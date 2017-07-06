Спасти развивающиеся страны от Трампа

МЕХИКО – Легко сейчас сочувствовать Мексике: президент США Дональд Трамп превратил эту страну в политический жупел. Если Трамп добьётся своего, на северной границе Мексики появится «большая, красивая стена», а Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), критически важное для мексиканской экономики, будет пересмотрено в соответствии с принципом «Америка прежде всего». И, будто всего этого уже недостаточно, по финансовому и валютному рынкам Мексики придётся основной удар нестабильной монетарной и бюджетной политики США.
Однако речь идёт не только о Мексике. События в ней имеют значение для всех развивающихся стран, потому что Трамп поставил под сомнение всю систему мировой торговли и открытости. И если судить по выступлениям Трампа на недавнем саммите стран «Большой семёрки» на Сицилии, мы можем ожидать, что на этой неделе он продолжит атаку на глобализацию на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.
Мало найдётся стран, которые столь же активно поддерживают глобализацию, как Мексика. Сейчас у неё одна из самых открытых экономик в мире. Развивающиеся страны обычно реализуют стратегию роста экономики за счёт экспорта, аналогичную стратегии «азиатских тигров» – Гонконга, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня. Но Мексика пошла ещё дальше, выбрав промышленность в качестве способа диверсифицировать экономику, зависимую от добычи нефти.
К сожалению, Мексика и многие другие развивающиеся страны начали проводить такую политику как раз в тот момент, когда ускорился процесс великого открытия Китая. Традиционно сильные отрасли Мексики (например, текстильная) не смогли выдержать конкуренции и фактически были уничтожены; новые отрасли, которые когда-то выглядели многообещающими (например, бытовая электроника), тоже оказались раздавлены.
Китайский шок со временем ослаб, но Мексика так и не смогла полностью восстановить свою конкурентоспособность. Единственным исключением стал автопром, сильно зависящий от открытости границ с США. Так или иначе, на США приходится более 80% мексиканского экспорта; торговля с Америкой обеспечивает 25% ВВП страны (по сравнению с 10% до появления НАФТА).
Именно поэтому слабый рост экономики США после финансового кризиса 2008 года негативно повлиял на мексиканскую промышленность, при этом падение цен на нефть преумножило проблемы страны. В последние годы темпы экономического роста Мексики оказываются намного ниже их потенциала. За время существования НАФТА производительность труда в стране значительно выросла, однако общая факторная производительность (этот индикатор лучше подходит для оценки долгосрочной конкурентоспособности) практически не менялась на протяжении 25 лет, а иногда даже падала.
Согласно исследованию Сантьяго Леви из Межамериканского банка развития, за годы существования НАФТА резко вырос разрыв в производительности мексиканских компаний. Число компаний с высокой производительностью увеличилось, но число компаний с низкой производительностью увеличилось ещё больше. И что ещё хуже, выжившие компании, как выяснил Леви, не создают новые рабочие места, а вновь появляющиеся компании, которые этим занимаются, как правило, оказываются менее эффективны, чем исчезнувшие фирмы.
По мнению Леви, причиной этого мексиканского феномена является неформальная и нелегальная экономическая деятельность. Эта концепция помогает объяснить и то, что происходит в других развивающихся странах, с трудом пытающихся перейти из категории стран со средними доходами в категорию стран с высокими доходами. В статье 2012 года Леви описывает очень важное различие между формальными и неформальными компаниями и их производительностью. Опираясь на данные переписи населения, Леви обнаружил, что в Мексике «большинство компаний ведут неформальную деятельность, хотя и легальную». Он пришёл к выводу, что выжившие компании адаптировались к трудностям, превратив рабочие места с официальной зарплатой (и защищённые государственной системой страхования занятости) в рабочие места без такой зарплаты.
