إعادة اختراع الشعب الفرنسي

باريس ــ "لقد أُنجِزَت...". في السنوات حيث كنت أستمع إلى الموسيقى بلا توقف، كان المقطع الذي قيلت فيه هذه العبارة في نظري واحدا من أكثر المقاطع إثارة للاهتمام وأسرا للّب في عمل يوهان سباستيان باخ بعنوان "آلام القديس يوحنا".
مع صوت السوبرانو الشجي، المصحوب بنحيب آلة التشيلو، وفي فترة وجيزة بين الصمت والغناء، عادت إلىّ الذاكرة في صباح يوم اثنين، اليوم التالي للجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية. بطبيعة الحال، كان الحدث المنجز هو خطة الرئيس إيمانويل ماكرون للحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية.
ولكن سواء شئنا أو أبينا، ينطوي ذلك الحدث على دلالات أخرى. فكان إنجاز آخر متمثلا في معدل الامتناع عن التصويت غير المسبوق: فقد تَرَفَّع 57% من الناخبين الفرنسيين عن امتياز التصويت النادر الثمين، الامتياز الذي اخترعه قبل عدة قرون من الزمن رجال آمنوا بالتداول، والعقل، والتنوير.
سوف نسمع حتما تعليقات عن ناخبين منهكين بعد سنة درامية شهدت تحول المؤسسة السياسية في فرنسا واحتجاب نقاطها المرجعية التقليدية. وسوف يحدثنا كثيرون عن الحكمة الداخلية لأمة أدركت بالفعل نتيجة اتخاذ مظهر الانتصار المفرط وتمنت دون أن تصرح بذلك تجنب ذلك المظهر. وسوف يلقي كثيرون اللوم على الطقس، والجسور، ووسائل الإعلام، ومرارة القادة المرفوضين، والكميات المجهولة المتمثلة في الوجوه الجديدة بين جيش الرئيس من المرشحين.
ولكن لا أظن أن هذه الاستجابات القصصية قد تستمر لفترة طويلة. فلا أستطيع أن أتجنب الاستماع إلى النغمة النشاز التي يميزها المرء دوما في جعجعة الانتصار في الصمت الرهيب الذي التزمه الملايين الذين امتنعوا عن التصويت. ولا يعرف المرء أبدا في مستهل الأمر ما إذا كانت مجرد نغمة خاطئة، أو هي صوت أشياء تسقط وتستمر في التدحرج لفترة وجيزة قبل أ�� تتوقف أخيرا، أو انقطاع أشد نشازا ونذير باقتراب أزمة حقيقية.
لا يمكننا أن نستبعد أن تكون إحصائية الأحد الأكثر بروزا (امتناع 57% عن التصويت) إشارة ليس فقط إلى أنفاس أخيرة تلفظها الجثث المسجاة التي كانت أجهزة سياسية بالأمس (والتي ربما تنهض مرة أخرى لكي تصبح أجهزة شعبوية في الغد). بل قد تعكس أيضا عملية تقصير، وهروب، وتشتت؛ والتي تخلف تأثيرها، بعيدا عن التصويت، على تصور الفرنسيين لأنفسهم، التصور الذي يبدو فجأة متوهما.
لقد حذرنا توماس هوبز: "البشر مصطنعون دائما. ونظرا للاندماج الاجتماعي الانطوائي بين البشر، المدفوع بشهواتهم وأهوائهم، فإن العملية التي تشكل هذا تتسم بالوقاحة والهشاشة في آن".
وفي العالَم الحقيقي، نجد أن العقد الاجتماعي، بمؤسساته وإجراءاته، وأساليب التداول التي يقرها، وتفويضه للصلاحيات، ووساطاته، وبخاصة أصواته، هو الذي يقف وراء الاختراع النبيل المتمثل في "الشعب"، والذي يفسر حقيقة مفادها أن أولئك الذين يشكلونه يأخذون راحة من حين لآخر من تمزيق أطراف بعضهم بعضا. ولا يسعني إلا أن أتساءل في أعقاب "أحد الامتناع" في فرنسا ما إذا كان الصوت الذي نسمعه ليس صوت الاستيلاء على هذه الآلة الرائعة الدقيقة.
أتساءل أيضا إذا لم نكن على وشك الانتهاء من عملية الفناء التي تهدد الآن بتحويل مفهوم "الشعب" التجريدي على نحو لا رجعة فيه إلى خيال يكاد يكون من المستحيل تصوره (ناهيك عن تصور وجه له) بل ومن الأصعب تصديقه. وأتساءل ما إذا كان شعور الناس بالرضا لكونهم شعبا ــ كما اخترعه الأوروبيون والأميركيون الأوائل، وكما أعاد اختراعه الفرنسيون المحتفلون بالوحدة الوطنية في الرابع عشر من يوليو/تموز من عام 1790، وكما احتفل به المؤرخ والشاعر الفرنسي ميشليت ــ لم يعد شيئا من الماضي.
