Пример Volvo и борьба с антимикробной резистентностью

ЛОНДОН – На прошлой неделе компания Volvo сделала воодушевляющее заявление: она прекратит выпуск машин с двигателями на бензине и дизеле после 2019 года. По всей видимости, топ-менеджеры Volvo ожидают, что в будущем традиционные автомобили станут менее прибыльными. Но какими бы ни были их мотивы, их решение нашло широкий отклик. Не прошло и 24 часов, как президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция запретит продажу бензиновых и дизельных машин к 2040 году.

Решение Volvo стало подтверждением глубоких изменений в автопроме, а также позитивным сигналом для борьбы с изменением климата. Но ещё важнее то, что оно продемонстрировало сохраняющуюся способность людей и организаций принимать большие, смелые решения в ответ на серьёзные вызовы.

Среди множества современных глобальных проблем борьба с антимикробной резистентностью (то есть с устойчивостью инфекций к противомикробным препаратам, сокращённо АМР) является тем направлением, где крайне необходимо аналогичное прорывное решение. Для тех, кто занят этой проблемой, её включение в повестку дня саммита «Большой двадцатки» (G20), проходившего в прошлом году в китайском Ханчжоу, стало огромным успехом. Но принятое тогда лидерами G20 заявление об АМР оказалось не таким смелым, ��аким оно могло бы быть, потому что они не захотели ставить планку слишком высоко. Они знали, что Германия, являющаяся активным лидером в борьбе с АМР, через год станет председателем в G20, поэтому от неё можно было ожидать более смелых предложений.

В этом году, в преддверии саммита G20 в Гамбурге, я начал беспокоится, что Германия не оправдает эти ожидания. Но, как оказалось, Германия обещала меньше, а сделала больше. В опубликованное по итогам саммита пространное коммюнике включено заявление по АМР, причём намного более решительное, чем я ожидал.

Лидеры G20 не только вновь подтвердили свою поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации по охране здоровья животных, предпринимаемых для противодействия АМР. Они ещё и сделали важные шаги в трёх ключевых областях: использование антибиотиков в сельском хозяйстве, диагностика, рынок новых лекарств. На каждом из этих направлений есть хорошие возможности для принятия прорывных обязательств.

В сфере сельского хозяйства страны G20 пообещали ограничить использование антибиотиков вне ветеринарной медицины. Уже одно это является огромным шагом вперёд, поскольку в больших странах, например, в США и, по всей вероятности, в Китае и Индии, антибиотики сегодня больше используются для увеличения сельскохозяйственного производства, чем для борьбы с инфекциями у людей. Евросоюз запретил эту практику ещё десять лет назад, но его пример не получил глобального распространения, потому что этому препятствуют корыстные интересы в странах, являющихся крупными производителями продовольствия.

Тем не менее, в таких странах, как США и Бразилия, мы можем теперь ожидать появления собственных «примеров Volvo»: властям просто нужно сказать производителям продовольствия, что будет разрешено, а что запрещено. Частный сектор также должен продемонстрировать лидерские качества на этом фронте. Компаниям, производящим продовольствие, и розничным сетям надо следовать примеру производителя бекона из Девона, который недавно пообещал выпускать бекон только из свиней, не прошедших обработку антибиотиками. Поступят ли теперь аналогичным образом Walmart, Asda, Tesco и другие?

Кроме того, для победы в войне против АМР мы обязаны прекратить раздавать всем антибиотики как конфетки. Для этого нам нужны новые технологии и другие инструменты, помогающие изменить порядок работы с антибиотиками – то, как они выписываются и употребляются. Например, британская Комиссия по АМР, председателем которой я являлся, призывала развитые страны потребовать, чтобы к 2020 году перед выпиской рецепта с антибиотиками обязательно проводились определённые диагностические анализы.

Введя такое регулирование, любая развитая страна сможет утвердить себя в качестве глобального лидера. Равно как и компании, которые согласятся предоставлять необходимые для этого технологии диагностики по приемлемой цене, а также фармацевтические компании, которые поддержат эти технологии и будут выпускать новые грамотрицательные антибиотики (они должны будут продаваться по более высокой цене, чтобы не допустить их излишнего применения).

Какая фармацевтическая компания станет Volvo или Tesla в своей отрасли? Если одна компания займётся разработкой новых лекарств в ответ на распространение устойчивых к противомикробным препаратам патогенов (они включены ВОЗ в список срочных приоритетов), тогда она освободит другие компании от их привычных «смирительных рубашек» и вынудит отказаться от узкого мышления, сконцентрированного на размерах квартальной выручки.

В Комиссии по АМР мы рекомендовали 27 мер, которые помогли бы погасить кризис АМР на срок жизни целого поколения. Между тем, с начала десятилетия три американских фармацевтических производителя потратили на выкуп собственных акций уже больше денег, чем нужно на реализацию этих мер. Фармацевтические фирмы, по сути, превратились, прежде всего, в бухгалтерский бизнес, а создание лекарств отошло у них на второй план. Кто-то должен перевернуть эту модель с ног на голову.

Наша комиссия предложила также выплачивать премии за выход на рынок для стимулирования инноваций. Если бы крупные фармацевтические фирмы осуществили крупные инвестиции в исследование антибиотиков, они смогли бы серьёзно улучшить сложившуюся ситуацию в сфере разработки новых лекарств. Предложенный лидерами G20 «Центр сотрудничества в области научных исследований и разработок», как можно надеяться, поможет в этой работе. Лишь когда вся отрасль объединит свои усилия, проблема АМР уйдёт туда же, куда и автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.