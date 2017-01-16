达沃斯—全世界政府正面临一个巨大的挑战。国际移民数量近几年来大幅增加，2015年达到了2.44亿——较2000年增加了41%。总数中包括了2,000万难民，因此阻止人道主义噩梦需要迅速而负责任地让难民融入东道主社会。实现融合的后勤挑战正在给面临最大难民流入的国家造成巨大压力。

德国在2015年接收了大约110万人，对这一压力有着清楚的认识。但德国没有屈服。相反，它十分出色地处理了这一压力，证明通过政府、企业和公民社会之间的持续合作，各国能够制定出有效方针满足难民和接收国的需要。

要想成功，各国必须确保它有能力、资源和现成的安排有效管理难民的需要。可靠的管理以及中转国和目的国之间的协调能够让政府、企业、非政府组织和援助机构更有效地应对在此期间难免会出现的挑战。与此同时，要想确保中转国和东道国的行动方确实提供难民之所需，就必须从难民的角度来看待所产生的挑战。

幸运的是，所需的合作与承诺似乎正在出现。从我本人在德国的有利观察点出发，我看到越来越多的企业抓住机会处理后勤和人道主义挑战，提供服务帮助难民重建生活，同时共担基础设施、技术、医疗、培训、教育和其他成本。

特别是，大约100家德国企业，其中不乏一些家喻户晓的名字，加入了我们一起计划（Wir Zusammen），该计划的目标是帮助新来者融入东道主社会。目前，该计划已经让1,800名难民获得实习机会，让另外300名难民获得学徒资格。

我所在的公司德国普华永道为第一次到达的难民提供为期十周（对他们来说这是最关键的一段时期）的免费语言和职业培训。许多难民在到达新东道国的前三个月是被禁止工作的，并且在庇护申请得到批准钱也难以参加公共融合计划。拜我们和其他类似的项目所赐，难民能够 利用这段时间获得宝贵的技能乃至职业能力倾向的认证评估，为进入就业市场做好准备。这些项目不仅能帮到难民，也能帮到企业——反过来又能帮到德国经济。

不惧融合过程早期的语言障碍和文化差异的公司所获得的回报是有机会培训和雇用干劲十足并且通常具备高技能的人手。对面临技能短缺的公司来说，这应该是非常具有有诱惑力的。制造业、医疗和护理也许是受益于劳动力储备增长最多的部门。

德国的经验为其他尝试安置难民的国家提供了重要经验。其中最有用并且现成可用的经验是通过四个不同阶段来对难民之旅进行最佳管理。

中转阶段。难民已经逃出生活不可持续的国家——或者是因为冲突，或者是因为找不到经济机会——但尚未到达东道国。这是最不安全的阶段，在此期间难民找不到安全港。他们不但受到自然环境的影响，也饱受走私者、人贩子和其他犯罪分子的威胁。

到达阶段。难民找到了一定程度的表面安全，获得了临时居所和支持。在该阶段，他们可以在当前东道国注册，并申请他们所选择的保护国的庇护资格。

保护、安置和融合。一旦进入所选国家，难民就能获得保护和支持，同时等候庇护申请评估。如果被接受，他们将获得住房，并通过工作和教育项目融入社区。企业在该阶段起到最大的作用。事实上，我坚信融合与实践培训和具体的职业机会联系在一起时最为有效。

遣返阶段。如果难民的庇护申请被拒绝，他将被送回来源国。从长期看，遣返在难民拿到庇护身份之后也有可能发生，如果他们祖国的环境改变、已能安全返回的话。

在每个阶段都有许多并行的任务需要能力和资源去解决。我们在德国看到，企业能够在支持国家和地方政府、从而帮助难民、企业自身和整体经济方面起到重要作用。从这个角度讲，难民危机其实是宝贵的机会。为了难民——以及我们自己——我们不应该浪费这个机会。