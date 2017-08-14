巴黎——今年6月，巴林、埃及、利比亚、马尔代夫、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和也门等国切断了与卡塔尔的外交和经济联系。此次海湾危机无论如何会以某种方式结束。但最终结果对危机的主要发起者沙特王储穆罕默德·本·萨尔曼（MBS）而言是否有益尚有待观察。

此次危机一个极端但不太可能的解决方案或许是由军队执行政权更迭，用一位更加顺从的阿勒萨尼皇室家族成员取代现任卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼。更有可能的结果是，卡塔尔可能停止为穆斯林兄弟会和哈马斯少数成员提供庇护所，并慎重承诺控制面向地区广播的由国家出资的半岛电视台。

在后一种情况下，调解此次争端的科威特和阿曼的外交官会自封为和平缔造者，而穆罕默德·本·萨尔曼会为自己加上政治家的头衔。担心油价和美国设在卡塔尔的乌代德空军基地未来的西方政府会稍放宽心，至少可以持续到下一次海湾危机爆发之前。但如果穆罕默德·本·萨尔曼继续推行顽固政策，而卡塔尔继续利用其石油财富在地区政治中发挥与其地位不相称的作用，爆发这样的危机或许并不太遥远。

最近这次沙特-卡塔尔意外事故很难算得上是一次“修昔底德陷阱”，也就是说，现任霸主试图打压实力与自己接近的对手。沙特阿拉伯拥有3200万人口，其中1/3是外国工人；而卡塔尔则仅有260万人口，其中90%是外国人。

相反，此次事件的核心是沙特阿拉伯逊尼派阿拉伯领袖近乎偏执地认为主要由什叶派和非阿拉伯人组成的伊朗正在争夺中东超级大国地位。沙特人相信卡塔尔正在协助伊朗实现这一目标，虽然卡塔尔领导人与沙特一样信仰瓦哈比派伊斯兰教。

当然，沙特阿拉伯有理由表示怀疑。在1979年伊朗革命后，阿亚图拉·罗霍拉·霍梅尼在整个穆斯林世界宣传革命。经过一代人的努力，伊朗在伊拉克、黎巴嫩、叙利亚和也门都设立了据点，并在也门协助胡塞叛乱分子破坏穆罕默德·本·萨尔曼对那个国家不合时宜的入侵。现在沙特阿拉伯对卡塔尔实施封锁引来了伊朗对卡塔尔的援助，该国为卡塔尔运送食品，并授予卡塔尔航空对其领空的使用权。

我们应当问问自己穆罕默德·本·萨尔曼是否误读了政治和经济现实。作为萨勒曼国王最心爱的儿子而被赋予前所未有权力的这位沙特王储是否心有余而力不足？

穆罕默德·本·萨尔曼从2015年1月起担任沙特阿拉伯国防部长。但沙特阿拉伯在也门的战争现在已经历时两年，并已酿成一场人道主义灾难，由此造成的海上封锁导致爆发大规模饥荒以及500,000例霍乱。

与此同时，沙特人（和卡塔尔人）支持了叙利亚内战中几个伊斯兰不良团体，但仍然未能成功推翻叙利亚总统巴沙尔·阿萨德政权。在地区权力平衡中，由沙特支持的反阿萨德联盟——由美国提供空中支持——与阿萨德隶属什叶派的阿拉维政权和伊朗、俄罗斯所结成的联盟相比未免略逊一筹。

穆罕默德·本·萨尔曼在国内面临着更大的挑战。作为全世界最出类拔萃的石油国家，沙特阿拉伯长期以来一直依靠慷慨的福利支出来平息沙特平民的不满。此外，它还通过仅保持最低限度的社会变革保持了瓦哈比宗教机构的忠诚度。但随着石油价格维持在相对低位，沙特王国无法再继续依赖收买朋友和敌人的传统政策。

值得称道的是，穆罕默德·本·萨尔曼意识到必须进行改革。沙特阿拉伯的财政储备正在减少，而且年轻一代沙特人的数量在过去30年里增长了三倍还多——年轻人想要更多自由，而且需要在石油行业之外寻找工作。萨尔曼王储提出“2030年愿景”来解决这些问题，这项计划虽然大胆但却不切实际，目标是追求经济多元化，对国有石油公司沙特阿美实行部分私有化改革并扩大私营部门。此外，萨尔曼王储显然计划修建快乐主义的旅游胜地，并借此与迪拜的旅游业展开竞争。

因为国外问题重重，国内民众牢骚满腹，沙特皇族的某些成员亦对其疾速上升颇为不满，萨尔曼王储需要证明自己具备成为领导人的成熟度和经验。在这个问题上，他可能会从一个看似不可能的来源获得帮助。7月底，萨尔曼王储接待萨德尔自2006年以来首次出访沙特，后者是伊拉克最强大的什叶派民兵力量领导人。今年初，伊拉克总理阿巴迪对沙特进行了访问，就在不久之前沙特外交和能源部长曾经访问巴格达。

上述互访——也是数十年来两国首次此类代表团互访——表明伊拉克和沙特阿拉伯可能正在建立一种新型互利关系。凭着与沙特阿拉伯更密切的关系，伊拉克领导人可以摆脱伊朗对其国内决策压倒一切的控制，利用沙特对伊拉克逊尼派部落的影响力，并在从伊斯兰国手中收回摩苏尔后从沙特那里获取重建摩苏尔的投资。

沙特阿拉伯可以从伊拉克打败伊斯兰国中收获利益，因为伊斯兰国是沙特王室不共戴天的仇敌，协助平息沙特阿拉伯石油储量丰富的东部省份的什叶派不同意见也能使沙特受益。与此同时，萨尔曼王储可以为自己树立战略思想家的形象，向外界展示自己既有能力弥合原有的阿拉伯各派分裂，同时也可以限制伊朗在该地区的影响力。

但仍然存在着许多问题。人们并不清楚也门灾难性的军事行动何时结束，也不清楚伊朗和土耳其是否会继续破坏对卡塔尔的封锁。卡塔尔是否会屈从于沙特和其他海湾国家的要求仍有待观察——特别是沙特一方要求半岛电视台关闭。

无论如何，无论上述哪种进展似乎都并非迫在眉睫，因此这位31岁的王储必须学会克制自己的冲动。正如阿拉伯谚语所说的那样，幸福的关键是保持耐心。

翻译：Xu Binbin