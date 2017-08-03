Повысить роль гуманитарных организаций Африки

НАЙРОБИ – Масштаб человеческих страданий в поражённом засухой Сомали практически невозможно описать. Трудно подобрать слова, чтобы передать всё опустошение и нищету, которые охватили эту страну, переживающую сейчас затяжной период рекордно низкого уровня осадков. Я видела, как стада истощённого скота падают замертво в пыль, – это будущее сомалийцев исчезало прямо у них на глазах.

Но хотя слова не могут справедливо передать масштаб этого кризиса, они могут помочь миру дать на него правильный ответ. В этой связи позвольте мне обойтись без экивоков: если международное сообщество не изменит свои подходы к порядку предоставления помощи Африке, все эти страдания будут продолжаться.

Нынешняя катастрофа в Сомали не уникальна. Миллионы африканцев в дюжине с лишним стран испытывают сейчас аналогичные проблемы, поскольку пропавшие урожаи и беспрерывные конфликты привели к серьёзному недостатку продовольствия. По некоторым оценкам, в первой половине 2017 года восточноафриканские фермеры потеряли до 60% домашнего скота, а это их главный источник дохода. На фоне таких ошеломляющих лишений я чувствую гнев даже больше, чем огорчение.

Мир тоже должен почувствовать этот гнев. Ведь так много гордых, достойных людей остались без источников существования, им приходится рассчитывать на один скудный паёк в день (а иногда у них нет и этого). Но что ещё хуже, всех этих трагедий можно было избежать; мы знали, что кризис наступит.

Засуха и голод – это бедствия замедленного действия, при адекватном планировании и достаточных ресурсах их можно предотвратить. Но вновь и вновь гуманитарной помощи Африке оказывается недостаточно. Так произошло в Сомали в 2011 и 2012 годах, в Нигере в 2005 году, в Эфиопии в 1980-х. Тогда, как и сейчас, дефицит продовольствия предсказывался задолго до появления первых признаков голода. Однако все эти предупреждения не помогли организовать эффективный мировой ответ.

Я врач, поэтому очень хорошо знаю, как страдают африканцы, а особенно маленькие дети, кормящие и будущие матери, от голода, некачественного питания, холеры и другие болезней, связанных с засухой. Влияние голода на физическое и ментальное здоровье может оказаться необратимым, зачастую люди оказываются в плену бедности на всю жизнь. Мы должны изменить эту тенденцию до того, как начнётся очередной кризис, превратив наш гнев в действия.

Прежде всего, сообщество организаций помощи должно умнее подходит к тому, как оно просит и распределяет ресурсы, в том числе продовольствие и финансирование. Гуманитарные организации, подобные моей, всегда работают с ограниченными людскими и финансовыми ресурсами. Ожидается, что они будут делать больше с меньшим. Но не пришло ли время делать больше с бóльшим? По оценкам ООН, в этом году Сомали, Нигерии, Йемену и Южному Судану понадобится в общей сложности $6,3 млрд, чтобы избежать массового голода. Хотя прошло уже полгода, на сегодня собрана лишь треть этой суммы.

Кроме того, и, наверное, это самое важное, международные организации, предоставляющие помощь, должны пересмотреть свои методы – как и с кем они работают. Необходимо делать больший акцент на долговременных решениях, а это значит, что надо теснее работать с местными партнёрами. Идея не новая, но пока что не реализованная.

Местные организации лучше позиционированы, чтобы достичь самых уязвимых, маргинальных членов любого сообщества. Сильные местные организации критически важны для поддержания предоставляемых услуг после того, как международные агентства помощи переключат своё внимание на какие-то другие страны. Но местным участникам процесса необходимы ресурсы и возможность играть лидирующую роль.

К сожалению, сегодня лишь незначительная часть международного финансовой помощи в чрезвычайных ситуациях поступает напрямую местным агентствам. Хуже того, предоставляется очень мало целевой поддержки, помогающей этим местным организациям развиваться и достигать зрелости. Из-за этих недостатков международные организации часто сталкиваются с затруднениями при делегировании ответственности, после того как наиболее срочные нужды были удовлетворены.

Когда местные организации получают возможность играть лидирующую роль, результаты их работы оказываются выдающимися. Например, Сомалийское общество Красного Полумесяца создало десятки мобильных клиник, способных оказывать помощь наиболее уязвимому населению страны. Общество Красного Полумесяца работает в зонах нестабильности и насилия, которые часто находятся вне сферы действия государственных служб здравоохранения; оно помогает снизить остроту проблем с недостатком питания или вспышками холеры.

Но самое главное, после того как чрезвычайная ситуация миновала, созданные мощности на местах сохраняются. Благодаря финансированию и тренингам, которые предоставляет моя организация и ряд других, Сомалийский Красный Полумесяц будет на регулярной основе оказывать помощь здоровью матерей и детей, проводить программы вакцинации, заниматься амбулаторным обслуживанием пациентов и другими формами медицинской помощи, опираясь на силы местных сообществ. Это лишь один из примеров той позитивной роли, которую местные гуманитарные организации способны играть, получив достаточно полномочий.

Изменить парадигму мировой гуманитарной помощи будет не просто; изменения такого масштаба никогда не бывают простыми. Но альтернатива – замкнутый круг голода, болезней и ненужных смертей – неприемлема. От страданий Африки многие в ужасе немеют. Но именно поэтому наши действия должны звучать громче, чем слова.