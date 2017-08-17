إستثمار تنموي للإجيال القادمة

براغ – يحظى موضوع سوء التغذية بإهتمام أقل من معظم التحديات الكبرى الأخرى في العالم ومع ذلك فهو موضوع يمكن أن يكون لإستثمار صغير نسبيا فيه أكبر الأثر.

إن ما يقدر ب 2 مليار شخص لا يحصلون على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجون إليها للنمو والإزدهار - وخاصة الحديد واليود وفيتامين (أ) والزنك والأسوأ من ذلك، أن سوء التغذية ونقص التغذية هما جزء من دورة قاسية حيث أن كلاهما من أسباب الفقر وآثاره.

إن هذه الدورة تؤثر بشكل غير متناسب على الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من عواقب وخيمة من سوء التغذية بما في ذلك الإعاقة الذهنية وصعوبة التعلم في المدرسة وسوء الحالة الصحية عموما وحتى نقص التغذية المعتدل يمكن أن يعيق نمو الطفل ولأنه يصعب على هذا الطفل أن يحصل على وظيفة جيدة عندما يكبر، فإن سوء التغذية لا يشكل حياته فحسب بل أيضا حياة الجيل القادم.

ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تأتي المغذيات من نظام غذائي متوازن ومتنوع ولكن نظرا لأن ذلك ليس ممكنا دائما ولا سيما في البلدان الفقيرة، فإن الحكومات والمنظمات الإنمائية تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة .

لقد قام مركز البحث الذي أعمل به "مركز كوبنهاجن لتوافق الأراء" على مدى أكثر من عقد من الزمان بدراسة ومقارنة خيارات التنمية للحكومات والمنظمات المانحة العاملة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني ونحن نعمل مع كبار الإقتصاديين المتخصصين في العالم، بما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل، لتحديد أفضل الطرق لمكافحة أكبر التحديات الإنسانية.

وخلال هذه الفترة، سلطنا الضوء على مجموعة واسعة من الأسباب الهامة فعلى سبيل المثال، في عام 2004، كانت أبحاثنا تركز على قضية تكثيف مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والتي أصبحت بعد ذلك أولوية للحكومة الدنماركية و قد أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في العام الماضي أن أبحاثنا المتعلقة بالتنوع البيولوجي كانت السبب في زيادة حجم الإحتياطات البحرية عند سواحل بلاده بمقدار اربعة اضعاف.

إن الإستثمارات المصممة لمكافحة "الجوع الخفي" أو نقص المغذيات الدقيقة قد صنفت بإستمرار بالقرب من أعلى ق��ائم أولوياتنا وتبين الأدلة بوضوح أن كسر دورات الفقر ونقص التغذية بين الأجيال هو أحد أقوى الطرق لتحسين الحياة في أي مكان على كوكب الأرض.

وفي كل من عامي 2008 و 2012، خلصت مشاريع مركز توافق آراء كوبنهاغن التي تركز على أولويات التنمية العالمية إلى حقيقة مفادها هو أنه ينبغي لواضعي السياسات وفاعلي الخير جعل مكافحة سوء التغذية أولوية قصوى و لقد كتب الخبراء في كل من هذه المشاريع عشرات الأوراق البحثية التي تدرس أفضل السبل لإنفاق الموارد على مجموعة متنوعة من القضايا، من الصراعات المسلحة وتدمير التنوع البيولوجي إلى الأمراض المعدية والصرف الصحي.

وحتى مع وجود العشرات من الاستثمارات المقنعة لٌلإختيار من بينها، فقد وجد الإقتصاديون الحائزون على جائزة نوبل الذين يدققون في البيانات أن تدابير مكافحة سوء التغذية كانت من بين الخيارات الأقوى وأظهرت دراسة عام 2012 أن استثمار 100 دولار فقط لكل طفل يمكن أن يغطي تكلفة حزمة من التدخلات - بما في ذلك المغذيات الدقيقة، وتحسين نوعية النظام الغذائي، وبرامج تغيير السلوك - التي من شأنها أن تقلل من نقص التغذية المزمن في البلدان النامية بنسبة 36 % وبعبارة أخرى، فإن كل دولار ينفق على الحد من نقص التغذية المزمن - حتى في البلدان الفقيرة جدا - سيخلق عائدا للمجتمع بقيمة 30 دولارا.

