Экономическая политика, которую должен проводить Трамп

ЛОНДОН – Накануне вступления Дональда Трампа в должность президента США группа из 35 известных международных лидеров бизнеса во главе с гендиректором Unilever Полом Полманом и мной выступила в защиту открытых рынков, в поддержку борьбы с изменением климата, а также с требованием серьёзного отношения к проблеме глобального неравенства. Мы уверены, что это ключевые элементы единственной реальной экономической стратегии для США и всего мира.
Последние электоральные результаты, в том числе избрание Трампа, стали свидетельством роста экономических трудностей у многих домохозяйств в странах развитого мира. За 20 лет, предшествовавших финансовому кризису 2008 года, беспрецедентная глобализация способствовала повышению доходов почти у всех. Доходы самой бедной трети человечества выросли на 40-70%; у трети со средним уровнем доходов они выросли на 80%. А самые богатые (1%) получили от глобализации даже больше, причём настолько больше, что теперь деловая элита столкнулась с мощной негативной реакцией.
Между тем, доходы критически важной группы – домохозяйств с невысоким средним уровнем доходов – практически не выросли. При этом, начиная с 2008 года, именно на эту группа легло основное бремя политики сокращения госрасходов. Неудивительно, что представители этой группы решили, что из-за глобализации они остаются позади; и теперь они требуют перемен.
Администрация Трампа может поддаться искушению заняться проблемами этой группы изолированно, используя протекционистские меры, нацеленные на конкретные отрасли, и пытаясь ограничить внешнеторговую конкуренцию. Однако проблемы, с которыми столкнулись упомянутые домохозяйства, не являются изолированными. Напротив, они является следствием социального и экологического исчерпания превалирующей модели экономического роста – и той версии глобализации, которая опирается на данную модель. Игнорирование данного факта и проведение ограниченной, националистической политики лишь ухудшит ситуацию.
В социальном плане, сравнительно тяжёлая ситуация в американском регионе Ржавого пояса, где поддержка Трампа стала важным фактором его победы, является непреднамеренным следствием быстрого расширения мирового рынка труда. Из-за этого расширения положение работников практически во всём мире стало уязвимым, причём даже в развивающихся странах, чьи работники кажутся «победителями», выигравшими от глобализации в последние десятилетия. Страны и регионы, конкурирующие за привлечение корпоративных инвестиций, являются слабыми переговорщиками и слабыми защитниками высоких трудовых стандартов.
На экологическом фронте ситуация просто ужасна. Из-за деятельности человека наша планета уже преодолела четыре из девяти порогов своей физической безопасности, в том числе в сфере изменения климата и сохранения целостности биосферы. Быстрое увеличение размера издержек от экологического вреда начинает сдерживать рост экономики, а значит, ослабление правил защиты окружающей среды является ложной экономией.
Например, размер ущерба экосистемам и биоразнообразию, причинённого существующими методами работы в продовольственном и сельскохозяйственном секторе, может достигнуть 18% мирового ВВП к 2050 году, что намного выше, чем примерно 3% в 2008 году. В развивающихся рынках, особенно в странах Азии, быстрый рост экономики привёл к появлению опасного для жизни смога и постоянным автомобильным пробкам в городах, которые неспособны расширять свою инфраструктуру достаточно быстро.
Для того чтобы справиться с экологическими проблемами мира и чтобы улучшить положение тех, кто остался позади, потребуются государственные действия, подобные той политике, которую я курировал, работая во Всемирном банке, ООН и правительстве Великобритании. Но потребуется ещё и участие бизнеса.
За время своей работы я лично убедился в том, что рост экономики, подпитываемый бизнес-конкуренцией в глобальном мире, способен сделать для борьбы с бедностью, голодом и болезнями намного больше, чем одни лишь программы, финансируемые правительствами. Однако если конкуренция ведётся безответственно, может произойти и обратное, причём во многих случаях именно так и происходит.
В погоне за возможностями, открываемыми глобализацией, бизнес часто игнорирует интересы работников в развитых странах, оставляя их позади, но при этом подвергает работников в развивающих странах невероятным лишениям. Кроме того, некоторые бизнесмены часто нарушают и занимаются лоббизмом против правил охраны окружающей среды, которые, без сомнения, отвечают нашим общим интересам.
