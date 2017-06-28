В поисках смысла концепции осознанности

СТЭНФОРД – Недавно на корпоративном приёме мы встретили «гуру осознанности» (mindfulness guru). Да, именно так называется его должность на визитке с логотипом гигантской транснациональной компании, выпускающей программное обеспечение. Его работа заключается в обучении переживающих стресс работников компании «искусству осознанной внимательности», определяемой как «безоценочная осознанность, которая возникает благодаря целенаправленному сосредоточению внимания на настоящем» и «пониманию собственных мыслей».

В наши дни кажется, что осознанность проникла повсюду. Компании Apple, Sony, Ikea и Google присоединились к тренду и начали включать программы обучения осознанности и медитации в соцпакеты своих сотрудников, надеясь создать более счастливую, здоровую и продуктивную рабочую обстановку.

Более того, некоторые больницы предлагают занятия медитативной осознанностью больным и сотрудникам, а в некоторых начальных школах буйным детям предписывают «переменки» осознанности. В одном только этом году в разделе «Здоровье» газеты The New York Times было опубликовано уже больше дюжины статей об осознанности. Поиск в Google на это слово выдаёт около 67 млн результатов.

По поводу осознанности делаются весьма экстравагантные заявления. Адвокаты этой концепции утверждают, что осознанность позволяет избавиться от целого ряда болезненных состояний, например, тревожности, депрессии, стресса и даже наркозависимости, при этом она повышает производительность. Но действительно ли осознанность способна воплотить в реальность все эти обещания?

Да, у концепции осознанности есть научная основа. Но наука не может доказать пользу конкретного стиля жизни или настроя мыслей, потому что эта основа дышит.

Внутри ствола головного мозга расположен крошечный кластер нейронов – комплекс пре-Бётцингера. Он связывает дыхание с ощущением расслабленнос��и, внимания, возбуждения или тревожности. Этот так называемый «метроном дыхания» сообщает об активности в мозговом центре контроля за дыханием в структуру, отвечающую за стимулирование мозга. Благодаря работе этой части мозга, медленное, спокойное, ритмичное дыхание способно вызывать состояние покоя.

Однако доминирующая сегодня версия осознанности не ограничивается дыханием и претендует на управление методами мышления людей, увлечённых этой концепцией. В течение последних 30 лет появилось множество исследований, в том числе мета-анализов, которые якобы доказали, что регулярные занятия практикой осознанности помогают людям почувствовать позитивные перемены в своём восприятии самих себя и своих отношений, а также в своих способностях концентрировать внимание, выдерживать физическую и эмоциональную боль, наконец, радоваться жизни.

Впрочем, многие, если не большинство, из этих исследований выглядят как обсервационные (то есть неконтролируемые) или плохо контролируемые. Кроме того, им свойственна тенденциозность публикаций, то есть стремление публиковать только те результаты исследований, которые поддерживают выдвигаемую гипотезу (так называемый «file drawer effect», когда негативные результаты опытов прячутся в стол). Мы задаёмся вопросом, а какими – в рандомизированном контролируемом исследовании – могли бы оказаться результаты сравнения занятий осознанностью с другими методами снижения уровня стресса. Люди могут, например, завести домашнего питомца, регулярно заниматься пешеходными походами или йогой, которая также предусматривает осознанные способы дыхания.

В реальности осознанность может оказаться даже более рискованным методом в сравнении с другими. В отдельных случаях осознанность приобретает своеобразный статус культа, а те, кто её практикуют, сообщают о чувстве деперсонализации, изолированности и даже потери личности. Есть данные и о более экстремальных последствиях: психозы, галлюцинации, ощущения замешательства, а также мании и депрессии. Такие результаты, наверное, не должны удивлять, поскольку практика осознанности стимулирует безоценочное отношение к происходящему, и не важно, негативное оно, нейтральное или позитивное.

Внедрение концепции осознанности таким большим числом компаний из сектора высоких технологий выглядит особенно проблематичным, потому что, по сути, они закрывают глаза на реальную проблему: хронические перерабатывающие работники испытывают стресс. В условиях, когда многие компании заняты снижением затрат и вынуждают сотрудников повышать производительность, внедрение программ осознанности и медитаций представляется менеджменту более выгодным решением, чем повышение зарплат или расширение штата.

Но это ещё не всё. Некоторые корпоративные лидеры из Силиконовой долины считают осознанность способом развития у сотрудников «эмоционального интеллекта» (сокращённо ЭИ), помогающего людям понимать мотивации других и, тем самым, повышающего их конкурентоспособность. Чейд-Мэн Тань, основатель Института лидерства «Ищи внутри себя» и организатор курсов осознанности и медитации в компании Google, заявил однажды журналу Wired: «Каждый понимает, что этот эмоциональный интеллект – это хорошая штука для его карьеры, а каждая компания знает, что, если у её сотрудников есть ЭИ, тогда она заработает чёртову кучу денег».

Вне зависимости от того, является ли осознанность в реальности той панацеей, о которой заявляют её сторонники, не возникает вопросов по поводу её привлекательности. Компаниям нравится идея, что осознанность способна увеличить их прибыли, а работникам очень хочется найти новый способ укрыться от повседневных забот (особенно теперь, когда завершился сериал «Аббатство Даунтон»).

Минувший год ознаменовался многочисленными терактами, массовой стрельбой, эмбриональной патологией из-за вируса Зика и, наконец, президентскими выборами в США с их печальными последствиями. Если глубокое дыхание и концентрация внимания на том, что происходит здесь и сейчас, способно облегчить бремя воспоминаний об этих событиях, тогда запишите и нас, пожалуйста, на эти занятия.