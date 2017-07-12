Быстрее, чем летящий конгрессмен

ЛОНДОН – Это птица! Это самолет! Нет, это политик-супермен. Вот только, в отличие от героя мультфильма, политик-супермен, придя к власти, скорее всего, положения не спасет.
Появление таких лидеров – относительно новое явление, придающее политике на Западе новый облик. Сегодня его главными воплощениями являются два очень непохожих президента: Эммануэль Макрон во Франции и Дональд Трамп в Соединенных Штатах.
Еще несколько десятилетий назад демократическим лидерам приходилось подниматься по избирательной лестнице, ступенька за ступенькой, попутно обучаясь тому, как апеллировать к широким массам, произносить речи экспромтом и требовать присутствия рабочего большинства. В США это означало, что практически все президенты до этого были либо конгрессменами, либо губернаторами штатов. Единственным исключением был Дуайт Эйзенхауэр, которому опыт генерала действующей армии заменял опыт политический.
В Европе французские политики поднимались по парламентской лестнице в Четвертой республике и могли претендовать на пост президента в Пятой. Немецкие лидеры со времен Второй мировой войны поднимались к власти через государственные и федеральные политические структуры. В Италии после войны лидерам приходилось прокладывать курс в запутанном политическом лабиринте, созданном ныне не существующими христианскими демократами. Даже в России лидеры двигались вверх по партийной или государственной иерархии.
Конечно, у политических партий всегда были свои «искатели талантов», отслеживающие людей с исключительным лидерским потенциалом. Но даже столь быстро поднявшийся до вершин политик, как британский премьер-министр Джон Мейджор, был заместителем министра социальных служб, министром иностранных дел и канцлером казначейства, прежде чем занял пост премьер-министра.
Ситуация начала меняться с приходом к власти Тони Блэра. Блэр был парламентарием и успешно справлялся с обязанностями представителя Лейбористской партии по внутренним вопросам. Но после неожиданной смерти своего наставника, умелого политика и лидера лейбористской партии Джона Смита, он немедленно вознесся на вершину, как будто это было его священным правом. А позднее Дэвид Кэмерон был избран лидером Консервативной партии, отработав только один срок в парламенте.
В США еще одним таким «быстрым» политиком был предшественник Трампа, Барак Обама. В 2004 году относительно неизвестный тогда сенатор от штата Иллинойс произнес зажигательную речь на Демократической национальной конвенции. Четыре года спустя он оказался в Белом доме.
Сам же Трамп взлетел на вершину вообще со скоростью ракеты. Чуть больше чем за год Трамп, словно бы в насмешку над истэблишментом Республиканской партии, превратился из ведущего телевизионных реалити-шоу и склонного к саморекламе строительного магната в лидера самой могущественной страны мира.
Самым схожим прецедентом для Трампа, вероятно, является бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который был известным медиамагнатом, прежде чем принял решение воспользоваться распадом послевоенной партийной системы Италии в начале 1990-х годов для создания своего политического движения. Другой итальянский политик-супермен, Маттео Рензи, также взлетел на вершину подобно метеору, став премьер-министром, притом что никогда не был ни депутатом, ни должностным лицом национального уровня, ни организатором политической коалиции.
Наконец, есть Макрон, который был банкиром и (недолго) министром экономики, и до последних выборов никогда не утруждал себя рутиной демократической политики. Без поддержки со стороны организованной партии – как и Берлускони, Макрон создал свое собственное движение – он поднялся из относительной неизвестности до поста президента Республики за несколько месяцев.
Очевидно, что политики-супермены не являются приверженцами определенной идеологии и не воплощают собой определенный тип внешности. К тому же росту каждого из них содействовали определенные факторы. Кэмерона поддерживали заинтересованные финансовые круги, решившие возродить Консервативную партию. Опыт Трампа в бизнесе и статус «человека со стороны» помогли ему апеллировать к тем, кто недавно многое потерял.
Но у этих лидеров все же есть некоторые общие черты, в первую очередь использование современных средств массовой информации. До двадцатого века лидеры были отстраненными фигурами, редко вступавшими в прямой контакт с массами. Затем наступила эпоха ораторов, когда такие фигуры, как Дэвид Ллойд Джордж и Рамсей Макдональд, выступали напрямую перед большими толпами. Лидеры от Адольфа Гитлера до Уинстона Черчилля делали то же самое, только с помощью микрофона.
С появлением телевидения возникла необходимость подавать себя в более личном и скромном свете – что блестяще ухватил Джон Ф. Кеннеди, – и телевидение помогало как никогда, вплоть до момента молниеносной победы общественного дискурса и общественного сознания. Блэр и Кэмерон, возможно, не были хорошими ораторами, но они знали, как подать себя по телевидению. Обама умело сочетал ораторское искусство с расслабленной манерой, оптимальной для телевидения.
Когда Трампу не хватает ораторских навыков, он компенсирует их способностью манипулировать аудиторией, и его любимым инструментом связи с массами стал Twitter. Рензи и Макрон – мастера броских изречений.
Конечно, для создания правильного телевизионного образа требуются определенные усилия. Трамп обхаживал Руперта Мердока, то же самое делал и Блэр, и, в меньшей степени, Кэмерон. Макрон усердно продвигал интересы французских СМИ. Компании, принадлежащие Берлускони, доминировали в итальянском эфире.
Но у политиков-суперменов есть еще одна, более тревожная общая черта: они, как правило, терпят крах, в основном из-за недостатка политического мастерства. Блэр не смог примирить свои неоконсервативные принципы с принципами собственной партии – апофеозом чего стала его поддержка войны в Ираке под руководством США, с катастрофическими последствиями. Отчаянное стремление Кэмерона получить голоса побудило его объявить референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе, в результате которого он был вынужден уйти в отставку.
Правление Рензи тоже окончилось схожим образом: связывая свою политическую судьбу с референдумом по столь необходимым конституционным реформам, он превратил голосование в оценку своего правления. Беспомощность же Трампа была очевидна с первого дня, а это подрывало доверие союзников США и мешало республиканцам проводить в жизнь свои планы.
Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Макрон, – заручившийся поддержкой твердого большинства во французском Национальном собрании, – избежать такой судьбы, или же он станет еще одним доказательством того, что умение ладить со СМИ не заменит опыта политических баталий.
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Comment Commented Steve Hurst
All you are seeing is the disenfranchised voter grasping at somebody who they feel however fleetingly will help them. When they dont deliver then the gravity of the situation takes over and they fall to Earth rapidly. The common feature is the spin delivered to get elected and the utilisation of the media. Hitler was the first politician to use rapid transport to conduct a whistle stop tour of the countryside (by air), now it has moved onto the speed of light with the internet - with Obama who broke new ground and Trump with his tweeting as a follow-on. As the implementation time on policy, if a real policy even exists, has to deal with a faster and faster political situation due to the rapid communication the chances of political failure rise accordingly. Supposedly simple answers to complex issues usually have implementation problems on the ground eg Trumps Wall and the UK Brexit. I can see no reason why Macron - who used polls and research to identify what voters wanted and then modeled himself to that - can succeed but wish France well, they will
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