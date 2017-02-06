Удивительная устойчивость Мировой экономики

ЛОНДОН – Тревожные политические события в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, могут стать причиной того, что в ближайшем будущем и без того оспариваемая мировая экономика будет находится в еще большем напряжении. Но, в том состоянии, в котором мы входим в 2017 год, циклические доказательства в действительности говорят об обратном.
Со времен моей работы в качестве главного экономиста Goldman Sachs, я наблюдал за шестью показателями со всего мира, которые, вместе взятые, представляют надежную картину того, как будет выглядеть мировая экономика в течение следующих шести месяцев. На данный момент, все шесть показателей являются более обнадеживающими, чем какое-то время назад, из них лишь один немного упал с недавнего максимума.
Первым показателем являются еженедельные требования по безработице в США, по которым можно определить общую устойчивость в Американской экономике. Должным образом подготовленные экономисты относятся к безработице как к недостаточному показателю, но эти данные, также могут быть полезны при прогнозировании ближайшего будущего. Требования по безработице в США всегда актуальны, так как они составляются еженедельно, а статистические данные свидетельствуют о том, что они являются опережающим индикатором для цен на акции США. По данным прошлой недели, требования по безработице остаются довольно низкими, таковыми остаются уже некоторое время, что благоприятно для фондовых рынков США.
Подобным образом, Индекс производства Института Управления Поставками (ISM) предоставляет довольно неплохое предвидение Американской экономики для следующих 3-6 месяцев, даже если производство составляет относительно небольшую долю ВВП. Подобно последним требованиям по безработице, цифры ISM, в настоящее время, дают повод для оптимизма.
Третьим показателем является подкомпонент того же опроса ISM: новые заказы и запасы производителей. В настоящее время новые заказы увеличиваются, а запасы являются низкими, что свидетельствует о том, что предприятия в ближайшие месяцы должны будут производить больше, чтобы удовлетворить эти заказы.
Глядя за пределы США, четвертый показатель представляет собой соотношение розничных расходов Китая по отношению к промышленному производству (с поправкой на инфляцию). Эти цифры дают нам представление как о циклических тенденциях, так и о структурном изменении баланса Китая, от экспорта в сторону внутреннего потре��ления. Вероятно, это будет одним из самых важных показателей как для Китая, так и для остальной глобальной экономики на ближайшие годы.
Соотношение Китайских ежемесячных розничных продаж к промышленной продукции, пока неустойчиво, с 2008 года была слабая тенденция роста, и судя по всему, недавно был еще один всплеск потребления. Вот почему я беспокоюсь меньше, чем другие, о часто упоминаемых рисках, с которыми сталкивается Китайская экономика. Китайские потребительские расходы остаются высокими, несмотря на замедление в промышленном производстве и инвестировании, а также усилия правительства по ограничению расходов на предметы роскоши.
Некоторые могут возразить, что Китайским данным нельзя доверять. Но я не понимаю, почему данные соотношения одной из сторон будут более или менее надежны, чем данные другой стороны. Зачем Китайским чиновникам манипулировать данными о потреблении, позволяя показателям промышленного производства регистрировать снижение. В любом случае, мы должны работать с тем, что у нас есть.
Пятым показателем являются данные о торговле Южной Кореи, которая первого числа каждого месяца регулярно предоставляет итоги прошедших торгов – быстрее, чем любая другая страна. У Южной Кореи открытая экономика и торговые партнеры по всему миру, включая США, Китай, Японию и Европейский Союз, таким образом, ее торговые данные можно экстраполировать, чтобы сделать выводы о состоянии мировой торговли.
После тенденции к снижению в последние годы, с ноября торговля Южной Кореи показала признаки восстановления, в частности, с точки зрения роста экспорта; и в январе, он существенно стабилизировался. Безусловно, эти выводы расходятся со всеми восхвалениями глобализации, которые слышны в эти дни, а решительная протекционистская администрация Дональда Трампа в США, сегодня могла бы отправить глобальную торговлю в длительное отступление. Но последние данные Южной Кореи говорят о том, что глобализация еще подает признаки жизни, и что 2017 год является достойном началом.
