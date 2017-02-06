Экологизация цифровых финансов

ПЕКИН – Цифровые финансы оказались неожиданно революционными, просто благодаря тому, что они дают возможность малозатратной финансовой интеграции. Благодаря новым финансовым технологиям (финтеху), потребители могут легко делать покупки, мигранты – дешево отправлять заработанные нелегким трудом деньги своим семьям, малые предприятия – получать доступ к кредитам в течение нескольких минут с помощью профилей, основанных на больших данных, а вкладчики – управлять своими инвестициями. Но если мы хотим, чтобы финтех реализовал свой потенциал глобального общественного блага, необходимо учитывать еще один фактор: экологический.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) недавно опубликовала доклад «Финтех и устойчивое развитие: оценка последствий», в котором исследуется вопрос, как цифровые финансы можно использовать для улучшения состояния окружающей среды. Как отмечается в докладе, за счет снижения затрат и повышения эффективности финтех уже стимулирует «зеленые финансы», что позволит малообеспеченным людям получить доступ к экологически чистой энергии с помощью инновационных платежных систем и облегчит «зеленые» сбережения как для богатых, так и для бедных.

Шведский стартап Trine, например, дает возможность вкладчикам из центра Стокгольма финансировать распределенные солнечные энергетические системы в сельской местности за тысячи километров от них. Кенийское предприятие M-KOPA эффективно использует весьма успешную отечественную платформу мобильных платежей, M-PESA, чтобы сделать чистую энергию доступной для беднейших общин. Другие эксперименты указывают на «зеленый» потенциал цепочек блоков транзакций (блокчейн) и криптовалют.

Отдача от таких инициатив может быть весьма значительной – для домохозяйств, поставщиков финансовых услуг, экономики стран и для окружающей среды. С учетом сказанного, в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе в Швейцарии была создана коалиция цифровых финансовых компаний, Green Digital Finance Alliance.

Одна из фирм-основателей альянса, ANT Financial Services, располагает платформой мобильных платежей с 450 миллионов пользователей в одном только Китае. Организация в настоящее время сотрудничает с ЮНЕП, чтобы предложить экспериментальное приложение по «зеленой энергии», вознаграждающее пользователей за снижение потребления углеродного топлива.

Финтех – это часть более широкой цифровой революции, включающей в себя также большие данные, «Интернет вещей», цепочки блоков транзакций и искусственный интеллект. Такие технологии позволяют записывать и отслеживать жизненный цикл товаров, – и даже д��нег как таковых, – и тем самым устанавливать, как именно они использовались, как они финансировались и какое влияние оказали на окружающую среду. Так, новое приложение зеленой энергии от ANT переводит данные финансовых транзакций в ожидаемые выбросы углекислого газа. Такой подход, если его распространить на другие платежные платформы, может побудить сотни миллионов людей учитывать выбросы углекислого газа, принимая ежедневные решения, связанные с их образом жизни.

Все революции приводят к непредвиденным расходам, и всегда есть вероятность отхода от выбранного курса, если не откровенного его извращения. Верно это и для революции финтеха. Потеря приватности – пожалуй, самый очевидный риск; фактически, несмотря на усилия по созданию защиты, он почти неизбежен. Но есть и менее очевидные риски, проистекающие из нарушения существующей структуры рынков. Как подчеркнул журналист и писатель Майкл Льюис в своем бестселлере Flash Boys, риски, создаваемые высокочастотным трейдингом для финансовой отдачи наших медлительных пенсионных фондов, происходящих из двадцатого века, имеют далеко идущие последствия.

Другой жертвой станет регулирование, по крайней мере, на некоторое время, пока политики пытаются разобраться, как управлять все более сложной, динамичной и все в большей степени виртуальной финансовой системой. Есть также опасность, что эффекты превращения в массовый товар, вызванные скоростью и большими данными, помешают созданию условий для устойчивого развития.

Хотя эти риски нельзя устранить, их можно смягчить. В частности, регуляторам нужно будет работать быстро, чтобы по возможности не отставать в быстро меняющейся финансовой среде. Но их целью не должна быть только защита от рисков финтеха; они должны стремиться руководить им так, чтобы он смог полностью реализовать свой потенциал. Например, финтех нужно привести в соответствие с Целями устойчивого развития – а для этого требуются новые стандарты, инновации на рынке и сотрудничество.

Страны всего мира должны интегрировать цифровые финансы в свои планы финансирования устойчивого развития. Коалиции наподобие Green Digital Finance Alliance могут поддержать эти усилия путем организации коллективных действий со стороны финансовых учреждений и их акционеров.

Многосторонние меры также будут иметь важное значение. В этом году «Большая двадцатка» под руководством Германии сосредоточит основное внимание на укреплении стабильности, повышении устойчивости, а также принятии ответственности за изменение климата – и во всех этих областях частью решения должен стать переход на цифровые технологии. Аналогично, «Большая семерка» под руководством Италии будет исследовать вопросы финансирования «зеленых» малых и средних предприятий с использованием инноваций, поддержанных финтехом.

При правильном подходе финтех можно использовать для укрепления экономики и общества, содействуя вместе с тем охране окружающей среды. К счастью, этот год вполне может оказаться годом зрелости «зеленых» цифровых финансов.