日益高涨的特朗普边境墙代价

华盛顿—作为总统候选人时，特朗普坚持的最标志性问题是：美国将沿着美墨边境建造一道墙，建墙的钱由墨西哥出。但是，上台七个月后，特朗普在任何一方面都没有取得进展：建造新墙的政治支持越来越弱，墨西哥出钱的可能基本为零，并且似乎已经不在特朗普的日程之中。

目前，特朗普正在加倍下注——还威胁要关闭政府，甚至赖掉联邦债务，除非国会为他承诺不会给美国纳税人造成任何成本的高墙拨款。如果特朗普让这一冲突继续升级，那么美国人民所遭受的成本——用经济不确定性和增长放缓衡量——也可能节节攀升。

所涉资金量相对美国政府的总规模而言并不大。在特朗普的第一个全年预算中，筑墙的首批支出定在16亿美元，而总统估算的总成本为120亿美元（尽管其他估算要高得多）。与美国政府2016年的总支出3.9万亿美元相比，这只是九牛一毛。这里的关键问题在于原则：从实际角度看，一道边境墙到底能够实现什么，又象征着什么？但具体的钱袋子规则决定了这一关键问题会如何演变。

总统确实拥有一定的支出自主权——国土安全部也已经从其他项目上调拨款项支付了样板墙的开发。但美国宪法的一个基本原则是国会控制钱袋子——这意味着自由裁量支出，比如建造边境墙的开支——要经过正式的拨款程序。建造边境墙，或大幅扩建已有规模的边境墙，不经过国会批准是不行的。

拨款程序十分复杂，对局外人也未必透明。常规的拨款应该在10月1日实施（政府财年起点）。但如今有一个“继续拨款决议”的长期传统，即只为一年中的一段时间提供资金。补充拨款法案可以在任何时候提供更多资金，以应对特殊状况——比如超强飓风后的救灾。

共和党控制着参议院和众议院。众议院已经批准了特朗普想要的筑墙款项——这16亿美元包括在7,788亿美元的一揽子支出计划中，因此边境墙不需要单独讨论。

根据当前规则，需要100位参议院中有60位支持给边境墙拨款，而在参议院中占据48席的民主党已经成功地将这项议案排除在今年早些时候的支出法案之外，该法案规定了直到9月30日的政府拨款。

现在，特朗普已经下达了最后通牒：掏钱修墙，否则联邦政府就关门——也就是说，他和共和党将拒绝10月1日的一切拨款议案。或者，边境墙可能成为如何提高联邦政府债务上限摊牌���一部分，该问题的最后期限可能也是在9月底前后。

让问题进一步复杂化的是，一些国会共和党——如肯塔基州参议员保罗·兰德（Paul Rand）和北卡罗来纳州众议员马克·米道斯（Mark Meadows）——似乎并不反对美国政府以某种形式的局部违约或其他赖账方式。并且不要忘了，2015年约翰·博纳（John Boehner）之所以失去众议长之位，部分原因就在于他的党派的右翼挑起了类似的预算纷争。

债务违约的影响将是灾难性的，特朗普不太可能会蠢到走到这一步。但政治关系深厚的银行高盛公司认为政府关门的机会高达五成——而在5月份时只有三成左右。

政府关门代价高昂，将影响到政府服务，还可能影响到对供应商和公民的支付。但在关门发生之前，政客永远不会不知道谁会遭受谴责，遭受多么严重的谴责。尽管这一伎俩在1995-96年以及2013年都没有让共和党讨到好果子，但显然仍有一部分共和党想要再试一次。

政府关门给经济造成的代价绝对是消极的。但是，联邦政府债务违约固然好比坠入悬崖，政府关门的成本则需要逐渐体现。做一番尝试，看看会对他（缓慢缩小的）票仓造成什么样的影响，这倒是完全符合特朗普的个性和风格。

当然，这其中也有很多变数——包括特朗普与参议院共和党领袖米奇·麦康奈尔（Mitch McConnell）之间显而易见的恶劣关系。德克萨斯州的特大洪水——以及联邦政府能够起到的重要的帮助作用——也许会说服白宫现在并非乱上加乱的时候。

有一件事是确定的：墨西哥不会为边境墙买单。尚不清楚的是，如果特朗普所构想的边境墙被建造起来，美国将被迫付出多少——面对因此导致的不确定性、破坏乃至政府关门。