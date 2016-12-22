Как инвестировать в мире с закрытыми границами

КЕМБРИДЖ (США) – Инвесторы, как астрономы или антропологи, полагаются на интеллектуальные модели, чтобы понять сложную вселенную, определиться с первоочередными решениями, установить приоритеты для будущих исследований. Но всё чаще необычные события вынуждают нас переоценивать всё, что, как мы полагали, мы хорошо знаем. Это может быть чёрная дыра. Это может быть странная окаменелость. Или это может быть политическая встряска – референдум о Брексите в Великобритании или избрание Дональда Трампа президентом США.
По мере того как нынешний бурный год подходит к концу, испытывающие головокружение глобальные рынки продолжают ставить новые рекорды. Но это не должно отвлекать инвесторов. В 2017 году им придётся переоценить работу глобальной экономики, и соответствующим образом откалибровать оценку всех акций и облигаций, представленных на рынке, ведь, даже если часть рыночных фундаментальных факторов осталась неизменной, многие другие явно изменились.
На протяжении, по меньшей мере, двух десятилетий большинство инвесторов соглашалось с консенсусным мнением экономистов и политологов о том, что мир становится меньше, при этом степень его интегрированности растёт. Благодаря подъёму Китая и Индии, треть населения планеты внезапно превратилась в работников и потребителей глобальной экономики. А новые технологии обеспечили дешёвую связь, передовую робототехнику и возрастающие возможности анализа данных, позволяющие компаниям сокращать объёмы товарных запасов и лучше интегрировать цепочки поставок.
Тем временем, политические лидеры постепенно создавали регулирование и торговые режимы, которые помогали ликвидировать таможенные пошлины, упрощать пересечение границ, открывать привлекательные новые рынки. Хорошими были компании, которые пытались воспользоваться этими новыми возможностями, при этом инвесторы искали акции тех фирм, которые выглядели в этом смысле наиболее перспективными.
По данным Всемирной торговой организации, с 1995 года объёмы экспорта товаров и коммерческих услуг в мире выросли в четыре раза. Когда после финансового кризиса 2008 года объёмы международной торговли начали падать, большинство политиков, опираясь именно на эти прежние тенденции, решили, что восстановить рост экономики помогут новые торговые соглашения. В частности, администрация президента США Барака Обамы задумала создать огромную зону свободной торговли, включающую страны Азии и Европы. Благодаря двум крупным торговым соглашения, к заключению которых она стремилась (Транс-Тихоокеанское партнёрство с 12 странами, а также Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрство), США оказались бы в центре интегрированного рынка, объединяющего две три глобальной экономики.
Однако эти надежды угасли, когда популистские движения в странах Запада, опирающиеся на народное недовольство зарождающимся мировым порядком, добились успеха на выборах. С тех пор как радикальная, выступающая против истеблишмента партия «Сириза» победила в Греции два год назад, избирателям, кажется, всё больше нравится идея национальных правительств, противостоящих наднациональным и многосторонним организациям, подобным Европейской комиссии и Международному валютному фонду.
Референдум о Брексите многие наблюдатели тоже интерпретируют как попытку восстановления контроля над национальными границами. Что касается причин, которые привели к победе Трампа, то историки будут спорить об этом даже после окончания его президентского срока, но уже сейчас понятно, что многие из его сторонников точно также хотят, чтобы Америка закрыла двери, пополнила закрома и начала полагаться на себя, а не на иностранных друзей.
В совокупности все эти политические события (а также уверенная поступь сил, выступающих против истеблишмента, во Франции и Германии, где выборы пройдут в наступающем году) будут сдерживать дальнейшую глобальную экономическую и политическую интеграцию, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Государства мира будут теперь избегать крупных торговых соглашений, а их стремление к международной гармонизации внутреннего регулирования ослабнет. Компании, работающие на международных рынках, столкнутся вскоре с ростом издержек, потому что перемещать товары через границы и нанимать иностранных работников станет всё труднее; инвесторы, вложившиеся в эти компании, могут ожидать снижения доходности.
Даже умеренная стычка между США и Мексикой по вопросам торговли может обойтись крайне дорого, например, автопроизводителям, потому что сейчас в ходе производственного процесса некоторые из автокомпонентов пересекают американскую границу восемь раз. И если Boeing ещё не занялся наведением порядка в своей гигантской глобальной цепочке поставок, созданной для выпуска самолётов Dreamliner, сейчас он, наверное, спешит сделать это как можно скорее.
