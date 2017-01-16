Уроки Германии по интеграции беженцев

ДАВОС – Правительства всего мира сталкиваются с серьезным вызовом. Число международных мигрантов в последние годы выросло, достигнув в 2015 году 244 млн, что на 41% больше по сравнению с 2000 годом. При этом количестве, включающем 20 миллионов беженцев, предотвращение гуманитарного кошмара требует быстрой и ответственной интеграции в принимающее общество. Связанный с этим логистический вызов оказывает растущее давление на страны, сталкивающиеся с крупнейшими наплывами.
Германия, которая в 2015 году приняла около 1,1 миллиона человек, слишком хорошо знает это давление. Тем не менее, Германия не сдалась. Наоборот, она очень хорошо справилась с давлением, доказав, что посредством устойчивого сотрудничества между правительствами, деловыми кругами и гражданским обществом, страны могут разработать эффективные подходы к удовлетворению потребностей, как беженцев, так и принимающих их стран.
Чтобы добиться успеха, каждая страна должна гарантировать, что у нее есть возможности, ресурсы и структуры для эффективного регулирования потребностей беженцев. Рациональное управление и координация между странами транзита и назначения может дать возможность правительствам, компаниям, НПО и организациям оказывающим помощь, более эффективно решать проблемы, которые неизбежно возникнут на этом пути. В то же время, чтобы гарантировать, что участники транзитных и принимающих стран в действительности обеспечивают беженцам все необходимое, возникающие проблемы следует рассматривать с точки зрения беженцев.
К счастью, необходимое сотрудничество и приверженность, по всей видимости, уже формируются. С моей точки зрения, я видел в Германии растущее число предприятий, что воспользовались возможностью для решения материально-технических и гуманитарных проблем, предлагая услуги, которые помогают беженцам заново построить свою жизнь, при этом разделяя расходы на инфраструктуру, технологии, здравоохранение, обучение, образование и т.д.
В частности, около 100 немецких предприятий, включая известные бренды, присоединились к инициативе Wir Zusammen (Мы вместе), которая призвана помочь интеграции вновь прибывших. На сегодняшний день, эта инициатива обеспечила стажировки для 1,800 беженцев и профессиональное обучение еще для 300 человек.
Компания где я работаю, PwC Germany, предлагает бесплатный десяти недельный языковой и профессиональный подготовительный курс, для вновь прибывших беженцев – самый критический для них период. Многим беженцам запрещено работать в течение первых трех месяцев в новой стране пребывания, они также лишены доступа к программам общественной интеграции, до тех пор, пока не будет одобрено их ходатайство о предоставлении убежища. Благодаря нашей инициативе и другим подобным ей, беженцы могут использовать это время, чтобы подготовиться к выходу на рынок труда, за счет получения ценных навыков, не говоря уже о сертифицированной оценке их профессиональных способностей. Подобные инициативы помогают не только беженцам, но и деловым кругам – и, соответственно, экономике Германии.
Компании, которые не боятся языковых барьеров и культурных различий в начале процесса интеграции, будут вознаграждены возможностью обучать и нанимать людей, имеющих высокую мотивацию и часто высококвалифицированных. Для компаний, сталкивающихся с нехваткой навыков, это должно быть особенно заманчиво. Производство, здравоохранение и уход за больными, скорее всего, получат наибольшую пользу от роста трудовых ресурсов.
Из опыта Германии можно извлечь важные уроки для других стран, пытающихся расселить беженцев. Один из наиболее полезных и вполне применимый, заключается в том, что путь беженцев наиболее эффективно управляем на четырех отдельных этапах.
Транзитный этап. Беженцу удалось сбежать из страны, где жизнь стала неустойчивой, либо из-за конфликта, либо из-за отсутствия экономических возможностей, но он еще не прибыл в принимающую страну. Это наиболее опасный этап, в течение которого беженцы не имеют никакого безопасного убежища. Они уязвимы не только перед стихией, но и контрабандистами, торговцами людьми и другими преступниками, стремящимися воспользоваться их уязвимостью.
Этап прибытия. Беженцы находят некое подобие безопасности, так как им дают временный приют и поддержку. Во время этого этапа, они могут зарегистрироваться в их нынешней стране пребывания и ходатайствовать о предоставлении убежища в защищенной стране, по своему выбору.
Защита, урегулирование и интеграция. Достигнув выбранной ими страны, беженцы получают защиту и поддержку, пока ожидают оценки их заявлений о предоставлении убежища. Если оно будет одобрено, им предоставляется жилье и интеграция в общины, посредством программ по работе и образованию. Именно на этом этапе предприятия могут внести наибольший вклад. В действительности, я твердо убежден, что интеграция работает лучше всего, когда связана с практической подготовкой и конкретными профессиональными возможностями.
Этап репатриации. В случае, если заявлению беженца о предоставлении убежища отказано, он или она возвращаются в страну происхождения. В долгосрочной перспективе, репатриация может быть возможна даже с беженцами, которым предоставлено убежище, если обстоятельства в их родной стране изменятся и станут безопасными для возвращения.
На каждом этапе, многие параллельные задачи требуют потенциала и обеспечения ресурсов. Как мы уже увидели в Германии, бизнес может играть существенную роль в поддержке национальных и местных органов власти, тем самым помогая беженцам, самим себе и экономике в целом. В этом смысле, кризис беженцев действительно является ценной возможностью. Ради беженцев – и самих себя – мы не должны ее упустить.
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Comment Commented Peter Lintner
If Germany, supposedly "handled the pressure exceedingly well" why is it and Europe closing now doors? Mhmmm, makes me wonder. Read more
Comment Commented Velko Simeonov
"To date, the initiative has secured internships for some 1,800 refugees and apprenticeships for another 300"!!!!!! Way to go, only one million remaining, at that pace the by 4030 we should be all set :) Jokes aside it appears to me that the author lives in a parallel world, which in fact he does, the world of the expensive quiet neighbourhoods, private schools, bio groceries, you know, rich folks’ neighbourhoods. Read more
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