Путём такой «деформализации» существующие компании получили возможность выигрывать в конкурентной борьбе у новичков, которые в итоге покидают рынок, зря потратив значительные ресурсы. Леви придумал для этого процесса хороший термин «деструктивное созидание», по контрасту с «креативным разрушением», которое считается главным мотором повышения производительности, особенно в условиях, когда экономика приближается к передовым технологическим рубежам.
Надо признать, что Мексика, как и многие другие развивающиеся страны, проводит существенные реформы. Талантливые мексиканские технократы, многие из которых получили подготовку в США, значительно улучшили макроэкономический климат в стране и помогли ей выстоять во время последних экономических бурь. Хотя атаки Трампа вызвали падение курса песо почти на 50%, инфляция выросла лишь на несколько процентных пунктов после его избрания.
Но, как показал Леви, трудность в том, что реформы, направленные на повышение конкурентоспособности Мексики, не коснулись корня проблемы с её производительностью. Мексика экспортирует больше всех остальных латиноамериканских стран вместе взятых, однако рост эффективности в экспортных отраслях оказался нивелирован систематической политикой перенаправления ресурсов в компании с низкой производительностью, где трудятся работники без официальной зарплаты.
Такая политика проводится во многих развивающихся странах. Однако в Мексике она глубоко укоренилась в законах и институтах страны, при этом социальные субсидии и схемы микрокредитования её дополнительно усиливают. Можно понять, почему мексиканское правительство хочет защитить работников без официальных зарплат, но, по всей видимости, это делается в ущерб росту производительности.
Несовершенство институтов и слабые возможности государства являются общей чертой для большинства развивающихся стран, но последствия этого проявляются в разных странах по-разному. Например, в Мексике существует большая нелегальная индустрия наркотиков, живущая за счёт американского спроса. Мексиканская наркоторговля является причиной не только коррупции, но и гибели людей в таких масштабах, которые на сегодня уступают лишь конфликту в Сирии. Становится понятно, что в войне с наркотиками невозможно выиграть. Хуже того, она ослабляет работоспособность правительства, которое сейчас возглавляет президент Энрике Пенья Ньето.
Мексике нужно сейчас не сочувствие, а предсказуемость американской политики. Если все стороны сядут за стол переговоров с позитивными намерениями, соглашение НАФТА действительно можно будет пересмотреть так, чтобы оно ещё лучше отвечало интересам каждого. Пограничная же стена не будет отвечать ничьим интересам. Из США в Мексику ездит больше людей, чем в обратном направлении; кроме того, США нуждаются в увеличении числа иммигрантов, чтобы ликвидировать дефицит рабочей силы, особенно в секторе ухода за людьми. Но больше всего развитию Мексики могла бы поспособствовать разумная политика США в отношении наркотиков.
Впрочем, в конечном итоге только Мексика может решить проблемы со своей производительностью и инклюзивным экономическим ростом. На сегодня это страна с одним из самых высоких в мире уровнем неравенства. Между тем, в Китае неравенство в доходах, наоборот, уменьшается благодаря повышению зарплат и улучшению условий медицинского страхования и других социальных услуг для трудящихся. Если правительство Пенья Ньето не сумеет обеспечить рост экономики для мексиканского народа, тогда в стране, которую Трамп так любит очернять, может появиться собственный Трамп (только он будет крайне левым).
CommentsHide Comments Read Comments (1)
Please log in or register to leave a comment.
Comment Commented Steve Hurst
'What Mexico needs now is not sympathy'. Just as well I don't think its getting much Read more
Featured
Death or Democracy in Venezuela
Enrique ter Horst proposes a potential solution to the country's ongoing political, economic, and humanitarian crisis.
Trump and the Truth About Climate Change
Joseph E. Stiglitz counters the US president's argument that efforts to combat global warming are "unfair" to America.
Should We Be Worried About Productivity Trends?
Sandile Hlatshwayo & Michael Spence argue that economists' focus on GDP and income growth misses a more fundamental question.
PS authors in concise videos
Why Trump Went to Warsaw
Sławomir Sierakowski unpacks the energy politics behind the US president’s visit.