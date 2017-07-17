سياسات فائض ألمانيا الخارجي

ميونيخ ــ يتزايد تركيز الجدال بشأن اختلالات الاقتصاد الكلي العالمي على فائض الحساب الجاري لألمانيا وسياستها الاقتصادية. فرغم الحيوية التي يتسم بها المحرك الاقتصادي الألماني، والدور الذي يلعبه في تحفيز النمو والحفاظ على الاستقرار في منطقة اليورو، تتنامى الانتقادات المتعلقة بالفائض الخارجي الهائل للدولة. والأمر كما لخصته مجلة الإيكونوميست مؤخرا، يتمثل في أن ألمانيا "تدخر كثيرا جدا وتنفق قليلا جدا"، الأمر الذي يجعلها "مدافع غير مقنع عن التجارة الحرة".
ما المطلوب من ألمانيا إذا؟ تعتمد إجابة هذا السؤال على ما إذا كان توجيه عملية صنع القرار يقوم على اعتبارات اقتصادية أو سياسية.
تركز الانتقادات الحالية، التي أضفت "أجواء متوترة"، بحسب وصف أحد المراقبين في اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي عقدت هذا الشهر في هامبورج، على ادعاءين اثنين، أولهما: أن ألمانيا تؤذي نفسها بصادراتها الهائلة في مقابل استثماراتها الضئيلة في الداخل. وثانيهما: أن ألمانيا تمتنع عن طلب البضائع والخدمات من بقية دول العالم، لا سيما الولايات المتحدة. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن ألمانيا كان بوسعها أن تجعل التعافي الاقتصادي من الأزمة المالية في عام 2008 أقوى، لو زادت مساهمتها في الإنفاق العالمي.
لكن الحقيقة هي أنه لا يوجد سبب اقتصادي قهري يحمل ألمانيا على تغيير أي شيء، وإن كان هناك من سبب يجعلها تغير مسارها، فسيكون ذلك لأسباب سياسية في المقام الأول.
وأرى أن الانتقاد الأول ــ القائل بأن إنفاق ألمانيا المحلي لم يتماشى مع احتياجاتها الاستثمارية ــ محض خرافة. فعادة نجد أن التقارير الصحفية بشأن المباني الضعيفة المشيدة دون اتقان والجسور المتهالكة تُقدم كدليل على أن التقتير في الإنفاق قد تجاوز حدود العقل. لكن الأرقام تخبرنا بقصة مختلفة. على سبيل المثال، بلغ متوسط فائض الحساب الجاري في ألمانيا بين عامي 2001 و2005 نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أما متوسط الاستثمار المحلي فقارب 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الأعوام الخمسة المنتهية في 2016، صعد الفائض إلى 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ظل الاستثمار المحلي ثابتا عند نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي (كان إنفاق ألمانيا المحلي أعلى بكثير في تسعينيات القرن الماضي، لكن هذا كان نتيجة لإعادة توحيد ألمانيا في المقام الأول، كما لم يكن ذلك الإنفاق مستداما).
أما الارتفاع المفاجئ في الفائض فله سبب واحد وهو: الحيطة، إذ تواجه ألمانيا احتمالية نشوء أزمة مالية مع تزايد أعمار سكانها وتقلص قوة العمل بها. ومن ثم ينبغي لها أن تستعد لتراجع متوقع في إسهامات مواطني��ا في رواتب التقاعد (المعاشات) فضلا عن نمو تكاليف الرعاية الصحية. فبينما كانت نسبة عجز القطاع العام في بدايات العقد الماضي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، نجد ألمانيا اليوم تمتلك فائضا صغيرا، مما يعد رد فعل معقولا ومثاليا، تماما كالزيادة في مدخرات التقاعد الخاص. بل إن استثمار المدخرات الإضافية في الخارج حاليا يعتبر أكثر منطقية، لأن تقدم أعمار السكان في ألمانيا يحد من فرص الاستثمار المجدي في الداخل، بينما الأسواق الأخرى تنمو بوتيرة أسرع.
أما النقطة الثانية التي أثارها المنتقدون، وهي بخل ألمانيا فيما يتعلق بالشراء العالمي، فهي أكثر تعقيدا. فمما لا شك فيه أن ألمانيا تستطيع مساعدة اقتصادات منطقة اليورو التي تعاني من أزمات إذا اشترت المزيد من بضائع هذه الاقتصادات وخدماتها، لكن زيادة الواردات وخفض الفائض قد يرفع أيضا أسعار الفائدة، وهو ما سيضر بالدول المثقلة بالديون.
ومن الطبيعي جدا في السياسة المالية، كما في الأمن القومي، أن تقدم أي دولة مصالحها الخاصة على مصالح الآخرين. لكن رغم هذا، قد تحمل الضغوط العالمية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على التحرك لأسباب ثلاثة على الأقل ــ كلها سياسية وليست اقتصادية.
السبب الأول: اهتمام ألمانيا القوي بالتعاون الدولي في مجالات كثيرة، بداية من الهجرة حتى أمن الطاقة. وقد يؤدي تقديم تنازلات بشأن سياسة الاقتصاد الكلي إلى تعاون في مجالات أخرى. وبالنسبة لميركل، قد يكون نهج "ألمانيا أولا"، الشبيه باستراتيجية "أمريكا أولا" التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ذا مردود عكسي.
