东京—坐落在东京的公司，很少有可以以多样性而自豪的。二十年前，我创建作为目标远大的互联网和电子商务企业乐天公司时，我们和大部分日本企业没有什么不同——规模很小，主要由男性日本人才组成。但如今，乐天公司由10,000多名来自70个国家的员工——其中40%是女性——是全世界最大的在线零售商之一。我们之所以如此成功，秘诀就在于多样性。

直到5年前，乐天仍然主要由日本人组成。但在2010年3月，我们做出了一项在我看来对后来的成长至关重要的决定，启动了“英语化”计划，即在两年内将英语作为公司工作语言。我们的目标是要为我们在这个为了争夺精通互联网的人才而激烈竞争的行业中的全球扩张打下基础。

我宣布英语化计划的时候，只有10%的员工精通英语。毫不奇怪，我的团队中的一些人为此十分担心；也有一些人，特别是企业外部人士，认为我有点疯了。但是，短短七年后，日本公司巨头纷纷开始向我们取经如何在日本首都打造一个全球品牌总部。

我们告诉它们，开门迎接国际人才是我们的局面改变因素。它同样也可以成为其他日本公司的局面改变因素。

来看看美国的经验。长期以来，日本公司一直将美国公司作为榜样。很幸运，我在美国求学，从小就仰慕美国的创造力、企业家精神，以及——最重要的——美国对外部人士的开放态度。

特别是，在多姿多彩又充满活力的硅谷，许多科技领袖和思想家本身都是移民，而硅谷也成为我们的公司的强大创新引擎。受硅谷文化和专业人才的吸引，2011年乐天在旧金山建立了美国总部。

但如今，让美国成为多样性和企业家精神典范的价值观，正在经受挑战。特朗普总统试图削减移民，要在墨西哥边境上建设一道墙，同时还对穆斯林和其他少数群体出言不逊。这可不是迈向光明未来的通途。

对乐天来说，我们将继续大力投资美国总部，但也会投资于国内增长，从而吸引更多外国人才来到开放的、精通互联网的日本——从某种程度上说，也是与美国反其道而行之的日本。事实上，特朗普的移民立场已经促使聪明的年轻亚洲人和欧洲人着眼于日本作为代替美国的“机会之地”。如果日本向更多的这样的工人开放国门，它和全世界都会受益。

众所周知，日本面临着严峻的人口下降的挑战。2016年，生活在日本的人口数量连续第六年下降，减少了299,000人至1.25亿人。在这样的背景下，日本需要更多的外国人才帮助维持经济增长。

但对于这样的开放，仍然存在阻力。纵观历史，日本人将外国人视为社会动荡的来源和民族身份的威胁。日语“外国人”写作“外人”。言下之意是如果不是日本人，永远无法真正理解日本文化。

尽管如此，仍然有一些进步。去年，首相安倍晋三政府扩大了高技能外国工人可以在日本从事的工作种类，全年外国居民流入日本的规模应声而涨。据估计，2016年有136,000 外国居民来到日本，较前一年增加40%。而在过去五年中，日本侨民人口增加到240万，即增加了500,000外国人。

尽管这些数字令人印象深刻，但仍然不够。我参与建立的日本新经济联盟（Japan Association of New Economy）认为，如果日本公司想要在国际上竞争，就必须能够招募更大的人才库。

有很多有用的办法可以推进这一目标、增加日本的职场多样性。其中之一是简化外国国籍人才获得居留权的程序。另一个办法是建立新的签证种类，让外国企业家能够在日本定居和创业。此外，具备对日本的增长至关重要的技能的企业家和工程师，应该获得大量所得税��居民税优惠。最后，还可以为在日本创业的外国企业家提供公司税优惠——如净亏损的长期转结。

我创办乐天本是一家日本公司，初衷是用互联网让全日本各个规模的零售商变得更加强大。但如今，我的公司已是日本吸引更多外国人士的先锋队的一份子。我们新聘工程师中有大约80%不是日本人。他们的概念、技能和能量，对于乐天的全球推进至关重要。

日本社会必须从美国的（旧）秘笈中偷师，树立移民和融合对我们的未来至关重要的观念。假以时日，其他日本公司将别无选择，只能跟随乐天的道路，扩大自身的聘用范围。特朗的美国也许甘愿筑起高墙把自己和世界隔离，但在日本，人才严重不足，我们唯一的选择是把高墙拆掉。