وكان لدراسة عام 2012 أثر ملموس حيث تعهد ائتلاف من المنظمات الغير الحكومية في السنة التالية بتقديم أكثر من 750 مليون دولار لبرامج التغذية والتي إستندت بشكل جزئي إلى النتائج التي توصلنا إليها. وبالمثل، أشار رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى نفس البحث في إجتماع عقد عام 2013 حول "التغذية من أجل النمو"، عندما إلتزمت حكومات مجموعة الثماني بإنفاق أكثر من 4.15 مليار دولار على مكافحة سوء التغذية.

وما هو صحيح على الصعيد العالمي ينطبق أيضا على العديد من البلدان حيث ركز آخر مشروعين من مشاريع مركز توافق آراء كوبنهاغن على بنغلاديش وهايتي حيث أنه في بنغلاديش، يموت 30000 طفل كل عام بسبب سوء التغذية ولقد دعونا إلى مزيد من الإستثمارات في التدخلات المستهدفة التي تصل إلى الأطفال في أول ألف يوم من حياتهم علما أنه في تطور واعد تم إدراج أبحاثنا في خطة العمل الوطنية الثانية للتغذية في بنغلاديش.

وفي هايتي، أطلقت الحكومة مؤخرا بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أول مشروع لتدعيم الأغذية في البلد. يساعد التدعيم العديد من الناس في آن واحد لأنه ينطوي على إضافة المغذيات إلى الأطعمة التي تستهلك على نطاق واسع - مثل المواد الغذائية الأساسية (القمح والأرز والزيوت) أو التوابل (الملح وصلصة الصويا والسكر) . إن التدعيم هو مجرد سلاح واحد في حربنا ضد سوء التغذية - وتشمل الترسانة أيضا التعليم والمبادرات المستهدفة مثل توفير المكملات الغذائية للأمهات والمواليد – ولكنه سلاح مهم للغاية.

إن التدعيم ليس فكرة جديدة حيث يستفيد معظم الناس الذين يعيشون في البلدان الغنية من التدعيم سواء كانوا يدركون ذلك أم لا. لقد بدأ يود الملح في سويسرا في أوائل القرن العشرين ومنذ ذلك الحين إنتشر في جميع أنحاء العالم وأدخل أول مارجرين مدعم بفيتامين (أ) في الدانمارك في عام 1918 بينما في الثلاثينيات من القرن العشرين فقد تم إدخال الحليب المدعم بالفيتامين (أ) والدقيق المخصب بالفيتامينات الحديدية والفيتامينات (ب) في عدد من البلدان المتقدمة وحاليا ينتشر التدعيم بشكل كبير في العالم المتقدم ولكنه لا يزال غائبا في كثير من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وسيركز مشروع تدعيم هايتي على إثراء دقيق القمح بالحديد وحمض الفوليك والزيوت النباتية بفيتامين (أ) والملح باليود وبعد أن عرضنا النتائج التي توصلنا إليها على الرئيس الهايتي جوفينيل مويس، قام بإتخاذ الخطوات اللازمة والتي تتطلب تدعيم القمح بالمغذيات الدقيقة الحيوية في غضون سنة واحدة وأثناء إطلاق البرنامج الجديد، إستشهد أحد المسؤولين الأمريكيين ببحث مركز توافق آراء كوبنهاغن لإظهار أن التدعيم هو "أحد أكثر الإستثمارات كفاءة في تنمية هايتي".

لقد أشار البحث الذي أجري من قبل ستيفن فوستي من جامعة كاليفورنيا ،ديفيس وزملاؤه أن 95٪ من دقيق القمح في هايتي يمكن تدعيمه لعقد من الزمان مع إستثمار 5.1 مليون دولار فقط في المغذيات الدقيقة المختلطة و المعدات و التدريب ومن شأن هذا الإستثمار الصغير نسبيا أن يحقق فوائد إستثنائية ليس أقلها منع 140 حالة وفاة بسبب علة الأنبوب العصبي وأكثر من 250000 حالة من حالات من فقر الدم كل عام ومن الناحية النقدية، فإن كل دولار ينفق سيعود بالفائدة على المجتمع الهايتي بقيمة 24 دولارا.

ليس هناك دواء شافي لجميع تحديات التنمية اليوم و لكن سياسات تحسين التغذية تقترب أكثر من غيرها في التغلب على تلك التحديات و لديها القدرة على إنهاء حلقة قاسية من الفقر وسوء التغذية والتي يمكن أن تستمر لأجيال.