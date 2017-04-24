من هي مارين لوبان؟

باريس – أتذكر بوضوح أول ظهور لمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان على شاشة التلفزيون الفرنسي. كان ذلك قبيل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2002، وكنت مكلفاً بإدارة إحدى المناظرات التي كانت تذاع على شاشة التلفزيون الفرنسي. ولأجل إحداث توازن سياسي، كنا بحاجة إلى ممثل من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي كان يتزعمه والدها جان ماري لوبان، وقد رفض برونو جولنش مدير الحملة الانتخابية لجان ماري وخليفته المنتظر الحضور وعرض علينا إيفاد مارين بدلاً منه.

كان من الواضح أنها خدعة لم تستهدف الإعلام المُعادي فحسب بل استهدفت لوبان نفسها – ذلك الخصم الذي استاء منه جولنش؛ حيث كان يرى أنها لم تكن تستحق الترقية التي منحها لها والدها داخل حزب الجبهة الوطنية. كانت لوبان البالغة من العمر 33 عاماً محامية مغمورة إلى حد كبير وتتمتع بقدر ضئيل من الخبرة، رغم قدراتها الكلامية الواضحة ولكن جاءت خطة جولنش بنتائج عكسية؛ فبعد مرور أيام قلائل على ظهور لوبان على شاشة التلفزيون، نشرت إحدى المجلات الأسبوعية مقالا تحت عنوان: "ما الجديد لدى حزب الجبهة الوطنية؟ مارين!"

وفي 21 أبريل 2002 – ذلك التاريخ الذي لا يزال صداه يتردد في الذاكرة السياسية الفرنسية – حصل جان ماري البالغ من العمر 73 سنة على 17% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ليطيح برئيس الوزراء الاشتراكي السابق، ليونيل جوسبان من انتخابات الإعادة في الجولة الثانية. ولكن المواطنين على اختلاف مشاربهم احتشدوا وقتئذ ضد لوبان في ما كان يُعرف بـ"الجبهة الجمهورية"؛ حيث صوتوا لصالح المرشح المحافظ جاك شيراك بنسبة بلغت 82% من إجمالي الأصوات.

وبعد مضيّ خمسة عشر عاماً، تفوقت لوبان على والدها؛ حيث نجحت في إقناع 21.3% من الناخبين الفرنسيين باختيارها لتخلف فرانسوا أولاند في قصر الإليزيه، ولكن لكي تفوز بالجولة الثانية، سيتحتم عليها الفوز على إيمانويل ماكرون الوسطي البالغ من العمر 39 عاماً والذي تفوق عليها في الجولة الأولى بنسبة 24% من إجمالي الأصوات.

ولن يكون هذا الأمر سهلاً بالنسبة إليها كما لم يكن سهلا مع والدها فبعد مسارعة الجمهوري فرنسوا فيلون والاشتراكي بينو هامون لتأييد إيمانويل ماكرون بعد الجولة الأولى – وصف هامون لوبان بـ"المعادية للجمهورية" – من الممكن أن تظهر "جبهة جمهورية" أخرى، وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير.

غير أن لوبان تتسم بالصرامة وبإيمانها الشديد بمصيرها. وقد أسهمت جهودها في تحسين صورة حزب الجبهة الوطنية إلى تحويل الحزب من كونه مجرد حركة هامشية إلى قوة سياسة كبرى. ورغم رفضها ضغوطاً لتغيير اسم الحزب "بلو مارين"، بسبب جاذبية الاسم الأصلي للناخبين الاكبر سنا، إلا أن هذا النهج يعكس مكونات شخصية لوبان التي تتسم بقمع المنشقين، حتى ولو كان هذا المنشق ابنة أختها، ماريون مارشال لوبان، النجمة السياسية الصاعدة.

يعكس نجاح لوبان نوعا من الغسيل الأيدولوجي الذي أجرته مع أقرب مستشاريها فلوريان فليبوت الإعلامي المخضرم والواثق من نفسه الذي أقسم أنه قد قرر الانضمام إلى لوبان لما تتمتع به من موهبة، دون النظر إلى أيديولوجيتها. والحقيقة أنهما قد قاما بتغطية حزب الجبهة الوطنية بطبقات متعددة من الطلاء الجديد – باللون الأزرق والأبيض والأحمر بالطبع.

