Нелиберальный Израиль

НЬЮ-ЙОРК – После полувека оккупации палестинской территории Израиль поддается своим самым глубоким этно-центристским импульсам и все чаще отказывается принимать во внимание законно признанные границы. Сегодня Израиль на пути в членство растущего клуба стран нелиберальных демократий, и благодарить за это надо премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

За 11 лет своего пребывания в должности премьер-министра Израиля Нетаньяху изменил коллективный менталитет страны. Он вознес образ изолированного, травмированного «еврея» – всегда враждующего с «иноверцами», не говоря уже об «арабах» – до уровня светского, либерального и глобализированного «израильтянина», задуманного отцами-основателями этой страны.

Сам Нетаньяху – светский, циничный гедонист, против которого все еще продолжается расследование его предполагаемого принятия щедрых незаконных подарков от голливудского магната. Тем не менее он мастерски обладает искусством разыгрывания «еврейской карты» к своей собственной выгоде. В 1996 году его обещание быть «хорошим для евреев» дало возможность выиграть власть. В 2015 году его предупреждение, что евреи должны поторопиться проголосовать за него или же их судьбу будут решать «толпы арабов», которых погонят к избирательным участкам, дало аналогичный результат.

Но так же, как обращение к еврейству побеждает на выборах, оно блокирует переговоры по решению израильско-палестинского конфликта. Требование Нетаньяху, чтобы палестинцы признали Израиль еврейским государством в границах 2014 года, стала последним гвоздем в крышку гроба уже умирающего мирного процесса.

Во многих отношениях политический портрет Нетаньяху совпадает с портретами самых радикальных республиканцев. Его жена однажды похвасталась, что если бы он родился в США, он, возможно, был бы президентом США. Он, вероятно, предпочел бы такую судьбу, в основном из-за громадной власти, которую она бы ему предоставила. Это также позволило бы ему избежать ссор с президентом Бараком Обамой в течение восьми обескураживающих лет.

Теперь, однако, Нетаньяху успокоился в связи с тем, что в Белом доме появился Дональд Трамп, аналогично мыслящий ему республиканец, который практически в каждом вопросе является полярной противоположностью Обамы. Последний американский президент высказывал сочувствие к меньшинствам и иммигрантам; защищал права человека и гражданские права; достиг дипломатического прорыва в отношениях с Ираном; стремился достичь мира в Палестине; и, что являлось самым сложным, предпринимал меры к привлечению к ответственности израильского лидера. Одно из последних действий Обамы как Президента США – воздержаться при голосовании по резолюции Совета Безопасности ООН против строительства на оккупированных Израилем территориях, вместо того чтобы наложить на эту резолюцию вето.

Нетаньяху намного больше предпочитает грубое шарлатанство Трампа профессиональному либерализму Обамы. В действительности Трамп и Нетаньяху имеют очень много общего друг с другом и с другими нелиберальными лидерами, такими как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Все трое высказывают открытую враждебность к основным СМИ как средствам, которые препятствуют обеспечению и консолидированию власти.

Трамп начал, во многих своих выступлениях, «войну со СМИ». Эрдоган, со своей стороны, расправился со свободой печати, арестовав журналистов по обвинениям в их участии в неудавшемся военном перевороте в июле прошлого года. Нетаньяху является исполняющим обязанности министра информации Израиля с конца 2014 года.

Эту логику не трудно разгадать. Предполагается, что СМИ должны привлекать к ответственности органы власти. Поэтому властные структуры пытаются приглушить голос новостных СМИ. Один из способов сделать это – усилить звучание голосов, дающих более приятные альтернативы, такие как Israel Hayom – бесплатная ежедневная газета на иврите, посвященная воспеванию заслуг Нетаньяху.

Цель этой газеты, публикующей информацию в стиле Северной Кореи, не состоит в получении прибыли. В 2014 году Шелдон Адельсон, американский магнат казино, который долго поддерживал Нетаньяху и также помогал финансировать кампанию Трампа, инвестировал приблизительно 50 миллионов долларов США в издание газетыIsrael Hayom, которая потеряла более 250 миллионов долларов США с момента ее запуска в 2007 году. Нетаньяху провел досрочные выборы в 2014 году, чтобы защитить своего глашатая от парламентских законопроектов, которые пытались препятствовать выпуску газеты. Сегодня у этой газеты самый большой тираж в Израиле.

Нетаньяху всегда отрицал, что имел какое-либо отношение к газете Israel Hayom, хотя правдой является то, что он практически ее главный редактор. В каком другом качестве мог бы он обсуждать с владельцем ее главного конкурента, газеты Yedioth Ahronot, возможности сокращения тиража газеты Israel Hayom в обмен на более благоприятное освещение новостей?

Конечно, Нетаньяху не делает всей работы в подталкивании Израиля к нелиберализму, и цензура и запугивание не зарезервированы исключительно для СМИ. Министр просвещения Нафтали Беннетт – председатель Еврейской домашней партии, ключевой союзник в крайне правой коалиции Нетаньяху и главный адвокат присоединения палестинских земель – теперь инструктирует школы и объявляет, что «изучение иудаизма более важно, чем математика и другие науки». Роман, описывающий любовную связь между палестинским мальчиком и еврейской девочкой, был исключен из школьных учебных программ.

Министр юстиции, Айелет Шейкед, также член Еврейской домашней партии, вторая после Беннетта в своем ультра сионистском рвении. Она теперь возглавляет атаку на последний бастион израильской демократии, Верховный Суд, осуждая его за такие действия, как его решение в апреле прошлого года, которым утверждается, что политика Израиля в области природного газа была неконституционной.

Недавно Шейкед одобрила принцип «лояльности при финансировании культуры», что дает возможность правительству финансировать расходы на культуру в зависимости от «лояльности» получателя по отношению к еврейскому государству. Правые группировки, поддерживающие аннексию захваченных земель, получают щедрую поддержку со стороны правительства, а также от иностранных еврейских доноров.

Понятие лояльности используются в качестве оружия не только против творческих работников. Недавно принятый законопроект – явно нацеленный на представителей израильских арабов в Кнессете – позволяет уволить члена Кнессета за нелояльность по отношению к государству. Неправительственные организации, специализирующиеся на правах человека и поддержании мира, тщательно изучаются как иностранные агенты.

Для Израиля демократия всегда была стратегическим активом, потому что демократический Израиль естественно вписывался в западный альянс. Хотя Запад не терял времени в наложении санкций на Россию президента Владимира Путина после аннексии Крыма, Запад не наказал Израиль за оккупацию палестинских земель. Однако, чем больше Израиль применяет инспирированные Путиными методы работы, тем слабее становится его связь со своими стратегическими защитниками на Западе.

Еще неизвестно, оправдает ли непредсказуемый Трамп надежды Израиля. Но ясно, что ослабляя свои демократические характеристики, Израиль подвергает опасности жизненно важные связи с Западом, включая Америку после ухода Трампа.