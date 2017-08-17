一项影响长远的发展投资

发自布拉格——营养不良这项问题比大多数世界其他重大挑战受到的关注都要少，但这也是一个利用较小投资就可以产生最大影响的领域。

据估计，全球有20亿人无法获得成长和强健身体所需的维生素和矿物质——尤其是铁，碘，维生素A和锌。更糟糕的是，营养不良和营养摄入多样性不足已经成为了一个悲惨循环的一部分，因为它们既是贫穷的前因，也是贫穷的后果。

受该循环影响最大的是婴幼儿。营养不良对他们造成了毁灭性后果，包括精神障碍，学习困难以及总体健康状况不佳。即使中度的营养不良也可能阻碍儿童的发育。同时因为这个孩子长大后难以找到一份好的工作，所以营养不良不仅仅左右了他或她的生活，也会波及到他们的下一代。

理想状态下，营养应来自均衡，多样的饮食。但由于这一点往往难以实现（特别是在贫穷国家），为此各国政府和发展组织有责任去提供援助。

十多年来，我领导的“哥本哈根共识”智库机构研究并比较了由各国政府和援助组织在全球，区域和国家层面开展的多项发展方案。我们与世界顶尖的经济学家，包括诺贝尔奖获得者合作，去找寻应对人类面临的多项最严峻挑战的最佳手段。

在这段时间里，我们对涉及广泛的一系列重要进程给予了关注。例如在2004年，我们的研究指出要加强与艾滋病毒/艾滋病的斗争，该项目随后成为丹麦政府的工作重心。去年，哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯（Juan Manuel Santos）表示我们针对生物多样性的研究正是他将本国沿岸海洋保护区规模扩大四倍的原因。

然而，旨在打击“看不见的饥饿”或微量营养素缺乏的投资一直排在我们的优先列表的前列。证据清楚地表明，打破贫穷和营养不良的代际循环是改善全球各地人民生活的最有力的手段之一。

在2008年和2012年，关注全球发展优先事项的几个哥本哈根共识项目都得出结论，指出政策制定者和慈善家应将对抗营养不良问题列为优先选项。在每个项目中专家们都撰写了数十篇研究报告，研究从武装冲突，生物多样性破坏，到传染病和卫生设施的各种问题上投入资源的最佳方式。

即使手上已有数十个可靠的投资项目可供选择，但诺贝尔经济学奖获得者们通过对比数据发现打击营养不良的措施会是最有作用的选项之一。2012年的研究表明，只需要在每名儿童身上投资100美元就可以负担一系列干预措施——包括补充微量营养素，饮食质量改善和行为改变计划——从而将发展中国家的长期营养不良率减少36％。换句话说，即使是在非常贫穷的国家，针对长期营养不良投资状况投下的每一个美元都将为社会创造价值30美元的回报。

2012年的研究也产生了切实的影响。就在一年后，一个非政府组织联盟承诺将在营养项目上投入超过7.5亿美元，其决策在一定程度上正是基于我们的调查成果。英国前首相戴维·卡梅伦也在2013年的“营养促进增长”会议上引用了同样的研究结论，同时八国集团政府也承诺要拨款41.5亿美元来对抗营养不良问题。

在全球层面上出现的进展也在许多国家内部实现了。两个最近的哥本哈根共识项目将目光聚焦在孟加拉国和海地。在孟加拉国每年都有3万名儿童因营养不良死亡。我们呼吁把资源投入到在当地儿童出生的头1000天内进行的针对性干预措施上；而一个更具前景的进展���，我们的研究被纳入了孟加拉国的《第二次国家营养行动计划》中。

在海地，当地政府在美国国际开发署（USAID）的支持下，刚刚启动了该国首个食品强化项目。该项目可以立竿见影地帮助许多人，因为它涉及向人们广泛食用的主食（如小麦，大米，油）或调味品（盐，酱油，糖）中添加营养。它只是打击营养不良的一种武器——可以动用手段的还包括教育和其他有针对性的举措，例如为母亲和新生儿提供营养补充剂——但也是非常重要的一种。

营养强化不算是个新理念，生活在富裕国家的大多数人大都受益于此，只是有时没有意识到罢了。20世纪初，加碘盐开始于瑞士并推广到全世界。强化维生素A的人造黄油于1918年首次在丹麦面世。在1930年代，在许多发达国家引进了维生素A强化牛奶和富含铁和B族维生素的面粉。在这一点上，发达国家的营养强化几乎是普遍应用的，但在许多中低收入国家仍然没有。



海地的营养强化项目将集中在向面粉添加铁和叶酸，富含维生素A的植物油和碘盐方面。在我们向海地总统若弗内尔·莫伊兹（Jovenel Moïse）介绍了我们的研究成果后，他立刻采取措施要求所有面粉在一年之内强化重要的微量营养素。而在新计划启动期间，一位美国官员引用了哥本哈根共识的研究以表明营养强化是“对海地发展最有效的投资之一”。

加州大学戴维斯分校的史蒂芬·沃斯蒂（Stephen Vosti）及其同僚的一篇研究报告显示，只需花费510万美元，就能在未来十年内对海地95％面粉实现预混微量营养素强化以及购买设备和培训。这一相对较小的投资将带来非凡的收益，尤其是每年可以预防140例神经管缺陷死亡事件和超过25万例贫血。以货币计算，每1美元将会为海地社会带来价值24美元的收益。

对于今天所有的发展挑战都没有灵丹妙药。但是，改善营养的政策比大多数对策都更接近于成功。它们将有可能终结持续数代的贫穷和营养不良的悲惨循环。