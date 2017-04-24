من هي مارين لوبان؟

باريس – أتذكر بوضوح أول ظهور لمرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان على شاشة التلفزيون الفرنسي. كان ذلك قبيل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2002، وكنت مكلفاً بإدارة إحدى المناظرات التي كانت تذاع على شاشة التلفزيون الفرنسي. ولأجل إحداث توازن سياسي، كنا بحاجة إلى ممثل من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي كان يتزعمه والدها جان ماري لوبان، وقد رفض برونو جولنش مدير الحملة الانتخابية لجان ماري وخليفته المنتظر الحضور وعرض علينا إيفاد مارين بدلاً منه.
كان من الواضح أنها خدعة لم تستهدف الإعلام المُعادي فحسب بل استهدفت لوبان نفسها – ذلك الخصم الذي استاء منه جولنش؛ حيث كان يرى أنها لم تكن تستحق الترقية التي منحها لها والدها داخل حزب الجبهة الوطنية. كانت لوبان البالغة من العمر 33 عاماً محامية مغمورة إلى حد كبير وتتمتع بقدر ضئيل من الخبرة، رغم قدراتها الكلامية الواضحة ولكن جاءت خطة جولنش بنتائج عكسية؛ فبعد مرور أيام قلائل على ظهور لوبان على شاشة التلفزيون، نشرت إحدى المجلات الأسبوعية مقالا تحت عنوان: "ما الجديد لدى حزب الجبهة الوطنية؟ مارين!"
وفي 21 أبريل 2002 – ذلك التاريخ الذي لا يزال صداه يتردد في الذاكرة السياسية الفرنسية – حصل جان ماري البالغ من العمر 73 سنة على 17% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ليطيح برئيس الوزراء الاشتراكي السابق، ليونيل جوسبان من انتخابات الإعادة في الجولة الثانية. ولكن المواطنين على اختلاف مشاربهم احتشدوا وقتئذ ضد لوبان في ما كان يُعرف بـ"الجبهة الجمهورية"؛ حيث صوتوا لصالح المرشح المحافظ جاك شيراك بنسبة بلغت 82% من إجمالي الأصوات.
وبعد مضيّ خمسة عشر عاماً، تفوقت لوبان على والدها؛ حيث نجحت في إقناع 21.3% من الناخبين الفرنسيين باختيارها لتخلف فرانسوا أولاند في قصر الإليزيه، ولكن لكي تفوز بالجولة الثانية، سيتحتم عليها الفوز على إيمانويل ماكرون الوسطي البالغ من العمر 39 عاماً والذي تفوق عليها في الجولة الأولى بنسبة 24% من إجمالي الأصوات.
ولن يكون هذا الأمر سهلاً بالنسبة إليها كما لم يكن سهلا مع والدها فبعد مسارعة الجمهوري فرنسوا فيلون والاشتراكي بينو هامون لتأييد إيمانويل ماكرون بعد الجولة الأولى – وصف هامون لوبان بـ"المعادية للجمهورية" – من الممكن أن تظهر "جبهة جمهورية" أخرى، وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير.
غير أن لوبان تتسم بالصرامة وبإيمانها الشديد بمصيرها. وقد أسهمت جهودها في تحسين صورة حزب الجبهة الوطنية إلى تحويل الحزب من كونه مجرد حركة هامشية إلى قوة سياسة كبرى. ورغم رفضها ضغوطاً لتغيير اسم الحزب "بلو مارين"، بسبب جاذبية الاسم الأصلي للناخبين الاكبر سنا، إلا أن هذا النهج يعكس مكونات شخصية لوبان التي تتسم بقمع المنشقين، حتى ولو كان هذا المنشق ابنة أختها، ماريون مارشال لوبان، النجمة السياسية الصاعدة.
يعكس نجاح لوبان نوعا من الغسيل الأيدولوجي الذي أجرته مع أقرب مستشاريها فلوريان فليبوت الإعلامي المخضرم والواثق من نفسه الذي أقسم أنه قد قرر الانضمام إلى لوبان لما تتمتع به من موهبة، دون النظر إلى أيديولوجيتها. والحقيقة أنهما قد قاما بتغطية حزب الجبهة الوطنية بطبقات متعددة من الطلاء الجديد – باللون الأزرق والأبيض والأحمر بالطبع.