السبب الثاني: نادرا ما ينظر المدينون إلى دائنيهم بتفهم، فقد يفضي وضع ألمانيا الدائن مقارنة بالدول الأخرى إلى نزاعات سياسية، لما لدى المدينين من دوافع لتحاشي السداد.
السبب الثالث: وفقا لآلية رصد اختلالات الاقتصاد الكلي التي وضعها الاتحاد الأوروبي لمنع أي سياسات اقتصادية مخلة بالتوازن من جانب دول فردية، فإن الدول التي تتمتع بفائض في الحساب الجاري يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي مطالبة بتعديل سياساتها. ولا يمكن لألمانيا أن تتوقع التزام الدول الأخرى بقواعد الاتحاد الأوروبي ما دامت هي ذاتها تتجاهلها.
ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كانت ميركل ستختار التحرك واتخاذ إجراءات من عدمه، لكن هناك خيارات كثيرة لو أرادت ذلك. فتستطيع ألمانيا مثلا أن تحاول تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال زيادات أسرع في الأجور. لكن، بعيدا عن الحد الأدنى للأجور، لا توجد هناك موازين محددة للأجور من قبل الحكومة. ورغم أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يعزز دخول أصحاب الوظائف، فإنه قد يزيد أيضا من حجم البطالة، مما قد يؤدي بالتالي إلى نتيجة عكسية تماما وهي تراجع الاستهلاك الكلي.
ثمة خيار آخر وهو زيادة الإنفاق العام في المشتريات والبنية التحتية العسكرية، رغم ما تتسم به المشتريات العسكرية من كونها عملية طويلة الأجل، كما أن زيادة استثمارات البنية التحتية قد يكون أمرا صعبا، لا سيما في وقت تعمل فيه صناعة التشييد والبناء بكامل طاقتها. وربما كان من الأسهل تعزيز استثمارات الشركات بوسائل شتى مثل تطبيق الإهلاك المعجل والإعفاءات الضريبية لتشجيع البحث والتطوير، إضافة إلى تقديم بنود أكثر سخاء لتعويض الخسائر. حقا يبدو تعزيز الاستثمار المحلي الخاص من خلال إصلاح نظام ضرائب الشركات الخيار الأفضل.
لكن فيما يتعلق بقضية معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي العالمي، فإن مثل هذه التدابير ستسبب إحباطا لدى منتقدي ألمانيا، إذ يبلغ نصيب ألمانيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 4.4%، ومن ثم فإن أي خفض في فائضها الخارجي، ولو حتى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من المستوى الحالي البالغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، سيكون تأثيره على الاقتصاد العالمي بسيطا. وأي زيادة في الطلب تعادل 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي سيكون من شأنها تعزيز الطلب العالمي بنسبة لا تتجاوز 0.1%. وسيفقد العالم حينها كبش فداء لأزماته الاقتصادية، لكن شيئا لن يتغير.
ترجمة: أيمن السملاوي Translated by: Ayman Al-Semellawi
CommentsHide Comments Read Comments (13)
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Comment Commented Paul Martin
Quite a remarkable analysis! Bravo. Read more
Comment Commented Kostas Markopoulos
For a moment i thought that the author is herr Werner Zinn. Read more
Comment Commented M M
The arguments is this article are utter non- sense. A quote from Merkel: " whenever there is a will, there is a way". In the nein land, there has never been any will, let alone any way. If the German establishment really cared about the EU Project, they would have changed course long ago, but as everyone knows, this can and will never happen as long as Merkel & Co are ruling the Deutchland.. Read more
Comment Commented Walter Gingery
Yes, we understand, you can't help it. As they say, "Knock yourselves out!"
Just don't come crying to us when the EU collapses. Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
More than half of Germany's exp are to the EU. I wonder what's the weight of a healthy EU in a world economy? There's no scapegoating, just fear from this author to lose his own privileges by helping the rest of the world. Free trade... The hipocrasy of Germany. Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
And this paragraph is the pièce de résistance of the whole political stance of the author... It would be interesting to check this guy's links and that of Ifo's institute to corporations... Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
Well, the jury is still veryyyy out on that of increasing the minimum wage will increase unemployment... The amount of published papers with either a decrease or increase is astounding. It just serves to tell us, that each situation much more complex, and simplistic reasonings like this one do not go far in helping reaching the truth. Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
I wonder why this MIP exists, if all the previous arguments in this article are true... There would be no need for its existence. Quit complaining. Obey the f@ing european rules Germany. We had to, and so do you. Otherwise, just wait and see what will happen to the EU project, and caos which will ensue... Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
Yes, I understand this statement in light of Germany's history... Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
Why would this drive up interest rates, is not necessarily true, neither that it would be bad for previously highly indebted countries... The whole article is filled with half-baked reasonings, only to support the authors political intents. Read more
Comment Commented Alex Leo
Also if I am able to sell the stuff I produce (the analogy of getting a job for an individual) I might be able to rely on myself for subsistence, not charity or loans. Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
Yes, because this is just a German problem... No other country has an ageing population and shrinking population... Also, if that's the case, why not welcome much more refugees. It would solve the problem. Read more
Comment Commented Anold Man Inthe
Just like what's driving this article... I guess from the point of a well-off income german guy, life couldn't be better. This article should be in the political section of PS, and not on the Economics one. Read more
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