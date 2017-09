La mondialisation financière 2.0

Hans-Helmut Kotz, a former member of the executive board of Deutsche Bundesbank, is Program Director of the SAFE Policy Center at the Goethe University in Frankfurt and a resident fellow at the Center for European Studies at Harvard University.

Susan Lund is a partner of McKinsey & Company and a leader at the McKinsey Global Institute.

WASHINGTON, DC – Au fil des dix années écoulées depuis le début de la crise financière en août 2007, les contours de la finance mondiale ont considérablement évolué. La valeur totale des flux de capitaux transfrontaliers a diminué de 65 % au cours de la dernière décennie, un déclin qui s’explique notamment par une nette réduction des activités bancaires internationales.

Nous devons nous poser la question de savoir ce que ces chiffres nous indiquent concernant l’état de la finance mondiale aujourd’hui. Sont-ils la preuve que la « mondialisation financière » – la circulation internationale des capitaux – se serait inversée ? Si tel est le cas, est-ce une si mauvaise chose ?

Ce retranchement actuel reflète une plus grande prudence et aversion au risque depuis les premiers signes d’éclatement de la bulle fin 2007. Pour autant, d’après de nouvelles recherches du McKinsey Global Institute, nous assistons à l’émergence d’une version plus résiliente de l’intégration financière mondiale.

Antérieurement à la crise, les activités bancaires transfrontalières ont considérablement augmenté à mesure que les plus grandes banques mondiales s’étendaient à l’international, se prêtant davantage mutuellement, et investissant dans de nouveaux actifs étrangers. Après la création de l’euro, par exemple, les banques de la zone euro se sont développées significativement. Les créances étrangères détenues par les banques de la zone (et leurs filiales) ont explosé en passant de 6 600 milliards $ en l’an 2000 à 23 400 milliards $ en 2007. Plus important encore, cette croissance s’est majoritairement opérée au sein de la zone euro elle-même, où apparaissait un marché bancaire européen intégré, conduisant certains à penser que l’existence d’une monnaie unique et la mise en place de règles communes avaient quasiment fait disparaître le risque souverain.





Ce qui apparaît clair aujourd’hui, c’est que de nombreuses institutions se sont contentées de suivre le troupeau, plutôt que d’appliquer une stratégie commerciale prudente. Par la suite, frappées par l’effondrement financier américain, puis par la crise propre à la zone euro, les grandes banques mondiales ont restreint leur présence internationale, cédant plusieurs de leurs activités, s’exfiltrant de certaines autres, et laissant les prêts arriver à échéance. Depuis 2007, les banques mondiales ont vendu pour au moins 2 000 milliards d’actifs.

Si les banques suisses, britanniques et américaines ont toutes été impactées par ce recul, ce sont les banques de la zone euro qui en ont le plus souffert. Depuis le début de la crise, celles-ci ont réduit leurs créances étrangères de 7 300 milliards $, soit de 45 %. Près de la moitié de cette baisse s’explique par une réduction du portefeuille parmi les emprunteurs de la zone euro, en premier lieu desquels les banques. L’idée a disparu selon laquelle prêter au sein de la zone monétaire commune revenait quasiment à prêter au simple niveau national.

À mesure qu’évoluait la crise financière, l’implication du secteur privé – via les « décotes » et autres pratiques de « bail-in » – est devenue une option périlleuse. En termes de risque, les marchés domestiques – au sein desquels les banques bénéficiaient d’économies d’échelle et d’une connaissance du marché – sont en comparaison devenus plus attractifs. En Allemagne, par exemple, le ratio des actifs étrangers sur le total des actifs s’est inversé pour les trois plus grandes banques, passant de 65 % en 2007 à 33 % en 2016. Et il ne s’agissait pas seulement de réduire le bilan global, les actifs domestiques ayant augmenté de 70 % au cours de la même période.

Ce qui se dessine au sein de la zone euro et au-delà, c’est un système financier potentiellement plus stable, à tout le moins s’agissant du secteur bancaire. Les banques se voient contraintes de rebâtir leur capital, et de nouvelles règles régissant la liquidité en réduisent désormais l’endettement et la vulnérabilité. Les tests de résistance et le niveau de préparation à la résolution des crises – fameux testament de vie du secteur – ont produit un important effet dissuasif à l’écart de la complexité. Tout cela rend par ailleurs les transactions étrangères moins attractives. Un mix plus diversifié de flux de capitaux transfrontaliers annonce également une plus grande stabilité. Tandis que le total des flux annuels de prêts transfrontaliers a chuté de deux tiers, les investissements directs étrangers ont mieux résisté. L’IDE constitue de loin le type de flux capitalistique le plus stable, reflétant les décisions stratégiques à long terme des entreprises. Les positions liées aux capitaux (IDE plus investissements de portefeuille) représentent aujourd’hui 69 % des flux de capitaux transfrontaliers, contre 36 % en 2007.

Dernière mesure de la stabilité, les déséquilibres mondiaux (balance des capitaux globaux et balance financière incluses) se réduisent actuellement. En 2016, ces déséquilibres étaient tombés à 1,7 % du PIB mondial, contre 2,5 % en 2007. Par ailleurs, les déficits et excédents restants sont répartis sur un plus grand nombre de pays qu’avant la crise. En 2005, les États-Unis absorbaient 67 % des flux de capitaux nets mondiaux. En 2016, ce pourcentage était réduit de moitié. De son côté, la Chine représentait 16 % de l’excédent net de la balance des capitaux en 2005 ; ce pourcentage atteignait seulement 1 % l’an passé. Enfin, à quelques exceptions près telles que l’Allemagne et les Pays-Bas, ces déséquilibres diminuent également au sein de la zone euro. Aujourd’hui, les pays en voie de développement sont redevenus des importateurs de capitaux.





Rien de tout cela ne doit inciter à la suffisance. Un système financier mondial plus étroitement tissé est en effet inévitablement synonyme d’un plus grand risque de contagion. Les excès peuvent toujours faire leur retour, les marchés d’actions et de l’immobilier dans certaines économies développées atteignant d’ailleurs de nouveaux sommets, malgré de faibles perspectives de croissance. La volatilité des flux de capitaux bruts demeure également préoccupante. Depuis 2010, un tiers des pays en voie de développement, et deux tiers des économies développées, ont connu d’importantes fluctuations du total des flux entrants de capitaux. Les flux de prêts s’avèrent particulièrement instables, plus de 60 % des pays ayant connu un certain degré de fluctuation annuelle s’élevant en termes médians à 7,7 % du PIB pour les économies développées, et à 3 % du PIB pour les pays en voie de développement.

Certains observateurs estiment nécessaire d’accomplir davantage pour endiguer le risque au sein de ce système ; ce risque ayant seulement migré des banques classiques vers les banques de l’ombre, peut-être ont-ils raison. Mais dans l’ensemble, les signaux d’une plus grande résilience et stabilité sont visibles partout. Les mesures prises ces dix dernières années annoncent par conséquent une moindre fragilité lorsque frappera la prochaine crise, qui surviendra inévitablement.

Traduit de l’anglais par Martin Morel