法国经济改革的两大支柱

发自巴黎——法国政府刚刚颁布了一项新的劳动法指引，旨在为企业提供更多的灵活性以适应市场，而此举也是为促进法国经济实施的首次重大改革。而伊曼纽尔马克龙总统内阁第二次重大改革——对法国国家体制的彻底修正——则紧随其后。

劳动法的变化有四个目标。首先，放宽以往企业只能与工会授权民选代表进行谈判的限制，促进中小企业雇主和雇员（占全国劳动力总数的55％）之间的直接谈判。第二，通过将各自独立的工人委员会（卫生，健康，安全等）合并为一个中央机构，简化大企业内部的社会对话机制。第三，对工资和就业的集体谈判权将由国家下放到各经济部门和/或企业层面。最后，裁员将变得更容易也更可预测，尤其是在劳动法庭引入了薪酬的更高和更低水平线之后。

失业保险和就业培训制度的改革也将迅速跟上。政府将从工会处接管前者，为所有类型的劳动者提供失业救济金，包括个体户以及自愿离职寻找新工作的人。但是失业保险改革的成本估计为30~50亿欧元（折合36~60亿美元），可能难以与预计削减200亿欧元支出的2018年预算计划相平衡。

总而言之，劳动力市场改革旨在为企业提供更多的灵活性去雇用和解雇工人——这正是一个由破坏性创新和创造驱动的经济所需要的——同时又拥有更多的收入保障和失业人员培训。当前的法国劳动力市场的问题在于存在着一个合资格长期合同工人与低技能工人之间的巨大鸿沟，而后者总是不断在失业与短工之间挣扎。而政府的改革就是想通过增加社会流动性来缩小这一差距。

马克龙经济计划的第二个支柱——国家体制改革——有两个主要部分：财政政策修整和公共支出体系改造。而改革的目的也在于解决长期存在的四大问题。

首先，与其他发达国家相比，法国过高的资本收入税阻碍了创新和企业家创业。第二，公共资金投资在成本效益和促进增长方面都不尽如人意。第三，法国行政层级较为繁复，导致提供公共服务效率低下和冗余。最后，法国仍然是一个高度社团主义的国家，拥有多项健康，养老金和家庭补助制度；在一个创新驱动的经济中，个人可能在一生中反复改变工作职位和就业部门，使得这个错综复杂的官僚体制成为了低效和风险的来源。

在财政方面，马克龙已经做出了两个重要的举措。首先在收入方面，资本性收入将一概以30％的税率征税，而在此之前资本税率要比劳动收入要高。第二，非房地产资产的财产税将被淘汰——以此对企业家和创新者予以激励。

尽管马克龙及其团队正在深入研究加拿大和瑞典在1990年代进行的改革，但政府尚未在支出方面定下一个确切的行动方针。值得留意的是政府可能通过废除一些区域和地方政府的行政层级同时将一些行政任务委托给自治机构来减少公务员的数量。此外，政府可以——并且应当——将所有现有的退休金计划合并为一个单一体系（在社会保障，健康保险和家庭补贴制度上也应如此）。这将使政府能够在遵守欧盟预算承诺的情况下投资于教育，失业保险和创新。

法国在经历了数十年经济增长缓慢，失业率高企，工业衰退以及僵化的社团主义制度阻挠一切改革尝试之后浮现了新的变革希望。而政府来年的各项决定将告诉我们这个愿望是否可以成真。