В действительности, если не считать наихудшего сценария под Трампом, вполне вероятно, что замедление темпов роста мировой торговли в последние годы, может оказаться временным явлением. Возможно, это был единичный случай, который отражает различные факторы, включая кризис евро; продолжающуюся экономическую слабость во многих Европейских странах; резкое снижение цен на сырье; драматическое снижение темпов в Бразилии, России и других странах с развивающейся экономикой; и более жесткие правила для международных банков, которые могли бы затруднить финансирование торговли.
Последним ключевым показателем является ежемесячный Индекс делового климата Ifo в Германии, который содержит полезные циклические данные для целой Европы, благодаря центральной роли Германии в экономике континента. Опрос Ifo, в последние месяцы представил положительные результаты, хотя в декабре данные были более перспективными, чем в январе.
Вместе взятые, эти шесть показателей говорят мне о том, что мировая экономика могла бы сегодня находиться в росте, до показателя более 4%. Это самый быстрый рост за несколько лет – хотя средний темп роста за последнее десятилетие в 3,3% был чуть ниже, чем показатели в предыдущем десятилетии – и близко к темпам предыдущих двух десятилетий до этого. В то же время, эти шесть показателей ничего не могут нам сказать о том, что произойдет спустя несколько месяцев. Будет ли рост мировой экономики оставаться сильным, укрепляясь дальше или начнет ослабевать, является открытым вопросом.
Было интересно наблюдать за ускоренным ростом в условиях шоков, таких как референдум Brexit в Великобритании и избрание Трампа. И все-таки непонятно, почему это происходит. Кто-то может сказать, что эта тенденция является результатом политических решений в США и Великобритании, но гораздо более вероятнее было бы сказать, что это происходит, вопреки этим решениям. К сожалению, нет никаких показателей, которые дают ответ на этот вопрос – только время это покажет.
CommentsHide Comments Read Comments (3)
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Comment Commented John Brian Shannon
Hi Jim,
I suspect that you are right on all points. However, I would add this as a cautionary note, that your six indicators probably registered similar findings just prior to the subprime mortgage crash 2007/o8 and subsequent short recession.
If China's real estate bubble bursts (which I've been warning about since 2012) and it will, it's only a matter of time, it won't result in a value loss of $4.5 trillion as in the U.S. real estate market correction, it is likely to be 5 times that number. Resulting in significant changes to China's market numbers and a huge response by China's government.
I fully expect such a development in 2017. In fact, if it doesn't begin to show cracks by July 2017 I'd be very surprised.
All other narratives will, at that point, become orders of magnitude less important.
Western governments should now be getting ready, shoring-up their financial health, and preparing for the unthinkable -- a real estate market correction in China (and soon enough, extending throughout Asia) of historic and mind-blowing proportions.
The Chinese government response to the crisis will be everything and I wish them well, as should we all. The Chinese economy is so huge that when China succeeds we all succeed, if China goes down, we all go down.
Always great to read your fine essays at ProSyn.
As always, very best regards, JBS Read more
Comment Commented Trenton Barnes
Hey John,
Ive been worried about the Chinese real estate bubble for some time as well. How many cities need to sit uninhabited before eye brows are raised? I was just curious as to what indicators you would expect to see these cracks in?
Thanks,
-TB
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Comment Commented Aale Hanse
Historical trends have their place but they never tell us the danger that lurks around the corner until they become history.
Now that brexit and trump have exhausted the pessimism stage we are starting to see a little optimism appear but with a lot of drama still playing out around the world I have to worry a little at what is going on or going to happen.
After ten years you would expect a few good years to roll by but as mentioned things are not so rosy and we still have a few pain points that can derail the expectations expressed here. If we could just filter out the noise and get to the truth.
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