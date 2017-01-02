Китайские предприятия замучены налогами?

ШАНХАЙ – Пару недель назад в Китае разгорелась острая дискуссия из-за интервью Цао Дэвана, китайского магната автостекольной промышленности. Цао объяснил, почему он вложил $600 млн в открытие производственного филиала своей компании Fuyao Glass Industry Group в США: в первую очередь, из-за высоких налогов в Китае. По словам Цао, для производителей в Китае налоги на 35% выше, чем в США. Действительно ли налогообложение китайских предприятий достигло экономически летального уровня?

Если судить строго по цифрам, это не так. По данным «Справочника по статистике государственных финансов» Международного валютного фонда, общий размер налогового бремени в Китае, измеряемого как соотношение бюджетных доходов государства к ВВП, чуть превышает 29%. Это на 10% ниже среднего общемирового уровня.

Другой способ измерить общее налоговое бремя – рассчитать соотношение налоговых доходов и взносов в систему социального страхования к ВВП. По этому показателю, усреднённое налоговое бремя в Китае на протяжении 2012-2015 годов равнялось 23,4%, что на 12% ниже, чем в странах ОЭСР. Доля налоговых доходов Китая в процентах к ВВП достигает лишь 18% и снижается, в то время как в развитых странах она равна 26% ВВП и примерно 20% – в развивающихся странах (по данным за 2013 год).

Тем не менее, не все согласны с тем, что налоговое бремя в Китае является относительно низким, особенно на уровне компаний. По данным недавнего доклада Всемирного банка, совокупная налоговая ставка для китайских предприятий составляет в среднем 68%, что ставит Китай на 12 место в мире по размеру налогов. Возможно, именно отсюда Цао и взял свою цифру завышенного налогообложения промышленности – 35%. Впрочем, не понятно, как именно Всемирный банк рассчитал эту налоговую ставку.

Зато понятно, что китайские предприниматели и инвесторы, годами жалующиеся на высокое налоговое бремя в Китае, больше склонны соглашаться с данными Всемирного банка, чем с более благоприятными для них сравнениями и индексами. Одна из причин таких настроений, возможно, кроется в том, что Китай – в отличие от большинства развитых стран мира – собирает больше налогов с производителей и меньше налогов с потребителей.

По данным Ли Ваньфу, директора Института налоговых исследований при китайском Государственном налоговом управлении, более 90% всех налогов и сборов в стране выплачивают китайские предприятия, а частные лица платят менее 10%. Между тем, в западных странах доля подоходного налога и социальных отчислений от зарплат в общей сумме налоговых доходов значительно выше.

Так какова же реальная налоговая нагрузка на китайские предприятия? Официально китайские производители обязаны платить налог на прибыль в размере 25%. Однако многие компанию имеют налоговые льготы. Например, высокотехнологичные предприятия, поддерживаемые государством, платят налог на прибыль по ставке 15%, а некоторые малые предприятия – по ставке 20%. В связи с этим, я бы оценил медианный уровень корпоративного налога на прибыль примерно в 20%.

Компании также обязаны выплачивать налог на добавленную стоимость в размере 17%, хотя у них есть возможность применения льготных ставок – 13%, 11%, 6% и даже 3%. Это ставит Китай более или менее на один уровень с другими странами, где есть НДС. Впрочем, средняя ставка этого налога в Китае значительно выше, чем в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Чтобы выяснить, как эти ставки выглядят в реальном мире, я проанализировал данные (подобранные одним пекинским журналистом) двух хорошо известных китайских производителей – Gree Electric Appliances и Canny Elevator. По данным отчёта о социальной ответственности компании Gree за 2015 год, эта компания выплатила в 2015 году налогов на сумму около 14,8 млрд юаней ($2,1 млрд). При этом размер её выручки превысил 100,5 млрд юаней, а чистая прибыль составила примерно 12,5 млрд юаней. Общая сумма уплаченных компанией налогов оказалась равна 14,7% от выручки и в 1,18 раз превысила чистую прибыль.

Что касается Canny Elevator, то в её годовом отчёте говорится, что компания выплатила в 2015 году налогов и сборов на общую сумму 336 млн юаней. Это примерно 10,27% от годовой выручки компании (составившей 3,27 млрд юаней) и 68,8% от годовой чистой прибыли (достигшей 488 млн юаней).

Эти данные можно признать доказательством тяжести налоговой нагрузки. Но остаётся неясным, насколько эти цифры соответствуют размеру платежей большинства китайских компаний. Ведь местные правительства часто возмещают и компенсируют налоги и предлагают налоговые льготы, а значит, у конкретных предприятий, отраслей и регионов налоговое бремя сильно варьируется. Кроме того, здесь вообще не учитывается массовое уклонение от налогов маленькими фирмами.

Впрочем, ощущаемый размер налоговой нагрузки в Китае включает в себя ещё и неналоговые расходы, в том числе сравнительно высокую долю расходов на социальное страхование работников, реальную стоимость земли, ресурсов, финансирования, а также различные дополнительные государственные поборы. И действительно, Цао говорил о высокой стоимости земли в Китае, а также растущей стоимости трудовых ресурсов, как о попутных причинах, подтолкнувших его компанию частично перенести свою деятельность в США.

Одни только дополнительные государственные поборы достигают, как минимум, 13% от выручки китайских предприятий, в том числе около 7% идут на финансирование городского строительства и ремонтных работ, 5% – на образование и 1% – на предотвращение наводнений. Данные платежи, направляемые в региональные бюджеты, должны выплачиваться из прибыли, и их нельзя переложить на плечи потребителей.

Всё это приводит к снижению рентабельности китайских компаний, которая, по данным председателя TCL Corp Ли Дуншэна, упала до среднего уровня менее 2%. Дополнительные поборы с промышленности, следовательно, съедают почти четверть прибыли компаний, что ещё больше ухудшает положение низкорентабельных производств.

Хотя оценить точный размер налогового бремени китайских компаний невозможно, они явно ощущают на себе его тяжесть. А в период, когда экономический рост замедлился, последнее, что нужно Китаю, – это выдавливание производства из страны. Для предотвращения подобного исхода Китаю необходимо создать более простую и прозрачную налоговую систему, перейдя к более открытому, прямому налогообложению. Налоги, сборы и пошлины на бизнес надо снижать, равно как и долю социальных взносов, которые компании выплачивают за своих работников в Китае.

Одновременно китайское руководство должно обязаться остановить рост стоимости земли и финансирования, открывая, тем самым, путь к созданию равного, конкурентного рынка для всех компаний. Начать следует с признания того факта, что до тех пор, пока базовая инфраструктура остаётся в руках, как правило, неэффективных госпредприятий, у отраслей, производящих товары конечного пользования, будут сохраняться завышенные издержки. И со временем эти издержки способны ослабить конкурентоспособность китайских производителей – или же подтолкнуть их к переезду в страны с более дружелюбными рынками.