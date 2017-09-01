Загнать в бутылку Джини Индонезии

ДЖАКАРТА – Когда в 1945 году Индонезия провозгласила свою независимость от голландской власти, основатель страны – Сукарно – призвал народ построить страну, которая была бы «сильной» и всегда единой. Эта мантра – единство и сила – помогла определить будущее страны, в том числе её подходы к экономическому развитию. На протяжении большей части ранней истории Индонезии уравнительное распределение богатств и активов в стране заметно выделяло её среди соседей.

Но спустя семь десятилетий эти традиции равенства потускнели. Если Индонезия хочет и дальше оставаться экономически одной из самых сильных стран Азии, крайне важно, чтобы её нынешнее руководство подтвердило прежнее обязательство сокращать социо-экономические разрывы.

На протяжении большей части 1970-х и 1980-х годов низкий уровень неравенства доходов в Индонезии помогал повышать качество жизни и снижать уровень бедности. В 1970 году, то есть спустя всего 25 лет после обретения страной независимости, она достигла завидных успехов в распределении богатства среди своего разнородного населения, а её индекс Джини, это общепринятый показатель уровня неравенства в доходах, равнялся 0,35 (ноль здесь соответствует максимальному уровню равенству). Для сравнения: в соседней Малайзии коэффициент Джини равнялся тогда 0,50.

На протяжении нескольких десятилетий ситуация в Индонезии оставалась почти неизменной. Однако после Азиатского финансового кризиса 1997 года в странах регионах начал расти разрыв в доходах, причём особенно в Индонезии, где программы социальной защиты едва справлялись с этим ростом неравенства. В этом году коэффициент Джини в Индонезии равен 0,39. Это лишь немногим лучше рекордно высокого уровня, достигнутого в 2014 году: 0,41.

Экономистов, подобных нам, данная тенденция глубоко тревожит. Упорно высокий, растущий уровень неравенства может привести к политической нестабильности и ослабить социальную сплочённость, поэтому крайне важно, чтобы Индонезия занялась этой проблемой. Парадоксально, но здесь может пригодится опыт Малайзии.

В Малайзии неравенство доходов уже перестало быть результатом, в первую очередь, этнической принадлежности или деления на город и село, как это было раньше. Благодаря успешной стратегии перераспределения доходов, реализованной в 1970-х и 1980-х годах, средние подушевые доходы в стране повысились, а уровень бедности резко снизился. Хотя распределение богатства остаётся серьёзной проблемой, коэффициент Джини в Малайзии, начиная с 1970-х годов, медленно снижается. Например, в 2014 году он впервые упал до 0,40 (хотя эта цифра по-прежнему выше среднего показателя в странах ОЭСР).

Тем временем, Индонезия движется в обратном направлении. Здесь наблюдается не только один из самых высоких в мире уровень неравенства богатства, но и глубокие региональные различия. Более бедные восточные провинции страны, чья история полна этнических конфликтов, отстают от остальной страны по показателям уровня человеческого развития, по качеству инфраструктуры и доступности образования. Несмотря на общий прогресс в стране, на её востоке серьёзной проблемой по-прежнему является нехватка продовольствия и плохое питание детей. Иными словами, нас беспокоит не просто проблема распределения доходов в Индонезии, но и то, что доступ к системе здравоохранения, к образованию и социальным услугам стал менее равным.

Наши тревоги многие разделяют. В августе учёные, практики и политики со всего мира собрались на Индонезийский форум развития, чтобы обсудить варианты решения проблемы различных форм неравенства, от которых сегодня страдает Индонезия. Эти проблемы сложны, поэтому дискуссии о них фокусировались на необходимости поиска многосторонних решений. Как отметилДжеффри Сакс из Колумбийского университета, увеличение инвестиций в образование, а также реализация более эффективных стратегий перераспределения богатства, являются двумя ключевыми сферами, на которых следует сосредоточиться правительству Индонезии.

Школьные классы – это фундамент устойчивого развития для любой страны. Доступ к образованию является одним из наилучших способов выкарабкаться из бедности и стать экономически продуктивными для молодых людей, которые бедны или находятся в невыгодном положении. К сожалению, государственные школы Индонезии, причём особенно на востоке, с трудом справляются с проблемой прогулов учителей. Дети, которые хотят учиться, не могут учиться, потому что их преподаватели просто не появляются на работе. Расширение доступности образования – это вопрос не только охвата детей школьным обучением, требуется ещё и ответственность, повышение качества услуг.

Впрочем, одной лишь реформы системы образования будет недостаточно для ликвидации разрыва в уровне богатства в Индонезии. Правительству следует рассмотреть стратегии, которые будут предусматривать расширение социальной защиты, увеличение числа программ повышения профессиональной подготовки, перестройку налоговой системы. Во многих странах ОЭСР политика перераспределения доходов, в частности, налоговые льготы и увеличение социальных пособий, помогла снизить уровень неравенства. Если Индонезия хочет добиться выполнения задач, которые поставлены ООН в программе «Цели устойчивого развития» в части, касающейся снижения уровня неравенства к 2030 году, она обязана следовать примеру этих стран.

Есть много причин сохранять надежду. Бамбанг Броджонегоро, министр планирования национального развития Индонезии, помог превратить проблему социального неравенства в ключевой пункт политической повестки дня, в соответствии с указанием президента Джоко Видодо. Через год пройдёт новая встреча участников Индонезийского форума развития, которые смогут оценить достигнутый нами прогресс в борьбе с региональным неравенством.

Совершенно очевидно, что политическая воля, необходимая для восстановления большего равенства в экономике Индонезии, имеется. Если нынешнее руководство сумеет и дальше не отвлекаться от реализации своей программы (так же, как основатели страны были сосредоточены на своей), тогда Индонезия вновь сможет стать примером единства и силы для стран региона.