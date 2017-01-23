«Зомби-апокалипсис» на Западе?

КЕМБРИДЖ – Франсуа Фийон, острожный и лояльный премьер-министр в период правления бывшего президента Николя Саркози, сейчас является официальным кандидатом от правой Партии республиканцев на предстоящих весной президентских выборах во Франции. Перед партийными праймериз в ноябре прошлого года предварительные опросы предсказывали победу Алена Жюппе, премьер-министра при Жаке Шираке (предшественнике Саркози), а Фийон находился на третьем месте, значительно уступая самому Саркози, желавшему вернуться в политику. Когда Фийон неожиданно победил, многие наблюдатели начали сравнивать его с Дональдом Трампом.
Фийон – глубоко верующий католик, он сдержан, говорит мягко, живёт в маленьком замке в своей родной провинции Сарта. В его поведении нет ничего похожего на наглость, вульгарность и самолюбование, которые проецируются сейчас на мир из «Башни Трампа» в Нью-Йорке. Но у сторонников Фийона и Трампа есть три общих свойства – отрицание политики либеральной идентичности; неприятие «экспертного мнения» как решающего компонента при принятии политических решений; чувство тревоги из-за потери власти и статуса в стране, в которой они когда-то доминировали.
Истоки успеха Фийона можно найти ещё в 2013 году, когда по всей стране тысячи демонстрантов вышли на улицы в знак протеста против законопроекта о легализации однополых браков («Брак для всех»), который внесла в Национальную ассамблею Кристиана Таубира, министр юстиции в правительстве президента Франсуа Олланда. «Марш для всех» («Manif pour tous») стал первым за много лет случаем, когда французские католики собрались вместе на демонстрацию против правительства, причём именно как католики.
В конце концов, закон был принят, и сейчас его уже не предлагают отменить. Фийон хочет лишь затруднить процедуру усыновления детей однополыми парами. Тем не менее, тот марш был настолько массовым, что это удивило даже его участников; он создал условия для победы Фийона на праймериз и, судя по данным опросов общественного мнения, стать следующим президентом Франции.
Марш объединил католиков всех возрастов, в том числе многие семьи, а часть молодых лидеров марша основали затем новое движение под названием «Здравый смысл». Их цель – защита традиционной семьи и сохранение сильного государства в рамках реформированного Евросоюза, в котором страны-участницы вернут себе часть полномочий. Название движения объясняется не заголовком знаменитого памфлета Томаса Пейна, опубликованного в 1776 году, а способностью «нормальных» людей самостоятельно судить о том, что правильно, а что нет, не полагаясь на мнение экспертов. Это идея с сильным католическим подтекстом. Сторонники «Здравого смысла» часто ссылаются на теорию «культурной войны» Антонио Грамши, согласно которой ценности неизбежно вступают между собой в конфликт и поэтому за них надо бороться (при этом игнорируется ирония ситуации: на защиту католицизма призывается итальянский марксист).
Хотя марш задумывался как беспартийный и независимый, «Здравый смысл» создавался именно как часть правого политического аппарата в рамках партии «Союз за народное движение», предшественника нынешних «Республиканцев». Такой взаимовыгодный механизм обеспечил партию новой энергией, а движение получило более широкую платформу. «Здравый смысл» появился под надзором Саркози, но он оказался связан и с другими политическими лидерами, например Фийоном, чья по��иция по религиозным вопросам близко совпадала с позицией движения.
Как рассказывает сам Фийон, он готовился к праймериз, два года разъезжая по стране и выясняя у французского народа, чего он хочет. Затем он разработал программу с опорой на две идеи – масштабное дерегулирование ради освобождения экономики и защита католических ценностей (чем и объясняются его симпатии к российскому президенту Владимиру Путину, в котором он видим защитника христиан на Ближнем Востоке). «Здравый смысл» стал ключевым участником создания этой программы, и члены движения щедро вознаградили за это Фийона массовой явкой на праймериз.
Когда начинался «Марш для всех», некоторые комментаторы стали высмеивать протестующих, называя их «зомби-католиками». Но как и в случае с «жалким сборищем» («basket of deplorables») Трампа, чьи сторонники стали носили значки с этим прозвищем, которым их наградила Хиллари Клинтон, большинство «зомби-католиков» из среднего класса начали одеваться соответствующим образом, что только увеличило их привлекательность.
На вопрос «Почему они вышли на улицы?» протестующие отвечали, что защищают свою католическую идентичность. Официально Франция является светским государством, в котором церковь и государство законодательно разделены с 1905 года, однако французский католицизм остаётся доминирующей силой в стране, а многие национальные праздники в реальности являются христианскими.
Французские католики считают, что сейчас их исторически привилегированное положение оказалось в опасности из-за распространения ислама и увеличения количества терактов, вдохновляемых исламистами, а также из-за законов, которые всё больше противоречат их образу жизни. Для многих консервативных католиков закон об однополых браках стали переломным моментом, при этом католики левых взглядов оказались в меньшинстве по сравнению с правыми.
Во французской политике нет аналога системы «альтернативных правых», как в Америке, с теориями заговора, ток-шоу, интернет-троллингом и фейковыми новостями, которые помогли Трампу во время выборов. Но сторонники Фийона точно также отвергают мультикультурализм, а их тревоги по поводу изменения общественного статуса привели к отрицанию роли экспертного мнения.
По мере того как Франция становится менее католической, а США становятся всё более разнородными, политическая сила этих «зомби-армий» будет разлагаться; но, как показывает избрание Трампа и политическое восхождение Фийона, пока что эту силу нельзя списывать со счетов.
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Comment Commented Curtis Carpenter
Legitimizing President Putin because he is a defender of Christendom seems somewhat medieval, but better than legitimizing him because one wants to build a hotel in Moscow, or because one imagines that he once looked into Putin's eyes and saw his soul.
It may very well be that as France goes this year, so goes the future of the idea of "The West." So perhaps a turn to the medieval is in fact in tune with the zeitgeist. Read more
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