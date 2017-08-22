Японская «страна возможностей»

ТОКИО – Немногие компании со штаб-квартирой в Токио могут похвастаться культурным и национальным многообразием. Двадцать лет назад, когда я основал Rakuten, амбициозный стартап в сфере интернет-торговли, мы были такими же, как и большинство японских компаний: маленькая фирма, в которой работали в основном мужчины-японцы. Однако сегодня мы входим в число крупнейших онлайн-магазинов мира с более чем 10 тысячами сотрудников (40% из них – женщины) в 70 странах. Именно благодаря нашей гетерогенности мы и стали такими успешными.
Ещё пять лет назад Rakuten был, в первую очередь, японской командой. Однако в марте 2010 года я принял решение, которое, я уверен, стало ключом к нашему последующему росту. Я объявил об «англинизации» – о плане сделать в течение двух лет английский язык нашим корпоративным языком. Цель заключалась в создании фундамента для глобальной экспансии в отрасли, где развернулась напряжённая конкуренция за талантливые кадры, разбирающиеся в интернете.
Когда я объявил об «англинизации», лишь 10% наших сотрудников хорошо владели английским. Неудивительно поэтому, что некоторые члены моей команды встревожились; другие же, а особенно люди вне компании, подумали, что я немного спятил. Но теперь, спустя всего лишь семь лет, титаны корпоративной Японии обращаются к нам за советом, как можно выстроить глобальный бренд со штаб-квартирой в японской столице.
Мы рассказываем им, что для нас источником кардинальных изменений стала политика открытых дверей для международных талантов. Такая политика может оказать аналогичное влияние и на другие японские компании.
Возьмём, к примеру, опыт США, который уже давно служит источником вдохновения для японских компаний. Мне очень повезло – я учился в США и вырос, восхищаясь американской креативностью, духом предпринимательства, а самое главное, открытостью страны для приезжих.
В частности, мощным мотором инноваций для нашей компании стала Силиконовая долина, разнородная, динамичная, здесь многие лидеры и лучшие умы сектора технологий сами являются иммигрантами. Культура и экспертный опыт этого региона стали причиной, по которой в 2011 году Rakuten открыл свою американскую штаб-квартиру в районе залива Сан-Франциско.
Впрочем, сегодня те ценности, которые превратили США в образцовый пример культурного разнообразия и предпринимательства, поставлены под сомнение. Президент Дональд Трамп пытается ограничить иммиграцию, например, построив стену на границе с Мексикой, а та��же делает вызывающие тревогу заявления против мусульман и других меньшинств. Это не путь в светлое будущее.
Что же касается Rakuten, то, хотя мы будем продолжать активно инвестировать в наш американский офис, мы также вкладываемся в рост и в собственной стране с целью привлечь больше иностранных талантов в открытую, интернет-продвинутую Японию, которая отчасти движется в направлении, противоположном американскому. Более того, позиция Трампа по вопросу об иммиграции уже сейчас заставляет молодых азиатов и европейцев присматриваться к Японии как к альтернативной «стране возможностей». И если Япония откроет свои двери для большего числа таких работников, тогда выиграют и страна, и мир.
Хорошо известны проблемы, возникающие из-за сокращения численности населения Японии. В 2016 году количество японцев, живущих в стране, уменьшилось на 299 тысяч человек до 125 миллионов, причём тенденция к снижению наблюдается уже шестой год подряд. В таких условиях Японии просто необходимо привлекать талантливые кадры из-за рубежа ради поддержания экономического роста.
Но до сих пор имеется определённое сопротивление такой политике открытости. Исторически японский народ рассматривал иностранцев как источник социальных беспорядков и угрозу национальной идентичности. Японское слово, означающее иностранец – «гайдзин», состоит из двух слов «внешний» и «человек». Это означает, что не-японец никогда не сможет по-настоящему понять японскую культуру.
Несмотря на это, некоторый прогресс уже достигнут. В прошлом году правительство премьер-министра Синдзо Абэ расширило перечень специальностей, открытых для иностранных работников в Японии, и приток иностранных резидентов в страну с тех пор возрос. По оценкам, в 2016 году на жительство в Японию переехали 136 тысяч иностранных резидентов, что на 40% больше, чем годом ранее. Всего же за последние пять лет численность иностранцев в Японии выросла до 2,4 млн человек, увеличившись на 500 тысяч.
Хотя эти цифры впечатляют, их недостаточно. Согласно выводам «Японской ассоциации новой экономики», которую я помогал основать, если японские компании хотят конкурировать на международном уровне, им нужна будет возможность подбирать сотрудников из более широкого круга талантливых кадров.
Есть несколько полезных способов достижения этой цели, а также расширения культурного разнообразия на рабочих местах в Японии. Один из них – упрощение процедуры получения статуса резидента для талантливых иностранных граждан. Другой – создание новых категорий виз, позволяющих иностранным предпринимателям жить в Японии и строить собственный бизнес. Помимо этого, предпринимателям и инженерам, владеющим навыками, которые особенно важны для роста экономики Японии, можно было бы предложить существенные льготы по налогам – подоходному и местному. Наконец, иностранным предпринимателям, создающим компании в Японии, можно было бы предложить льготы по корпоративным налогам, например, долгосрочный перенос на будущее чистых убытков.
Я основал Rakuten как японскую компанию, стремясь с помощью интернета расширить возможности ритейлеров любых размеров во всех концах страны. Но сегодня моя компания стала частью японского авангарда, работающего над привлечением большего числа иностранцев в страну. Примерно 80% новых инженеров, которых мы нанимаем, – не японцы. Их идеи, квалификация, энергия – критически важны для глобальной экспансии Rakuten.
Японское общество должно выучить страницу из (старого) учебника Америки и усвоить мысль, что иммиграция и интеграция – абсолютно необходимы для нашего будущего. Со временем у остальных японских компаний не будет иного выбора, кроме как идти по пути Rakuten, меняя методы найма персонала. Америка Трампа может хотеть оградиться от окружающего мира стеной, но в Японии, где талантов не хватает, у нас есть только один выбор – ломать такие стены.
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Comment Commented Peter Schaeffer
Lee Kuan Yew understood the immigration issue a lot better than Hiroshi Mikitani. So does Trump. A few quotes should help.
Charlie Rose: “And immigrants has [sic] been America’s strength.”
Lee Kuan Yew: “Absolutely … But, mind you, immigration of the highly intelligent and highly hard-working, very hard-working people. If you get immigration from the fruit-pickers [chuckles for several seconds at the idea], you may not get very far!”
Japan has done a pretty good job of keeping low-skilled immigrants out of Japan (so far). Open Borders will bring ruin to Japan just as it has everywhere else. Read more
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