ومنذ مرحلة مبكرة تطلق لوبان حملتها الانتخابية على طريقة والدها: مستعينة ببنيتها القوية ووجهها المتجهّم لتخويف المعارضين، مجبرة صوتها المبحوح على توضيح ما ترمي إليه، ولا تلعب أبداً بـ "كارت المرأة". ولكنها اكتشفت في النهاية أنه بإمكانها أن تلعب دوراً آخر، فمن خلال جسدها الأكثر نحافة، وملابسها الأنيقة، وصوتها الرقيق، استطاعت لوبان أن تصنع لنفسها جاذبية جماهيرية مكنتها من أن تكون محط إعجاب قطاع عريض من المؤيدين، سواء العاطلين عن العمل من الشباب، أو المحبطين من الطبقة المتوسطة، أو رجال الشرطة القلقين بشأن فقدان السيطرة، أو الجيل الثاني –أو الثالث – من المهاجرين الراغبين في غلق أبواب فرنسا أمام الأجانب.

لقد تطلبت عملية القضاء على شيطنة حزب الجبهة الوطنية أن تتخلى لوبان ليس فقط عن استخدام اللغة الخطابية التي ورثتها عن والدها بل عن والدها نفسه، ففي صيف عام 2015، قامت مارين بطرد جان ماري من الحزب الذي قام بتأسيسه في عام 1972، ما أدى إلى قيام الوالد العجوز بملاحقتها قضائيا، ولكنه استسلم للأمر بعد مرور بضعة أشهر.

ومما لا شك فيه أنه على الرغم من تخلي لوبان عن دعايتها المعادية للسامية، ودعوات الحنين إلى حكومة فيشي الفرنسية، والذكريات العزيزة لحرب الجزائر ، بل وحتى تخليها عن والدها، إلا أنها استمرت في تأجيج نار النزعة الشعوبية؛ حيث اشتدت معارضتها للهجرة، والإسلام، والعولمة، والتعددية الثقافية، وحلف الناتو، والنخبة، و"النظام"، والأسواق، والإعلام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ حيث تراه الوحش الذي يفترض أنه المسؤول عن جميع المشكلات التي تواجهها فرنسا.

يأتي طرح لوبان على الرغم من أن جميع أعضاء حزب الجبهة الوطنية الـ23 في البرلمان الأوروبي يتقاضون رواتبهم من الاتحاد الأوروبي كما أن لوبان نفسها تخضع لتحقيق قضائي بسبب سوء إستخدام الدعم المالي المقدم لإعضاء الاتحاد الأوروبي. فبالنسبة للكثير من الفرنسيين، فإن حالة القلق التي تعيشها فرنسا، والغضب الشعبي جراء الوضع الاقتصادي والخوف من الإرهاب هي القضايا الأكثر بروزاً.

كما بذلت لوبان مجهودا كبيراً في سبيل بناء مركزها على الصعيد الدولي، ففي يناير، انتظرت دون جدوى في نيويورك على أمل أن تحصل على عناق من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب – الرجل الذي وصفته بأنه قد استعان ببعض جوانب نهجها السياسي للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي موسكو التقت لوبان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – ليس لطلب الحصول على المال، كما سارع المسؤولون في توضيح ذلك، ولكن لمناقشة الوضع الراهن في العالم.

ويبدو أن لوبان وحزبها الوطني الجديد قد استطاعا فهم الأوضاع جيداً بعد تفوقهما في استطلاعات الرأي التي تعقد أسبوعا تلو الآخر ، ولكن منذ الأسبوعين الماضيين، بدأ هذا التفوق يتراجع، فقد أصبحت اجتماعاتها أكثر توتراً، ولغتها الخطابية أكثر عنفاً. ولدى توجيهها لوالدها الذي ينكر المحرقة النازية، ادعت لوبان أن فرنسا لم تكن مسؤولةً عن ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية. هل كان ذلك خطأ غير مقصود، أم إجهاداً بسبب الحملة الانتخابية، أم محاولة متعمّدة لطمأنة الحرس القديم داخل حزب الجبهة الوطنية بأن الزعيم لم ينحرف عن المسار الصحيح؟

وأياً كان الحال، فإن 7.6 مليون ناخب قد اعترفوا الآن بأن لوبان هي الشخص المناسب لقيادة فرنسا (وهو رقم ربما عززه الهجوم الإرهابي على الشانزليزيه قبل ثلاثة أيام من بدء الاقتراع). إن قدرتها على تغيير اسم الحزب وإثارة المواطنين البسطاء لن يكون كافيا في الوقت الحالي لإن تفوز بالإنتخابات الرئاسية إلا أنها نجحت في تغيير وجه فرنسا وروحها لفترة طويلة قادمة.