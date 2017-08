Reforçar a capacidade dos intervenientes humanitários de África

Fatoumata Nafo-Traoré is Regional Director for Africa for the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies.

NAIROBI - A escala do sofrimento humano que existe actualmente na Somália em virtude da seca é praticamente indescritível. É difícil encontrar palavras capazes de transmitir a devastação e a miséria que assolam o país, que atravessa agora um período prolongado de chuvas que atingem os níveis mais baixos de sempre. Vi animais definharem, sem vida, no solo poeirento, e estava presente quando o futuro das pessoas se desvaneceu diante dos seus olhos.

No entanto, embora as palavras não possam fazer justiça à magnitude da crise, podem orientar a resposta do mundo. E a este respeito, permitam-me que seja inequívoco: a menos que a comunidade internacional reveja a sua abordagem no que diz respeito à prestação de ajuda em África, o ciclo de sofrimento continuará.

A actual catástrofe da Somália não é um caso isolado. Milhões de africanos, em mais de uma dúzia de países, enfrentam lutas semelhantes, já que o fracasso das colheitas e o conflito persistente geram uma grave insegurança alimentar. Em algumas estimativas, os agricultores da África Oriental perderam até 60% dos seus animais – a sua principal fonte de rendimentos - no primeiro semestre de 2017. Perante dificuldades tão avassaladoras, estou mais zangado do que triste.

O mundo também deveria estar zangado. Muitas pessoas honradas e dignas foram despojadas dos seus meios de subsistência e forçadas a depender de uma pequena refeição por dia, ou mesmo nenhuma. O que é pior, estas tragédias eram evitáveis; sabíamos que estas crises estavam a aproximar-se.

A seca e a fome são calamidades lentas que, com o planeamento adequado e recursos suficientes, podem ser evitadas. Contudo, recorrentemente, a assistência humanitária em África foi reduzida, como aconteceu na Somália em 2011 e 2012; no Níger em 2005 e na Etiópia durante a década de 1980. Nessas alturas, tal como agora, previu-se a insegurança alimentar muito antes de as primeiras angústias da fome se fazerem sentir. Mas os alertas não produziram uma resposta global efectiva.

Como médico, estou plenamente consciente de como a fome, a desnutrição, a cólera e outras doenças relacionadas com a seca afectam a população africana, especialmente as crianças pequenas, os lactentes e as mulheres grávidas. Os efeitos da fome na saúde física e mental podem ser irreversíveis e, muitas vezes, mantêm as pessoas presas a uma vida de pobreza. É necessário alterar esta trajetória antes que surja a próxima crise, convertendo a raiva em acção.

Para começar, a comunidade de ajuda deve ser mais inteligente quanto à forma de solicitar e afectar recursos como alimentos e financiamento. As organizações humanitárias, como a minha, sempre funcionaram com recursos humanos e financeiros limitados, esperando-se que fizessem mais com menos. Contudo, não será chegado o momento de fazer mais com mais? As Nações Unidas calculam que a Somália, a Nigéria, o Iémen e o Sudão do Sul necessitarão de um montante total de 6,3 mil milhões de dólares este ano para evitar a fome generalizada. Até ao momento, tendo-se passado já metade do ano, apenas se conseguiu reunir cerca de um terço dessa verba.

Além disso, e talvez o mais importante, as organizações de ajuda internacional devem repensar a forma como trabalham e com quem o fazem. É necessário colocar mais ênfase na criação de soluções duradouras, o que significa trabalhar em colaboração mais estreita com parceiros locais no terreno. Esta ideia não é nova, mas é uma solução que ainda não foi adoptada.

Os intervenientes locais estão melhor posicionados para alcançar os membros mais vulneráveis e marginalizados de qualquer comunidade. É fundamental contar com intervenientes locais fortes para sustentar os serviços muito tempo depois de as agências de ajuda multinacionais voltarem a sua atenção para outros locais. O que faz falta aos eleitores no terreno são os recursos e a capacidade de assumir a liderança.

Infelizmente, de momento, apenas uma fracção do financiamento de emergência internacional vai directo para as agências locais. O que é pior é a escassez de apoio específico disponível para ajudar as organizações locais a crescer e a amadurecer. Devido a tais deficiências, as organizações multinacionais muitas vezes têm dificuldade em passar o testemunho das responsabilidades uma vez atendidas as necessidades mais prementes.

Quando os intervenientes locais são apoiados em papéis de liderança, os resultados são excepcionais. Na Somália, por exemplo, a Sociedade do Crescente Vermelho da Somália estabeleceu dezenas de clínicas de saúde móveis capazes de servir algumas das populações mais vulneráveis do país. O Crescente Vermelho, que actua em áreas de instabilidade e violência que muitas vezes estão fora dos limites dos serviços de saúde estatais, ajudou a reduzir a gravidade da desnutrição e das situações de emergência associadas à cólera.

E o melhor: quando tais emergências diminuem, a capacidade local permanece. Graças ao financiamento e à formação proporcionados pela minha organização e outras, o Crescente Vermelho da Somália prestará apoio contínuo à saúde materna e infantil, programas de vacinação, ambulatórios e outras formas de cuidados de saúde de base comunitária. Este é apenas um exemplo do papel positivo que os intervenientes humanitários locais podem desempenhar quando estão totalmente capacitados.

Não será fácil mudar o paradigma humanitário global; uma mudança a esta escala nunca o é. No entanto, a alternativa - um ciclo interminável de fome, doença e mortes desnecessárias - é inaceitável. O sofrimento de África deixou muita gente atónita. É por isso que as nossas acções devem falar mais alto do que as palavras.