Сегодня я рад видеть, как быстро растущая группа лидеров бизнеса начинает признавать, что увеличение свободы и богатства, которое им обеспечивает глобализация, означает ещё и увеличение ответственности за трудовые ресурсы и окружающую среду. Мы ожидаем, что наша стратегия, призванная гарантировать продолжение процесса глобализации (в пересмотренной, более устойчивой и инклюзивной форме), будет привлекать всё больше деловых лидеров к нашему делу.
Рамки нашей стратегии уже заданы в виде 17 «Целей устойчивого развития», согласованных странами ООН в 2015 году. Достижение этих целей означает достижение достойной зарплаты, условий труда, социальной защиты для всех участников мирового рынка труда, а также позволит сохранить и защитить окружающую среду.
«Цели устойчивого развития» помогут создать равные условия для конкуренции, стимулирующей экономический рост. В четырёх крупных секторах экономики, которые мы рассмотрели в деталях, мы обнаружили, что данная стратегия создаёт возможности получения бизнесом высоких доходов, что поможет повысить мировой ВВП, как минимум, на $12 трлн ежегодно. Другие изменения, которые мы предлагаем (в первую очередь, введение цен на ресурсы, отражающих их полную социальную и экологическую стоимость), помогут гарантировать, чтобы будущий рост экономики защищал и работников, и планету.
Достичь этого результата будет нелегко, поскольку потребуется новый социальный контракт между властью, бизнесом и гражданским обществом. Для успеха все стороны должны относиться к себе как партнёрам по сделке, в которой все должны выиграть, а не как к соперникам в игре с нулевой суммой. Все данные указывают на то, что лишь устойчивая, открытая и инклюзивная мировая экономика способна обеспечить экологически безопасное, экономически процветающее и социально справедливое будущее для человечества.
Что же касается США, то подобная стратегия вполне сочетается с приоритетами, которые декларирует Трамп. Она не только предлагает самое перспективное решение экономических проблем его ключевых сторонников, но и стимулирует рост инфраструктурных расходов, во многом схожий с тем, что уже пообещал Трамп.
Вместо использования бюджетных стимулов на тщетную попытку дать новую жизнь не оправдавшей себя, экологически грязной индустрии, а также старым видам энергоресурсов, администрация Трампа (и руководители стран мира) должны сделать ставку на низкоуглеродное будущее. Многие бизнесмены к ним, несомненно, присоединятся.
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Comment Commented Richard Salvador
Mr. Brown, this is a great piece. I appreciated reading it and learning of your initiative. You write that you expect your strategy to ensure “continued globalization, a revised form that is more sustainable and inclusive.” How? I’d like to learn more about your strategy. Where can I find more information?
I am sure you and your colleagues have everything you need to organize your efforts to reform or “revise” a new global economy. But I want to refer you to the work of a Canadian community coalition back in the mid-1990s who worked to articulate a different form of globalization against the OECD’s Multilateral Agreement on Investment. That MAI, as you probably know, eventually died due to intense pressures and global civil society protests against it, probably because it was intent on producing the rules for enforcing the very globalization you seem now to criticize.
I am sure they did more work, but that Canadian community coalition produced a statement which defined an alternative global economic system that protects the rights of multinational companies and global investors but be more sensitive to or responsive toward “community interests.” It was titled “Global Principles Governing International Trade and Investment: An Alternative to the Multilateral Agreement on Investment.” It is a bit old now, but the recommendations were good and should be considered in all efforts to reform and or revise prevailing globalization structures and policies. The Statement is dated November 5, 1997 and it was prepared by Canada’s Community Coalition Against the MAI. It recommended, among other things, value rules governing fair trade and investment the following:
• democratic decision making and governmental accountability to a nation’s citizen
• social citizenship and the collective responsibility for our fellow human beings
• the need to preserve and protect our environment
• the subordination of private corporations and property rights to the common good
• the ability to reasonably benefit from our labor and investment
See link to full Statement below. See Annex 3, toward end of document.
https://oceaniacrosscurrents.wordpress.com/2011/10/22/from-a-politics-of-place-to-a-politics-of-space-organizing-for-resistance-and-community-control/
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Comment Commented Armin Schmidt
If you bother, I tried for a holistic grip on such general proceedings as well. What resulted, somewhat differs from yours. Still I think it is largely compatible and I imagine, that there is a good chance for it to be interesting to you. It can be found in my account's profile.
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