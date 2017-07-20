Содействие Арабскому предпринимательству

ВАШИНГТОН, округ Колумбия – на Ближнем Востоке и в странах Северной Африки (MENA) появляются технологические хабы. Независимо от того, находятся они в Beirut Digital District или кампусе GrEEk в Каире, наиболее блестящие умы Ближнего Востока претворяют инновационные идеи в рыночную продукцию.

Когда два месяца назад я посетил Beirut Digital District, а перед этим стартап хаб GrEEK Campus, чувствовался оптимизм – и не небезосновательно. В регионе, который после Арабской Весны изо всех сил пытался найти свою экономическую базу, идеи предпринимательства, которые были усовершенствованы в таких инкубаторах как эти, держат в своих руках ключи к будущему региона.

Стартапы повсюду способствуют созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности, повышению производительности и экономическому росту, а также помогают сократить бедность и бороться с изменением климата. И когда новые энергичные компании приносят инновационные продукты и услуги на неосвоенные рынки, они способствуют позитивному вкладу в развитие частного сектора.

В регионе MENA несколько успешных стартапов уже делают это и многое другое. Одним из примеров является Souq.com, интернет-магазин, базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, который был приобретен в марте компанией Amazon. Souq привел к революции в области электронной торговли в регионе, которая задействовала трансграничную торговлю и улучшила потребительский выбор.

В Египте Fawry разработала совершенно новую электронную платежную систему, которая освободила потребителей и предприятия от использования наличных денег. Более 20 миллионов египтян, включая многих владельцев малого бизнеса, теперь пользуются услугой, которая ежедневно обрабатывает 1,5 миллиона платежей.

Регион нуждается в большем количестве таких частных предпринимателей. К сожалению, в настоящий момент неблагоприятная бизнес-среда и нормативно-правовые условия подавляют экосистему стартапов.

Несмотря на преимущества, которые небольшие компании приносят потребителям и экономике региона, начинающие предприниматели слишком часто полагаются сами на себя. Например, большинство новых предприятий в станах MENA не могут получить доступ к кредитам, необходимым для расширения или найма рабочей силы. В регионе насчитывается 23 миллиона малых и средних предприятий (МСП), на которые приходится примерно 90% частного сектора, но МСП получают всего 8% от общего объема банковских кредитов. А испытывающие нехватку капитала предприниматели имеют весьма ограниченный выбор; несмотря на растущее число акселераторов и посевных фондов в регионе, рынок венчурного капитала, по-прежнему остается неразвитым.

Даже хорошо финансируемые предприниматели сталкиваются с препятствиями на пути роста, часто из-за отсутствия опыта. Практически отсутствует формальное образование для новых предпринимателей, и всего несколько сетей поддерживают стартапы. Гендерная предвзятость, также является ограничивающим фактором; почти каждая экономика стран MENA не дает возможности женщинам, как сотрудникам, так и руководителям обладать полноценными правами.

Но можно многое сделать для того, чтобы больше стартапов в регионе смогли сделать скачок от хорошей идеи к успешному бизнесу. Для начала, странам необходимо реформировать свои законы о банкротстве. Стартапы рискуют, но существующие правила затрудняют ликвидацию компаний, сдерживая потенциальных кредиторов и увеличивая стоимость долга. Важной частью этих реформ является отмена тюремного заключения за банкротство, не уличенное в мошенничестве, которое остается реальной угрозой для владельцев малого бизнеса во всем регионе.

Более того, во многих странах приняты законы о труде, которые затрудняют трудоустройство и увольнение персонала. Мобильность сотрудников, также погрязла в бюрократии и дорогостоящих документах. Решение обеих проблем помогло бы стартапам испытывающим нехватку денежных средств использовать каждый доллар.

Наконец, страны должны пересмотреть ограничения на иностранную собственность и укрепить законы об интеллектуальной собственности, чтобы защитить предпринимательские инновации, достигнутые с таким трудом. Это способствовало бы увеличению инвестиций в регион.

Предприниматели стимулируют экономический рост способами, выходящими далеко за рамки онлайн-продаж и решений на основе электронных платежей. Создание рабочих мест является одним из важнейших вкладов, которые они делают. Почти каждый третий молодой человек в регионе является безработным, а те, у кого есть работа, чаще всего работают в государственном секторе, который является крупнейшим работодателем в Арабском мире. В государствах Персидского залива, Египте, Ираке, Иордании и Тунисе государственные рабочие места составляют неустойчиво высокие 60-80% формальной занятости.

Правительствам необходимо пересмотреть этот баланс и принять реформы, которые откроют потенциал частного бизнеса для роста и привлечения большего числа сотрудников. Глобальные учреждения по финансированию развития, такие как Группа Всемирного банка, которая включает мое подразделение, Международную финансовую корпорацию (МФК), могут стать связующим звеном между правительствами и частным сектором.

Ядром стратегии МФК является помощь в развитии новых рынков в странах с низким и средним уровнем доходов, путем поощрения частного участия в экономике, которое часто находится под контролем государства. В мае, МФК совместно со Всемирным экономическим форумом собрала 100 наиболее перспективных стартапов из Арабского мира, с целью начать устранение узких мест, которые душат предпринимательство. Со временем подобные компании будут обеспечивать устойчивый экономический рост в регионе и создадут возможности для трудоустройства миллионов людей.

Это то будущее, которое Арабские новаторы, как и те, которых я встретил на Всемирном экономическом форуме в Иордании, считают возможным. Наша работа, как советников по глобальному развитию, заключается в том, чтобы помочь им это реализовать.