发自伦敦——就在不久前，在冲突地区工作又能受到保护的只有那些为财力雄厚（且主要是西方）新闻机构工作的记者。这些记者会参加由前特种部队人员执教的昂贵课程以便在敌对环境中活动，还会配备防弹衣，头盔和急救包。



但其他地方的记者很少能受益于这种安全文化。从墨西哥，巴西到巴基斯坦，索马里，经常有记者遭到谋杀并最终不了了之。而通常情况下，当传递某一新闻的信使被捂住了嘴时，这个新闻也会是同等下场。

在过去15年中，国际新闻安全研究所一直在整理因工遇难的记者名单，并因此得出了令人震惊的发现：每十名遇难记者中往往有九名是在本国执行采访任务时身亡。还有许多记者被迫逃离自己的住所，工作岗位和国家；而那些留下来的人常常会对自身安全忧虑不已。

在腐败政权或军人集团想要控制信息流动的地方，记者长期以来都冒着被绑架或杀害的危险。但近年来这一威胁变得如此之大，以致某些国家已经沦为了国际媒体组织的禁地。

西方记者在出国报道战区新闻时是会提前意识到各类风险的。但如今他们在本国也会面临类似的危险。只要记者是在工作（无论在线上还是线下），他们都得留意比以往任何时候更多的身体，心理和数字风险。

恐怖袭击事件以意想不到的方式影响了新闻机构，尤其是在欧洲。那些首先到达曼彻斯特体育馆爆炸或巴黎巴塔克兰音乐厅大屠杀现场的记者们既没有接受过应付这类事件的体能训练，也未能在情绪上准备好去报道一个会将他们暴露于一定程度精神创伤的新闻事件。

为了应对这些事件，一些新闻编辑部已经开始准备如果国内恐怖袭击直接影响其运作时的应对预案。包括英国广播公司，荷兰公共服务广播公和和欧洲其他媒体在内的组织机构都制订了记者报道家乡城市或直接针对媒体本部的事件时的行动计划。

除了子弹和炸弹之外，记者也面临着越来越多的本土心理威胁。 7月份，由笔者与其他研究人员为国际新闻安全研究所共同撰写的一份报告将这类威胁定名为“道德伤害”。这份由牛津大学路透新闻学研究所发表的报告审视了欧洲近期难民危机对媒体报道者的影响。我们发现，报道心理创伤性故事可能会对报道者的精神健康产生深远的影响。

我们的研究指出，当事件“超越个人道德和价值观或行为准则”时，会令报道者产生压倒性的内疚和无助感。为了防范道德伤害的风险，我们强调了教育的重要性，解释说“记者需要了解到这是个‘新’领域，也是记者这一行业精神图景的一部分。”我们的报告还建议各媒体机构应该为那些需要的人提供支持，同时考虑到每个人都会对创伤有着不同的回应和复原方式。



在美国，记者面临另一种心理威胁：本国政府的骚扰。虽然新闻工作者受到美国宪法第一修正案的保护，但美国总统特朗普仍然时常用自己的社交媒体欺侮平台来诋毁整个新闻媒体。特朗普对自由言论的蔑视跟土耳其，菲律宾等国的独裁政府���出一辙，而在那些国家记者被拘留，监禁和骚扰的不在少数。



记者在网络也越来越脆弱，匿名性滋生出了一种散布谣言和骚扰的文化。首当其冲遭遇这些网络袭击的是女性记者，而这些攻击可以迅速升级为性暴力威胁。许多记者因此对社交媒体敬而远之，而其他人则彻底离开了新闻行业。

这个世界对于记者而言是一个危险的地方，而这也正是我们必须尽全力保护他们的原因。新闻工作的重要性也从未如此重要。在今天这个嘈杂，混乱且多渠道，将“假消息”作为事实贩售的新闻图景中，我们比以往任何时候都需要实话实说，分析严谨且负责任的报告。

自由的新闻界能提供真相，让权力问责，并揭露出那些对自由和正义的威胁。但如果连新闻界的成员都无法保证自己的安全，新闻就永远无法实现自由。