ومنذ مرحلة مبكرة تطلق لوبان حملتها الانتخابية على طريقة والدها: مستعينة ببنيتها القوية ووجهها المتجهّم لتخويف المعارضين، مجبرة صوتها المبحوح على توضيح ما ترمي إليه، ولا تلعب أبداً بـ "كارت المرأة". ولكنها اكتشفت في النهاية أنه بإمكانها أن تلعب دوراً آخر، فمن خلال جسدها الأكثر نحافة، وملابسها الأنيقة، وصوتها الرقيق، استطاعت لوبان أن تصنع لنفسها جاذبية جماهيرية مكنتها من أن تكون محط إعجاب قطاع عريض من المؤيدين، سواء العاطلين عن العمل من الشباب، أو المحبطين من الطبقة المتوسطة، أو رجال الشرطة القلقين بشأن فقدان السيطرة، أو الجيل الثاني –أو الثالث – من المهاجرين الراغبين في غلق أبواب فرنسا أمام الأجانب.
لقد تطلبت عملية القضاء على شيطنة حزب الجبهة الوطنية أن تتخلى لوبان ليس فقط عن استخدام اللغة الخطابية التي ورثتها عن والدها بل عن والدها نفسه، ففي صيف عام 2015، قامت مارين بطرد جان ماري من الحزب الذي قام بتأسيسه في عام 1972، ما أدى إلى قيام الوالد العجوز بملاحقتها قضائيا، ولكنه استسلم للأمر بعد مرور بضعة أشهر.
ومما لا شك فيه أنه على الرغم من تخلي لوبان عن دعايتها المعادية للسامية، ودعوات الحنين إلى حكومة فيشي الفرنسية، والذكريات العزيزة لحرب الجزائر ، بل وحتى تخليها عن والدها، إلا أنها استمرت في تأجيج نار النزعة الشعوبية؛ حيث اشتدت معارضتها للهجرة، والإسلام، والعولمة، والتعددية الثقافية، وحلف الناتو، والنخبة، و"النظام"، والأسواق، والإعلام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ حيث تراه الوحش الذي يفترض أنه المسؤول عن جميع المشكلات التي تواجهها فرنسا.
يأتي طرح لوبان على الرغم من أن جميع أعضاء حزب الجبهة الوطنية الـ23 في البرلمان الأوروبي يتقاضون رواتبهم من الاتحاد الأوروبي كما أن لوبان نفسها تخضع لتحقيق قضائي بسبب سوء إستخدام الدعم المالي المقدم لإعضاء الاتحاد الأوروبي. فبالنسبة للكثير من الفرنسيين، فإن حالة القلق التي تعيشها فرنسا، والغضب الشعبي جراء الوضع الاقتصادي والخوف من الإرهاب هي القضايا الأكثر بروزاً.
كما بذلت لوبان مجهودا كبيراً في سبيل بناء مركزها على الصعيد الدولي، ففي يناير، انتظرت دون جدوى في نيويورك على أمل أن تحصل على عناق من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب – الرجل الذي وصفته بأنه قد استعان ببعض جوانب نهجها السياسي للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي موسكو التقت لوبان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – ليس لطلب الحصول على المال، كما سارع المسؤولون في توضيح ذلك، ولكن لمناقشة الوضع الراهن في العالم.
ويبدو أن لوبان وحزبها الوطني الجديد قد استطاعا فهم الأوضاع جيداً بعد تفوقهما في استطلاعات الرأي التي تعقد أسبوعا تلو الآخر ، ولكن منذ الأسبوعين الماضيين، بدأ هذا التفوق يتراجع، فقد أصبحت اجتماعاتها أكثر توتراً، ولغتها الخطابية أكثر عنفاً. ولدى توجيهها لوالدها الذي ينكر المحرقة النازية، ادعت لوبان أن فرنسا لم تكن مسؤولةً عن ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية. هل كان ذلك خطأ غير مقصود، أم إجهاداً بسبب الحملة الانتخابية، أم محاولة متعمّدة لطمأنة الحرس القديم داخل حزب الجبهة الوطنية بأن الزعيم لم ينحرف عن المسار الصحيح؟
وأياً كان الحال، فإن 7.6 مليون ناخب قد اعترفوا الآن بأن لوبان هي الشخص المناسب لقيادة فرنسا (وهو رقم ربما عززه الهجوم الإرهابي على الشانزليزيه قبل ثلاثة أيام من بدء الاقتراع). إن قدرتها على تغيير اسم الحزب وإثارة المواطنين البسطاء لن يكون كافيا في الوقت الحالي لإن تفوز بالإنتخابات الرئاسية إلا أنها نجحت في تغيير وجه فرنسا وروحها لفترة طويلة قادمة.
