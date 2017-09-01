Два столпа французской экономической реформы

ПАРИЖ – Правительство Франции только что обнародовало основные принципы проекта нового трудового кодекса. Для правительства это первая крупная реформа, призванная стимулировать французскую экономику. Она придаст компаниям больше гибкости при адаптации к рынку. Второй крупной реформой, которую намерен провести кабинет президента Эммануэля Макрона, является перестройка французского государственной системы. Она ожидается в ближайшее время.
Изменения в трудовом кодексе преследуют четыре цели. Во-первых, будут упрощены прямые переговоры между работниками и работодателями в малых и средних предприятиях (на их долю приходится 55% занятых): такие компании получат возможность вести переговоры с избранными представителями работников, не имеющих мандата профсоюзов. Во-вторых, социальный диалог внутри более крупных компаний будет упрощён, благодаря слиянию различных трудовых комитетов (по вопросам гигиены, здоровья, безопасности и так далее) в один центральный орган. В-третьих, коллективные переговоры по поводу зарплат и рабочих мест будут децентрализованы и перенесены с национального уровня на уровень отраслей и/или компаний. Наконец, в-четвёртых, увольнение работников станет более простым и предсказуемым процессом, в частности благодаря введению верхнего и нижнего уровней компенсаций, утверждаемых трудовыми судами.
Одновременно с реформой трудового кодекса будет проводиться реформа систем страхования по безработице и трудовой подготовки. В первом случае правительство возьмёт полномочия у профсоюзов, чтобы обеспечить пособиями по безработице работников всех категорий, включая самозанятых и тех, кто добровольно уволился со своей работы ради поиска новой. Впрочем, стоимость реформы системы страхования по безработице оценивается в 3-5 млрд евро ($3,6-6 млрд), поэтому её будет непросто включить в бюджетный план на 2018 год, предусматривающий сокращение расходов на 20 млрд евро.
В целом, реформа рынка труда нацелена на примирение растущей гибкости компаний в вопросах найма и увольнения работников (она необходима экономике, в которой рост зависит от инноваций и креативного разрушения) с повышением гарантий доходов и расширением профессиональной подготовки для безработных. Французский рынок труда сейчас страдает от огромного разрыва между квалифицированными работниками с долгосрочными контрактами и низкоквалифицированными работниками, которые постоянно болтаются между состоянием безработицы и временной занятостью. Реформа правительства нацелена на сокращение этого разрыва за счёт повышения социальной мобильности.
Второй столп экономической программы Макрона – реформа государственной системы – включает два главных компонента: обновление бюджетной политики и перестройка системы государственных расходов. Эта реформа также нацелена на решение четырёх застарелых проблем.
Во-первых, доходы с капитала облагаются во Франции слишком высокими налогами по сравнению с другими развитыми странами, что мешает инновациям и предпринимательству. Во-вторых, государственные деньги инвестируются не самым эффективным и способствующим росту экономики образом. В-третьих, Франция страдает от слишком большого числа административных уровней, что приводит к неэффективности и дублированию в предоставлении государственных услуг. И наконец, в-четвёртых, Франция остаётся крайне корпоративистской страной, с множеством различных систем медицинских, пенсионных и семейных субсидий. В экономике, которая развивается благодаря инновациям и в которой люди склонны менять работу и даже отрасли по нескольку раз за свою жизнь, подобные бюрократические дебри становятся источником неэффективности и риска.
На фискальном фронте Макрон уже сделал два важных шага, которые касаются бюджетных поступлений. Во-первых, доходы с капитала будет облагаться плоской ставкой в 30%, в то время как раньше налоги на капитал были выше, чем налоги на труд. Во-вторых, будет полностью отменён налог на имущество, которое не является недвижимостью, – данный шаг призван стимулировать деятельность предпринимателей и инноваторов.
С точным курсом действий в отношении расходов правительство пока не определилось, хотя Макрон и его команда внимательно смотрят на реформы, проводившиеся Канадой и Швецией в 1990-х годах. В частности, правительство может решить сократить число госслужащих, ликвидировав часть административных уровней в регионах и на местах и делегировав некоторые административные полномочии автономным агентствам. Кроме того, правительство может – и должно – объединить все существующие пенсионные программы в единую систему (равно как и системы социальной защиты, медицинского страхования и семейного субсидирования). Такой шаг позволил бы правительству инвестировать в образование, систему страхования от безработицы и в инновации, соблюдая при этом бюджетные обязательства перед Европой.
После десятилетий медленных темпов роста экономики, высокого уровня безработицы, упадка промышленности, а также блокирования строгими корпоративистскими институтами любых попыток реформ, у Франции появилась новая надежда на перемены. Решения, которые будут приняты в ближайший год, покажут нам, насколько оправданы эти надежды.
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Comment Commented Mario Alonso Urbiztondo
Bonne Chance Monsieur Macron. Vous allez en avoir besoin. Read more
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