Избиратели хотят ограничить международное передвижение товаров, услуг и людей, а значит, компаниям придётся перейти к новой модели бизнеса, которая предполагает создание дублирующих структур внутри стран. Между тем, инвесторам придётся искать акции таких компаний, которым для получения прибыли требуется минимальное пересечение границ, или же таких, которые могут продолжать генерировать прибыль, даже несмотря на рост протекционистских препятствий. В итоге, рынки будут премировать те компании, которые способны спорить с властями и лавировать в условиях противоречивого регулирования, вместо тех, которые способны повышать производительность и открывать новые рынки.
Впрочем, эта новая модель не сможет игнорировать важные силы, на которые опиралась старая модель, в первую очередь, силы глобализации и технологических инноваций: протест избирателей их не остановит. В современной глобальной экономике очередной значимый скачок в производительности будет сделан компаниями, занятыми анализом данных о потребителях и производственных цепочках в крупных масштабах. Компании, у которых это будет хорошо получаться, смогут создавать товары лучше и по более низкой цене. Впрочем, они добьются серьёзных успехов, только если смогут сравнивать данные в разных странах и юрисдикциях. В то же время, непоколебимая логика развития Интернета, а также робототехники, повышающей производительность, и разделения труда, которое впервые описал ещё Адам Смит, будет заставлять правительства сотрудничать.
Мудрые инвесторы будут искать компании, способные выстоять в условиях нынешнего популистского бунта против глобализации и при этом воспользоваться новыми экономическими и технологическими тенденциями. Они будут использовать более сложные методы анализа, подходящие для нынешних более сложных времён. Но, как хорошие астрономы или антропологи, успешные инвесторы сумеют выявить правильные модели в море противоречивых данных.
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Comment Commented Mauricio Duran-Loriga
Changes and transformation are inevitable. Accepting the perpetual path of evolution takes away a huge dose of the much needed adaptative skills. Betting perennially on the good old establishment is siding with the losers's corner.
Human demographics have already become the most destabilizing factor for the human race. I believe the best rewards to be awarded by savvy investors will come from correctly identifying demographic trends both globally and locally. The elephant is in the china shop. Read more
Comment Commented M M
There is no escape from the current revolts in the EU and the US which was preceded and overridden by the Arab Spring. The western countries have become over regulated and it has become too expensive to hire and offer work to full time employees. The western countries must change their model of governance and it is up to the investors to force this change since any change will not come from the current generation of politicians or of their advisers. If retrenchment does happen in the west, one would be looking at decades of slow growth and instability across the board. Read more
Comment Commented Steve Hurst
PS M M
UK A&E occupants are 80% over 65 yr olds in the summer and 90% in the winter just to give you an indication of the NHS problem Read more
Comment Commented Steve Hurst
@M M
Why. Myopic accountants, inept judgement
Ageing demographic has long gestation period (pun)
(UK current demographic not too bad due to EU citizen movement. EU migration leaves demographic problems in Eastern EU which is why it is so bizarre they demand it)
BTW The UK domestic pension crisis due to demographic trends was first aired in the 70's and nothing was done until just a few years ago. Reality is not a popular option with pols
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Comment Commented M M
Steve, if demography is the problem and migration is part of the problem, why did politicians imposed austerity on the population or the citizenry for the last 8years? These austerity measures have contributed in the shortfall of new births in the west, people have exhausted their borrowing limits, are unable to find proper jobs or make a descen living instead they were asked to fund new comers who are aliens to their culture. The last 8 years have been utterly mismanaged, 8 generations in the wilderness. Read more
Comment Commented Steve Hurst
@M M
The problem is demographic MM, an ageing demographic (and associated welfare costs) in the West (reproduction rate 1.9) and burgeoning population growth in developing economies (and associated unemployment) - with a reproduction rate of 6,7+. There is a high likelihood of a humanitarian disaster in developing economies and migration like nothing seen yet unless we are very lucky. You simply cannot drop wages in the West low enough to compensate for the problem and the taxation levels in the West are needed for welfare and social care. The West is due a crisis but it will be tax revenue based, ie service provision. Those are the 'reliable patterns in a sea of crosscutting evidence'. Astronomy and anthropology LOL Read more
Comment Commented Steve Hurst
I love the presentation that investment decisions are in the main rational when clearly many are not. That is the central reason differential gain can made in false markets Read more
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