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Comment Commented Peter Schaeffer
"Was it a Freudian slip, campaign fatigue, or a deliberate attempt to reassure old FN troopers that the chief had not gone astray? "
The deceitfulness of some people is boundless. Mitterrand (worshiped on the left) took the same position.
"Mr. Mitterrand did not deny the role of the Vichy Government, headed by Marshal Henri Philippe Petain, in sending tens of thousands of Jews to their deaths, but he always argued that Vichy -- and not France or the French Republic -- was to blame. "I will not apologize in the name of France," he said only last September. "The Republic had nothing to do with this. I do not believe France is responsible."" Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
Who is Marine Le Pen? She is not Macron.
From "Macron’s Moment"
"Observing the behavior of the Bourbons and their aristocratic entourage on their return to France after the fall of Napoleon, the French statesman Talleyrand is said to have remarked that the king and his entourage had “learned nothing and forgotten nothing.” For some reason that quip came to mind as I read those tweets and other celebratory commentary from, it seemed, every corner of Davosworld,
Looking at Emmanuel Macron, it’s not difficult to understand why. He is one of them — likable, clever, the son of a professor and a doctor, with degrees from the right places, impressive stints in both investment banking and government to his credit, and a fondness for the EU, free trade, and the politics of the Third Way or whatever the old Blairite snake oil is known as these days. As a Socialist minister of the economy, he put together the Loi Macron package of reforms in 2014 and 2015 as a modest — very modest, and it says something about French politics that they had to be forced through by decree — step in toward deregulation. At about the same time, he left the Socialist party, before quitting
the government the following year amid speculation about the independent presidential run that duly came to be." Read more
Comment Commented Steve Hurst
As usual there is the middle-of-the-road dislike of Le Pen strangely unaccompanied by any voiced dislike of the problems that have brought her to the fore. I dont think Le Pen has any answers for France anymore than Macron. France likes to think it is different. It is not other than having different shaped bread. What should bother anybody watching events is again strangely not mentioned and that is the polarization in politics developing in so many countries
'...that enabled her to appeal to a wider variety of supporters, from unemployed young people to the disenchanted middle class, from policemen wary of losing control to second- or third-generation immigrants who wanted to close France’s doors to foreigners.' Thus 21% of French voters, some 7.6 million, are parodied as bigots, not suffering concern and their anxieties are dismissed. This is exactly the reason mainstream parties got the boot in round one.
'...Le Pen’s success reflects a kind of ideological laundering...'
No different than many other suspects. As for '...she has already succeeded in transforming the face and the psyche of France for a long time to come..'. After Hollande who managed to make blancmange appear colourful and exotic this is not exactly hard.
I would greatly welcome anybody being able to rationalise why the French elected Hollande because it was entirely obvious what he would deliver before he was elected. Perhaps it was due to trying to avoid reforms, perhaps that is Le Pen's attraction, she too will not undertake the reforms needed, nor will Marcon in reality because he has no party structure. Thus in a few years France will be deeper in it which will do nobody any good Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
Who is Marine Le Pen? She is the hope, the light, the good, the decent, and the future of France. She is the only future France actually has. Read more
Comment Commented Steve Hurst
France has a 20% disadvantage versus Germany, is locked in the euro so cannot devalue currency, appears unable to reform at the necessary level. Considerable pain and leaving the euro looks to be the likeliest outcome. However leads France out of the euro and into 20% devaluation will be burnt at the stake like Joan of Arc Read more
Comment Commented Peter Schaeffer
TB, Le Pen is literally the only future France has because her opponent does not believe in France. Quotes from Macron.
"There is not a French culture"
"We are Europe, we are Brussels, we wanted it and we need it" Read more
Comment Commented Tim Bowler
Peter, let us hope you are wrong in saying that Marine Le Pen is the only future France has - otherwise the country really is in trouble..... Read more
Comment Commented M M
Peter, one wonders whom has got the largest followings..St Theresa, St Angela or St Mary? Read more
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