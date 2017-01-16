Уроки Германии по интеграции беженцев

ДАВОС – Правительства всего мира сталкиваются с серьезным вызовом. Число международных мигрантов в последние годы выросло, достигнув в 2015 году 244 млн, что на 41% больше по сравнению с 2000 годом. При этом количестве, включающем 20 миллионов беженцев, предотвращение гуманитарного кошмара требует быстрой и ответственной интеграции в принимающее общество. Связанный с этим логистический вызов оказывает растущее давление на страны, сталкивающиеся с крупнейшими наплывами.

Германия, которая в 2015 году приняла около 1,1 миллиона человек, слишком хорошо знает это давление. Тем не менее, Германия не сдалась. Наоборот, она очень хорошо справилась с давлением, доказав, что посредством устойчивого сотрудничества между правительствами, деловыми кругами и гражданским обществом, страны могут разработать эффективные подходы к удовлетворению потребностей, как беженцев, так и принимающих их стран.

Чтобы добиться успеха, каждая страна должна гарантировать, что у нее есть возможности, ресурсы и структуры для эффективного регулирования потребностей беженцев. Рациональное управление и координация между странами транзита и назначения может дать возможность правительствам, компаниям, НПО и организациям оказывающим помощь, более эффективно решать проблемы, которые неизбежно возникнут на этом пути. В то же время, чтобы гарантировать, что участники транзитных и принимающих стран в действительности обеспечивают беженцам все необходимое, возникающие проблемы следует рассматривать с точки зрения беженцев.

К счастью, необходимое сотрудничество и приверженность, по всей видимости, уже формируются. С моей точки зрения, я видел в Германии растущее число предприятий, что воспользовались возможностью для решения материально-технических и гуманитарных проблем, предлагая услуги, которые помогают беженцам заново построить свою жизнь, при этом разделяя расходы на инфраструктуру, технологии, здравоохранение, обучение, образование и т.д.

В частности, около 100 немецких предприятий, включая известные бренды, присоединились к инициативе Wir Zusammen (Мы вместе), которая призвана помочь интеграции вновь прибывших. На сегодняшний день, эта инициатива обеспечила стажировки для 1,800 беженцев и профессиональное обучение еще для 300 человек.

Компания где я работаю, PwC Germany, предлагает бесплатный десяти недельный языковой и профессиональный подготовительный курс, для вновь прибывших беженцев – самый критический для них период. Многим беженцам запрещено работать в течение первых трех месяцев в новой стране пребывания, они также лишены доступа к программам общественной интеграции, до тех пор, пока не будет одобрено их ходатайство о предоставлении убежища. Благодаря нашей инициативе и другим подобным ей, беженцы могут использовать это время, чтобы подготовиться к выходу на рынок труда, за счет получения ценных навыков, не говоря уже о сертифицированной оценке их профессиональных способностей. Подобные инициативы помогают не только беженцам, но и деловым кругам – и, соответственно, экономике Германии.

Компании, которые не боятся языковых барьеров и культурных различий в начале процесса интеграции, будут вознаграждены возможностью обучать и нанимать людей, имеющих высокую мотивацию и часто высококвалифицированных. Для компаний, сталкивающихся с нехваткой навыков, это должно быть особенно заманчиво. Производство, здравоохранение и уход за больными, скорее всего, получат наибольшую пользу от роста трудовых ресурсов.

Из опыта Германии можно извлечь важные уроки для других стран, пытающихся расселить беженцев. Один из наиболее полезных и вполне применимый, заключается в том, что путь беженцев наиболее эффективно управляем на четырех отдельных этапах.

Транзитный этап. Беженцу удалось сбежать из страны, где жизнь стала неустойчивой, либо из-за конфликта, либо из-за отсутствия экономических возможностей, но он еще не прибыл в принимающую страну. Это наиболее опасный этап, в течение которого беженцы не имеют никакого безопасного убежища. Они уязвимы не только перед стихией, но и контрабандистами, торговцами людьми и другими преступниками, стремящимися воспользоваться их уязвимостью.

Этап прибытия. Беженцы находят некое подобие безопасности, так как им дают временный приют и поддержку. Во время этого этапа, они могут зарегистрироваться в их нынешней стране пребывания и ходатайствовать о предоставлении убежища в защищенной стране, по своему выбору.

Защита, урегулирование и интеграция. Достигнув выбранной ими страны, беженцы получают защиту и поддержку, пока ожидают оценки их заявлений о предоставлении убежища. Если оно будет одобрено, им предоставляется жилье и интеграция в общины, посредством программ по работе и образованию. Именно на этом этапе предприятия могут внести наибольший вклад. В действительности, я твердо убежден, что интеграция работает лучше всего, когда связана с практической подготовкой и конкретными профессиональными возможностями.

Этап репатриации. В случае, если заявлению беженца о предоставлении убежища отказано, он или она возвращаются в страну происхождения. В долгосрочной перспективе, репатриация может быть возможна даже с беженцами, которым предоставлено убежище, если обстоятельства в их родной стране изменятся и станут безопасными для возвращения.

На каждом этапе, многие параллельные задачи требуют потенциала и обеспечения ресурсов. Как мы уже увидели в Германии, бизнес может играть существенную роль в поддержке национальных и местных органов власти, тем самым помогая беженцам, самим себе и экономике в целом. В этом смысле, кризис беженцев действительно является ценной возможностью. Ради беженцев – и самих себя – мы не должны ее упустить.