Le Minacce Agli Standard Internazionali del Sistema Bancario

Howard Davies, the first chairman of the United Kingdom’s Financial Services Authority (1997-2003), is Chairman of the Royal Bank of Scotland. He was Director of the London School of Economics (2003-11) and served as Deputy Governor of the Bank of England and Director-General of the Confederation of… read more

LONDRA – La crisi finanziaria del 2008 ha dato un forte impulso agli organismi normativi a livello mondiale. Improvvisamente, il Comitato di Basilea (che fissa gli standard per la vigilanza bancaria internazionale) si è trovato al centro delle informazioni finanziarie. Le cene di rappresentanza a Manhattan e Kensington si svolgevano discutendo dei punti più delicati del Basilea II e delle criticità dei requisiti patrimoniali prociclici. I governi che diffidavano delle interferenze internazionali erano ansiosi di avere regole globali più severe per evitare che le crisi bancarie attraversassero le frontiere e contaminassero altri paesi, come attacchi di influenza asiatica.

Le conseguenze concrete di questo entusiasmo hanno comportato la creazione del Financial Stability Board (FSB), nato dalle ceneri del Financial Stability Forum, al vertice di Londra G20 di aprile 2009, e l’inclusione di rappresentanti di tutti i paesi aderenti al G20 tra i decisori più importanti in consessi tipo Basilea e simili. La predominanza del G7 su tale contesto ha permesso di sperare che un’adesione più ampia avrebbe prodotto un consenso più completo ed un sostegno politico più forte per l’aumento del capitale del sistema bancario.

Tutto questo cambiamento ha funzionato, fino ad un certo punto. Le norme del Basilea III, per esempio, hanno più che raddoppiato il capitale di cui una singola banca sarebbe tenuta a disporre, e hanno migliorato la qualità di tale capitale. Il sistema appare alquanto più sicuro. Adesso però emergono segnali pericolosi riguardo al fatto che l’impegno per standard internazionali più forti – anzi, per standard comuni di qualsiasi tipo – potrebbe diminuire.

Molti prevedevano questa tendenza, ma per ragioni sbagliate. Gli scettici avevano avvertito che sarebbe stato molto più difficile raggiungere un accordo tra 20 o più paesi di quanto non sarebbe avvenuto tra i dodici membri pre-crisi del Comitato di Basilea (principalmente i paesi europei, e solo Stati Uniti, Canada, Giappone in rappresentanza del resto del mondo). In pratica, questo non si è rivelato un grosso problema. Per il Basilea III si è trovato un accordo molto più rapidamente di quanto non sia accaduto per il Basilea II. La pressione politica da parte dei ministri delle Finanze, espressa attraverso il FSB, si è rivelata efficace.

Infatti, le tensioni recenti sono state più di vecchio tipo, contrapponendo gli Stati Unit alla zona euro, con il Regno Unito ed altri bloccati in mezzo. Gli Stati Uniti hanno richiesto con insistenza controlli più severi sui modelli interni delle banche, e che venisse posto un limite, basato su una ponderazione dei rischi, alle possibilità di riduzione delle attività da parte dei modelli di gestione bancari. Un accordo su questi cosiddetti “output floor”(livelli standardizzati di valutazione del rischio delle attività) si è finora rivelato impossibile. Gli Europei sostengono che il corporate lending delle loro banche è intrinsecamente meno rischioso. Dopo tutto, le banche europee concedono prestiti in misura maggiore a grandi imprese con rating più elevato, che si rivolgono al mercato americano dei capitali, invece di ricorrere in eccesso al prestito bancario. Inoltre, esse detengono in misura maggiore mutui a basso rischio nei loro bilanci, non esistendo un equivalente europeo di Fannie Mae e Freddie Mac (due banche ipotecarie semi-pubbliche americane), che rastrellano mutui cartolarizzati americani.

Nella riunione di Santiago del Cile, nel mese di novembre, il Comitato di Basilea non è riuscito evidentemente a raggiungere una soluzione concordata, ed ha rimandato la questione al comitato dei Governatori e dei Capi della Vigilanza, che ci riproverà ancora una volta nel mese di gennaio.

Essi probabilmente troveranno un modo per sistemare questo particolare aspetto. Ma il futuro per gli standard internazionali sembra più incerto di quanto non lo sia stato per qualche tempo. A partire dalla crisi del 2008, molti paesi, mentre apparentemente sostenevano lo sviluppo di regole globali più severe, adottavano altre misure per proteggere i propri sistemi finanziari.

Il crollo di Lehman Brothers ed altri ha dimostrato, come ha dichiarato nella sua memorabile frase l’ex Governatore della Banca d’Inghilterra Mervyn King, che le grandi banche sono “globali in vita, ma nazionali quando muiono”. In altre parole, allorché una banca globale fallisce, gli amministratori del paese ospitante devono raccoglierne i pezzi a livello locale. Ecco perché si sono adottati requisiti per istituire filiali locali, con capitale locale. Sono finiti i giorni in cui le banche potevano costituire succursali in tutto il pianeta, con il sostegno del bilancio dell’impresa madre. La sussidiarietà è ormai la regola.

Se guardiamo avanti, possiamo vedere che i due principali operatori del FSB e di Basilea hanno altre preoccupazioni. L’amministrazione entrante di Donald Trump ha già segnalato i propri sospetti riguardo a coinvolgimenti stranieri ed impegni internazionali. È improbabile che l’impegno di “far grande l’America ancora una volta” possa implicare nuovo entusiasmo per regole più intrusive redatte a Basilea. Coloro che sostengono la possibilità di revocare gran parte della riforma Dodd-Frank del 2010 sulla legislazione finanziaria, in favore di un maggiore coefficiente di leva, come promosso in un disegno di legge avanzato dal Rappresentante Jeb Hensarling, intendono una versione della regolamentazione bancaria “Made in the USA”. Ma, seppure l’idea ha qualche merito, non è agevole farla rientrare nell’attuale inquadramento di Basilea.

L’Europa deve affrontare altre preoccupazioni. In quella sede oggi i decisori sono intensamente concentrati sulle implicazioni di Brexit, che richiederanno disposizioni complesse per la gestione di un nuovo rapporto tra Londra e la zona euro. La priorità per la Banca Centrale Europea deve essere quella di preservare l’integrità dell’unione bancaria europea, che è sotto pressione sia per via di Brexit che per la crisi che sta attanagliando le banche italiane.

In questo contesto, rappresenterà una sfida mantenere il primato degli standard globali e garantire un continuo consenso al processo di Basilea. Il nuovo direttore generale della Bank for International Settlements, Agustín Carstens, ex governatore della banca centrale del Messico, avrà un ruolo chiave da svolgere, come pure chi andrà a sostituire il prossimo anno Mark Carney (l’attuale Governatore della Bank of England) alla Presidenza del FSB. È probabile, inoltre, che ci sarà presto un nuovo Presidente dello stesso Comitato di Basilea. Lo svedese Stefan Ingves si dimetterà il prossimo giugno.

I tre nuovi leader avranno bisogno di tutte le loro capacità diplomatiche per navigare in acque politiche infide. La posta in gioco è alta. Se diminuisse l’impegno nei confronti degli standard internazionali, tutti ne pagherebbero le conseguenze nel lungo periodo. I paesi imporrebbero requisiti locali incompatibili, riducendo l’efficienza nell’impiego dei capitali e rendendo il sistema meno solido in caso di rinnovata instabilità finanziaria.