国对朝鲜半岛的未来是否存在内部共识。俄罗斯方面似乎正在追求一个对抗性的外交政策，而不是以国家利益为导向。

与此同时，美国的盟友们也面临着严峻的压力。韩国的新政府在处理与美关系以及与朝鲜展开对话的愿望之间左右为难。而正如朝鲜最近导弹试射所体现的那样，日本容留美国军事资产的行为也致其置身于危机的第一线。

这一复杂局势需要在最恰当的时间点以极为仔细和精确的外交手段才能应对，同时要求美国动用自身力量的各类杠杆。但目前还不是最佳时点。特朗普一直都反复无常，老是在这个问题上发表些信口胡说的声明。这就只能靠国务卿蒂勒森，国防部长詹姆斯·马蒂斯（James Mattis）和其他希望减轻所谓“怒火与打击”的好战言论（总统在某高尔夫球场俱乐部会所里随性发出的）的人们去消除这一影响。

特朗普关于中国在解决该问题上作用的声明也没什么帮助，因为它们意味着他实际上想将遏制金正恩政权的工作外包以换取模糊的经济和贸易保证。结果只是让人感觉到美国人对这个最严峻挑战的漠视。

特朗普当局已经集齐了实施有效朝鲜战略的所有组成部分：与中国的合作；通过制裁和孤立对朝鲜施压；让盟国安心，包括提供最新的反弹道导弹防御系统；并表现出谈话的意愿。但如果想让这些“乐器”都能发挥作用，就必须像主持一场音乐会样把它们协调起来，音准和乐曲内容都不能出偏差——无奈特朗普政府在这种治国之道上似乎缺乏天赋。

在这个意义上，朝鲜的挑战不仅仅是一场核危机，更是美国领导质量的危机。许多人看到了这个问题，只是没有人该知道如何克服这个问题。