ويبدو أن هذا يترك لنا الاختيار بين موقفين. فإما أن نكيف أنفسنا مع هذا الوهم وممثلي ماكرون المعينين حديثا، على نحو سلس إلى حد خارق للعادة ومتناء إلى الحد الذي يجعلنا نقترح أنهم ربما انتخبوا في حين كان وحش هوبز نائما. أو نعتمد على الفيسبوك وتويتر لإعادة مظهر الإرادة والسيادة إلى ما كان يسمى عادة "الشعب"، من خلال وسائل تقنية قادرة على تمكين الاستجابات اللحظية لاستفتاءات فورية.
ولكن هناك بديل آخر يتمثل في استكشاف احتمال التوصل إلى إجابات من دون أسئلة واختيارات، ومن دون التداول أو حتى التفكير، وهو المسار الذي لن يقودنا في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من الوحشية، نظرا للدوافع الملحة التي قد تمسك في أي لحظة بتلابيب شعب يستشعر ذبوله. وفي هذه الحالة، يمكننا أن نطوق أنفسنا بالذكاء والعقل والشجاعة؛ ونعود فعليا إلى الساحة السياسية؛ واستلهاما من إرث التنوير، نعيد بلغة اليوم صياغة نظريات الديمقراطية التمثيلية، النظام السياسي الذي لا يزال (وسوف يبقى لفترة طويلة) بلا نظير.
يتعين علينا أن نعيد تجميع ما يتهاوى وينجرف مثل الجبال الجليدية. ويتعين علينا أن نغلق الجرح الذي تتدفق منه الدماء التي تمد مجتمعا مفتتا بالحياة. باختصار، يتعين علينا نحن الشعب أن نعيد بناء أنفسنا على أنقاض عالَم مشتعل يرتجف تحت أقدامنا. وهذه هي الثورة الحقيقية التي يتعين على ماكرون وأغلبيته البرلمانية أن يعملوا على جلبها في فرنسا.
الواقع أن المهمة مهولة، وتاريخية، ومتعمقة في الفلسفة النظرية السياسية في نهاية المطاف. ولن يتسنى لشخص منفرد، أو عدة أفراد، أو حتى أغلبية ساحقة إنجاز هذه المهمة. والمطلوب هنا هو الإرادة العامة ــ التي لم تعد فردية أو جمعية، بل عامة حقا ــ لجمهورية فرنسا. ثم بعد ذلك، وكما هي الحال في مقطوعة باخ "آلام القديس يوحنا"، حيث تأتي في أعقاب النواح بأن المهمة "قد أنجزت" سلاسل القيامة، فسوف يصبح بوسعنا مرة أخرى أن نميز في السياسة الفرنسية آثار التاريخ الفرنسي ــ والطريق إلى مستقبل فرنسا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
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Comment Commented Steve Hurst
jagjeet
👉
https://www.youtube.com/watch?v=4F1BxwckclI Read more
Comment Commented David Abuchar
I had not read anything so incoherent in a long time. France is giving the world an example of collective decision making. Radical, clear and reiterative. Whether it will work or not, it's a different question, but if this is not an example of "a people's" decision, I don't know what is...
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Comment Commented Steve Hurst
Hank
B-H regards Macron as a saviour. The reality is Macron was a default vote because the French voters had lost faith in the mainstream offering and were left with Le Pen who talked negatively or of holding their nose and voting Macron. There was nobodyelse Read more
Comment Commented Hank Bones
When 57% abstain from the vote, the canary in the coal mine has begun to scream. If the people lose faith that voting can bring about the change they want, they will tear down their governments and replace them with new institutions to better carry out the people's will.
If the government torn down was a liberal democracy, we can presume that whatever it is replaced with will not be a liberal democracy. This is the most disruptive possible outcome of the phenomenon Lévy warns of here, more so even than populist ideologues, who may be disruptive, but often will look to work within the existing system. Read more
Comment Commented Steve Hurst
David
Yeah I can hear a moon dog howling whenever B-H hits the keyboard Read more
Comment Commented Liz Connor
Well, I've never relied on Twitter and I deleted my facebook account a month or so ago, when the thought of a 32 year old US nerd-boy making decisions for the world finally became too much for me.
So that option's out for me. But I'm afraid we might have gone beyond the point where spiritual renewal is possible.
But then I'm not French. In Australia, where we have compulsory voting, there doesn't seem to be any glimmer of spirituality in our politics. Ultra-conservative religiosity? Yes - including a complete lack of compassion and a denial of AGW. But a meta-political awareness? Never! Read more
Comment Commented Steve Hurst
The Macron thing is going well isnt it.What is it a week and 3 MPs have jumped ship or been made to walk the plank Read more
Comment Commented jagjeet sinha
VICHY-WASHY ALREADY.
: ) : ) : ) Read more
Comment Commented Betsy Whitfill
What ails the French ails humanity. The treatment is spiritual renewal with its realization of the essential and subjective Oneness of humanity. That realization, with its implications, will supplant the desperate desire to revitalize old and outworn "isms" and systems. It will bring about that unity in diversity that will fire the human heart and rebuild the world. See Share-International.org. Read more
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